Какие секреты раскрыло 400-летнее издание последней пьесы Шекспира, найденное недавно в Испании

Шекспир для Англии то же самое, что для России Пушкин. На родине его, как писателя, пока никто не смог превзойти. Самое интересное в этом драматурге то, что о нём никто не знает правды. Об Уильяме Шекспире (William Shakespeare) существует лишь масса легенд, спорных мнений и великое наследие, в виде его великолепных литературных произведений. Недавно в Испании обнаружили последнюю пьесу Шекспира, в её первом уникальном издании. Что это за произведение и почему оно вызвало такой резонанс в литературных кругах?
Уильям Шекспир написал прекрасные, актуальные для любого времени пьесы, которые не прекращают ставить в театрах всего мира и снимать экранизации. Сыграть главную роль в них актёры мечтают так, как спортсмены — получить золотую медаль на Олимпиаде. Феномен популярности этого поэта и драматурга времён эпохи Возрождения объясняется просто: уже тогда он писал о том, что волнует любого человека во все времена. Общечеловеческие ценности, переживания, муки любви, идеалы и стремления души, всё это помноженное на писательский дар обеспечило произведениям Шекспира истинное бессмертие.
Уильям Шекспир.
Неудивительно, что раритетные издания автора ценятся невероятно дорого. Многие издания хранятся в библиотеках, музеях и учебных заведениях. В колледжах и университетах по всему миру за многовековыми текстами, хранящимися в этих академических учреждениях, ухаживают высококвалифицированные библиотекари-антиквары. Там очень тщательно следят за климатом, чтобы хрупкая бумага и переплёты редких книг не были повреждены.
За сохранностью древних текстов тщательно следят библиотекари-антиквары.
Посещение таких мест, как Библиотека Эндрюса Кларка в Калифорнийском университете в Калифорнии или Библиотека редких книг Томаса Фишера в Университете Торонто, поистине вдохновляет. Тысячи томов, содержащихся там, представляют собой лучшие интеллектуальные и культурные достижения человечества с момента изобретения печатного станка. Пресс был изобретен в 1440 году Иоганном Гутенбергом.
Люди, которым поручена столь важная миссия сохранения человеческого литературного наследия, заботиться о текстах, являются образцами организации и скрупулёзности. Но даже они время от времени допускают ошибки. И вот именно из-за одной подобной ошибки том поздней пьесы Шекспира под названием «Два благородных родственника» был случайно найден канадским ученым. Он проводил исследование в философском отделе библиотеки колледжа, а книга принадлежала к секции английской литературы. Этому уникальному изданию скоро исполнится четыре сотни лет!
Одна из последних пьес Шекспира «Два благородных родственника».
Обнаружил книгу доктор Джонатан Стоун из Университета Барселоны, когда рыскал на полках Королевского шотландского колледжа (RSC) в Саламанке. В своё время в этом учебном заведении проходила подготовка католических священников, получавших глубокое образование по английским писателям и драматургам.
В конце сентября колледж выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что эта пьеса Шекспира помещена в сборник английских пьес и не попала в раздел философии. Эта книга - одно из малоизвестных произведений Шекспира, по крайней мере, для публики точно, наверняка и для некоторых учёных тоже. Писатель написал её совместно с другим драматургом Джоном Флетчером. Работа основана на «Повести рыцаря» Чосера и представляет собой историю о двух мужчинах, которые сначала были лучшими друзьями, но в конечном итоге стали соперниками за сердце одной и той же женщины. Пьеса была опубликована в 1634 году и является одним из старейших сохранившихся произведений Уильяма Шекспира.
Джон Флетчер (слева) и Уильям Шекспир (справа) написали «Двух благородных родственников» около 1613 или 1614 года.
Колледж, хранивший эту литературную редкость - это совсем небольшое испанское учебное заведение. Его директором много веков назад был Хью Семпл, который увлекался английскими пьесами и литературой. Доктор Стоун предположил, что по всей вероятности, книга прибыла в колледж «как часть личной библиотеки какого-то студента... или по просьбе (тогдашнего) директора RSC Хью Семпла. В те времена колледж служил неким связующим звеном между двумя странами, по крайней мере, в культурном контексте. «Это небольшое сообщество, - сказал Стоун, - на короткое время было самым значительным интеллектуальным мостом между испанским и англоязычным мирами».
Джон Стоун.
В то время, когда эта пьеса была опубликована, Шекспир уехал в Стратфорд-на-Эйвоне, небольшой городок, где он до конца дней своих проводил жизнь обычного провинциального сквайра. Драматург увлекался садоводством и другими подобными занятиями, требующими спокойствия и неторопливости. Он умер там будучи в относительно молодом возрасте, пятидесяти двух лет.
В сборник вошли 11 английских произведений, кроме «Двух благородных родственников» Шекспира.
Книга «Два благородных родственника» была найдена вместе с более чем дюжиной других работ, но ни одна из них больше не представляет собой столь значительного культурного открытия, как пьеса Шекспира. Страшно представить, что книга могла бы остаться на неправильной полке, ошибочно спрятанная занятым библиотекарем, ещё долгие годы, если бы Стоун не подошёл и не пролистал раздел философии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии