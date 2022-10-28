Как обустроить домашний огород в квартире

Зимой и осенью никому не хочется отказываться от витаминов. Поэтому многие дачники начинают выращивать овощи дома на подоконнике. Статья расскажет, как организовать свой мини-огород и добиться хорошего урожая в условиях городской квартиры.







Какое место лучше выбрать

Освещение

Влажность

Температура

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Что можно вырастить?

Микрозелень

Салат

Лук, чеснок, укроп

Клубника

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Огурцы

Перец

Томаты

Свекла

Капуста

Морковь

Как сделать, чтобы домашний огород выглядел прилично?

При выборе места для домашнего огорода необходимо учесть много разных факторов, которые мы сейчас подробно разберем.Растениям необходим свет для нормального роста и фотосинтеза. Поэтому место для домашнего огорода должно хорошо освещаться. Зимой и осенью нужно пользоваться фитолампами. При желании их можно заменить на светодиодные или люминесцентные осветительные приборы. Фитолампы позволяют растениям получать все спектры света, необходимые для фотосинтеза.Весной лучше держать домашний огород на южном окне квартиры, а летом на восточном. Не рекомендуется выращивать растения на северной или западной стороне без лампы, поскольку так им будет не хватать света. При недостаточном освещении домашняя растительность ослабевает и начинает вытягиваться.В жаркую погоду рекомендуется пользоваться притеняющими шторами. Это поможет избежать ожогов на листьях под воздействием прямых солнечных лучей;Оптимальная влажность для растений в квартире 60-75%.В этом случае концы листьев не будут подсыхать, а риск заражения вредителями снизится. Влажность воздуха регулируется при помощи увлажнителя или пульверизатора.Выращиваемые на подоконнике растения необходимо опрыскивать теплой отстоянной водой, прошедшей фильтрацию. Избыточное содержание солей в жидкости может привести к налету на листовых пластинах. Во время отопительного сезона дома рекомендуется класть на батарею мокрую ткань. Можно ставить рядом с растениями миски с водой и по мере испарения доливать свежую жидкость.Также для поддержания влажности почвы многие садоводы используют гидрогель. Гранулы замачивают в воде и смешивают с землей для растений. Они впитывают избыточную воду при поливе, а культуры берут ее по мере необходимости.Температурный показатель для растений должен быть +22-27 градусов в дневное время и +16-18 в ночное. В помещении с домашним огородом лучше установить термометр, чтобы контролировать температуру воздуха. Летом домашний огород разрешается выносить на балкон, но в холодную погоду лучше отправлять его в квартиру.В комнате, где выращиваются растения для огорода, не должно быть сквозняков. А в холодное время года следует ставить их на подставку. Это поможет избежать переохлаждения корневой системы от подоконника.Начинающим необходимо знать несколько правил:После покупки почвенная смесь 2 часа обрабатывается раствором марганцовки, либо прокаливается в духовом шкафу. Так грунт будет полностью очищен от болезнетворных бактерий.У контейнера для растений обязательно должны быть отверстия для дренажа. На его дно нужно класть керамзит, чтобы избежать гниения корней и зарождения плесени.Перед посадкой семена замачивают в специальном растворе. Так рассада будет здоровой и сможет давать обильный урожай.Поливать комнатный огород требуется после просыхания верхнего слоя почвы. А после полива нужно всегда убирать воду из поддона.Подкармливать рассаду рекомендуется спустя 2 недели. Сразу после посева этого делать не стоит, особенно если грунт новый. Ведь в магазинных почвенных смесях уже содержится необходимое количество питательных веществ. Лучше немного недокормить растение, чем перекормить его.Удобрения вносятся во влажную землю после полива. В противном случае можно спровоцировать ожоги корневой системы.Важно! К огороду, выращиваемому в квартире, должен быть более скрупулезный подход, чем к открытому участку. В естественной среде о растениях позаботится природа, а дома они целиком зависят от хозяина.горшки, ящики и контейнеры для выращивания рассады;грунт;садовая лейка;пульверизатор;фитолампа или другой источник искусственного света для растений;садовые ножницы;инструмент для рыхления земли с короткой рукояткой;удобрения (подкормки).