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Почему чай на Небесной лестнице считают самым опасным на планете



Среди повседневных, но приятных сердцу ритуалов многие люди точно упомянут время, проведённое за чашечкой чая. А если говорить о знаменитой чайной церемонии, то она и вовсе похожа на своего рода медитацию, которая как будто замедляет время и успокаивает нервы. Вот только о чаепитии на китайской Небесной лестнице как об антистрессе вряд ли кто-нибудь скажет, а всё потому, что тамошний чай называют опаснейшим в мире.


Самый небезопасный чай на планете. /Фото: tvbrics.com

Самый небезопасный чай на планете. /Фото: tvbrics.com

 

Добраться до места с самым опасным чаепитием на планете уже будет не очень просто - вначале нужно приехать в китайскую провинцию Шэньси. А потом дойти до одного закрытого даосского храма, который давно переоборудовали под обыкновенный чайный домик. Но всё бы ничего, только единственным путём туда является так называемая Небесная лестница.
Тот самый чайный домик в конце Небесной лестницы. /Фото: klook.com

Тот самый чайный домик в конце Небесной лестницы. /Фото: klook.com

 

И вот в этом и состоит вся фишка самого экстремального чаепития, ведь под поэтическим названием скрывается самая опасная на планете тропа, которую можно преодолеть только силами собственных рук и ног. Выглядит она довольно атмосферно: высеченные скальной породе ступеньки, по которым в какой-то момент можно взобраться только со снаряжением альпиниста, в итоге вообще заканчиваются, и дальше придётся карабкаться просто по горному склону.
Процесс подъёма по Небесной лестнице. /Фото: multiurok.ru

Процесс подъёма по Небесной лестнице. /Фото: multiurok.ru

 

Сложность этой тропы заключается ещё и в том, что Небесная лестница не обладает какими-либо ограждениями, а ещё она очень узкая, и даже два туриста, скорее всего, там без проблем разминуться не сумеют. Впрочем, те, кому удастся всё-таки преодолеть один из сложнейших маршрутов, то они всё-таки доберутся до чайного домика, и сумеют отведать знаменитый чай.
Путь к чаепитию, полный экстрима. /Фото: lestnitsi-v-dom.ru

Путь к чаепитию, полный экстрима. /Фото: lestnitsi-v-dom.ru

 

Справедливости ради, сам напиток, которым угощают на самой верхушке горы Хуашань, никакой вред не приносит - опасным это чаепитие называют как раз из-за пути, который нужно пройти до бывшего храма. Кроме того, интересно, что рецептура чая не отличается особыми изысками, но определённо занятна: так, напиток заваривается на нескольких видах воды - дождевой, растаявшего снега и той, которую собирают из горного источника.

Вкусный чаёк, до которого очень опасно добираться. /Фото: complexbar.ru

Вкусный чаёк, до которого очень опасно добираться. /Фото: complexbar.ru

 

В результате получается очень вкусный напиток, который ещё и подают не просто так. Подача этого чая сопровождается необычной чайной церемонией, известной в Китае как Ча Йи. Смысл этого чайного искусства в том, чтобы человек испытал эстетическую гармонию души, разума и тела. А одной из главных задач церемонии Ча Йи является успокоение и расслабление, что явно можно назвать отличной компенсацией после стресса, который испытывают туристы во время экстремального подъёма по Небесной лестнице.

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