Опытные огородники могут выращивать дома практически все культуры подходящих сортов. Новичкам рекомендуется начать с неприхотливой зелени. Обычно это петрушка, лук, укроп, салат. На первых порах нужно сажать от 1 до 3 культур.Важно! Чтобы освоить уход за огородным растением в домашних условиях, требуется примерно 2 сезона.Эту красивую и богатую витаминами культуру можно легко вырастить дома зимой. Для нее берутся семена разных растений и сортов – кресс-салата, свеклы, капусты, петрушки и т.д. Эта культура дает самый ранний урожай. Она быстро растет в домашних условиях и не требует сложного ухода.Чтобы посадить микрозелень, нужно на сутки замочить семена в содовом растворе. Взять широкую емкость и засыпать в нее увлажненный грунт. Густо посеять семена выбранных растений и опрыскать их из пульверизатора. Затем засыпать будущую рассаду землей и накрыть прозрачной пленкой. Поставить ее на освещенный подоконник. Если у микрозелени выросли первые семядольные или настоящие листья, урожай можно подавать на стол.Для выращивания этой культуры дома желательно брать скороспелые сорта. Кресс-салат и латук отлично подойдут для этого мероприятия. Их урожай можно собирать примерно через пару недель после посадки в грунт. Салатовую культуру можно успешно выращивать зимой.Сначала нужно поместить семена салата в стакан с водой для разбухания. Затем положить в ящик для рассады дренаж, насыпать слой почвы в 2 см и добавить немного воды. Ложкой достать будущую рассаду и плотно разложить ее на субстрате одним слоем. Накрыть пищевой пленкой и отправить на подоконник.При благоприятных условиях всходы кресс-салата появятся на следующий день. А у латука первые ростки появятся на четвертые сутки. Оптимальная температура воздуха для салата +15 градусов. При выращивании этой зелени нужно обязательно рыхлить почву и умеренно поливать ее.Зеленый лук можно вырастить дома зимой в грунте или в стакане с водой. Для домашнего огорода лучше брать сорт шалот. Для выращивания нескольких экземпляров можно взять кассету из-под магазинных яиц.Перед помещением в субстрат лук необходимо замочить. После посадки его нужно на 10 суток поместить в прохладное темное место. Это ускорит формирование корневой системы. Затем перенести молодо й лук на светлый подоконник с южной стороны. После прорастания ростки можно периодически опрыскивать.При выращивании в стакане в воду нужно погружать только корни лука. В противном случае начнется гниение его оболочек и вырастить росток не получится.Оптимальная температура для домашнего выращивания лука +18-20 градусов. При +24 он быстро растет, но в жаркую погоду выше 30 градусов развитие луковой зелени прекращается. Чтобы этого избежать, можно обернуть ящик с рассадой фольгой. В жаркие дни лук нужно поливать чаще. Кислотность почвы для выращивания этой культуры должна быть нейтральной.Осенью в сезон простуд можно посадить на подоконнике чеснок. Его стрелки красивы и хорошо дезинфицируют комнату. Чеснок выращивается в воде или в субстрате. В первом случае нужно наполовину наполнить водой небольшой сосуд и положить в него очищенные доли чеснока. Всходы появятся через 3 недели.Второй вариант предусматривает большую тару для посадки. Ее нужно наполовину заполнить землей, добавить золу и положить чесночные доли острым концом вверх. Затем присыпать землей и увлажнить. Поставить на солнечное место у окна. Первые ростки будут спустя 1-3 недели.Для выращивания зелени укропа подойдут емкости для комнатных растений или пластиковые контейнеры. Объем горшка для этой культуры должен быть 1-2 л. Перед тем, как сеять семена укропа, их нужно 2 дня вымачивать в воде. Это необходимо, чтобы очистить посадочный материал от эфирного масла.В грунт для укропа желательно добавить торф или песок. Сначала его надо увлажнить, а потом сделать небольшие бороздки на расстоянии 5 см. Посадить в них семена укропа, слегка присыпать грунтом и накрыть прозрачной пленкой до первых всходов. Ростки появятся через 5-7 суток после посева. Горшок должен стоять в месте теплее 18-20 градусов с хорошим освещением. После прорастания нужно проредить всходы и прорыхлить грунт. Молодую зелень укропа необходимо ежедневно опрыскивать из пульверизатора. Подкармливать ее рекомендуется минеральным удобрением раз в 14 дней. При выращивании укропа нужно ежедневно поворачивать сосуд у окна для равномерного поступления света.Важно! Выращивание домашней зелени укропа, петрушки, лука и салата – идеальный вариант для начинающих огородников.Опытные цветоводы могут попробовать выращивать дома ягоды и овощи. Комнатная клубника навеет воспоминания о лете и будет всегда радовать глаз своими яркими плодами. Желательно брать ремонтантные сорта, которые могут дать урожай несколько раз в сезон.Оптимальный диаметр горшка для посева семян клубники 25-30 см. Желательно брать смесь гумусной почвы и песка кислотностью 5,5-6,5. Предварительно ее можно смешать с гранулами гидрогеля. Это предотвратит пересыхание субстрата. Перед посадкой семена клубники на 2 дня замачиваются в эпине для стимуляции роста.Потом их нужно распределить по поверхности грунта и слегка вдавить. После посадки будущую рассаду на 3 недели помещают в холодильную камеру. Потом ее переносят в теплое и хорошо освещенное место около окна. Всходы начнут появляться через 2-3 недели. Чтобы защитить молодой кустик от болезней и вредителей, нужно посыпать почву вермикулитом или песком. А когда на растениях появится по 2 настоящих листа, их можно пикировать в отдельные горшки или в общую емкость. Для подкормки молодой рассады можно использовать чайную заварку. Первые плоды завяжутся на кусте спустя полгода после посева.Клубника – летняя ягода, поэтому для успешного плодоношения ей потребуется много солнца. Для домашнего выращивания этой культуры лучше выбрать южное окно. Но досвечивание фитолампой потребуется в любом случае, поскольку клубнике необходим световой день длительностью 12 часов.Температура не должна быть теплее 23-25 градусов. При более низких показателях плоды не будут расти на кусте, а в слишком жаркую погоду ягоду поразят гнилостные и грибковые болезни. Для поддержания влажности рядом с рассадой можно поставить емкость с водой. Если культура не плодоносит, значит, она находится в неподходящих условиях.Огурцы лучше выращивать на подоконнике с середины зимы до поздней весны. Они относятся к балконным культурам. Оптимальный объем емкости с дренажными отверстиями для огурцов 8-10 л. Глубина посева огуречных семян любого раннего сорта должна быть не более 1 см. Окно с рассадой будущего урожая должно находиться на юге или на юго-востоке.Всходы овощей прорастают через несколько дней. Когда появятся 3 настоящих листа, рассаду с земляным комом нужно пересадить в крупную емкость. Огурцы хорошо растут при влажности более 80%. Их нужно раз в неделю обильно поливать под корень. Подкармливать огурцы рекомендуется питательным настоем из апельсиновой цедры или минеральным удобрением раз в 7 дней.Ночью температура для огуречной рассады должна быть 15-17 градусов, а днем не более 20-22 единиц. Оптимальный световой день 12-16 часов. Поэтому эту культуру нужно досвечивать лампой. Также домашние огурцы на подоконнике требуют подвязки. Можно подвешивать их плоды к оконной конструкции. Это необходимо для правильного распределения света.Горький перец можно успешно вырастить в домашних условиях. Посадить его можно в любой сезон, но самым подходящим временем считается весна. Перец относится к балконным культурам. Грунт для него должен быть рыхлым и влажным.Перед посевом семена чили кладут в мокрую марлю. Когда они вырастают на 10-15 см, можно высаживать рассаду в грунт. Посадочные лунки делаются глубиной 5-7 см. Семена овоща размещают по центру, а затем засыпают почвой, чтобы закрепить стебли. Далее нужно полить их водой и накрыть пленкой. В следующий раз перец нужно поливать через неделю после посадки. В это время происходит активный рост корневой системы. Когда у саженцев появляется 2-3 листа, их пикируют в отдельную емкость. Это необходимо для укрепления и роста корневой системы.Перец будет хорошо расти и плодоносить при температуре 18-25 градусов. Оптимальная продолжительность светового дня 15-28 часов. Чтобы соблюсти это условие, необходимо пользоваться специальной лампой.Также можно взять черенки от молодого куста перца чили и замочить их в цирконе. Затем высадить в лунку глубиной 5-7 см, засыпать, утрамбовать и полить. По мере роста нужно будет пересаживать молодой чили в емкости большего размера.Томаты нуждаются в большом количестве света и хорошей вентиляции воздуха. Они не боятся сквозняков.Для посадки помидоров понадобится пластиковый контейнер объемом 3 л. Семена овощей нужно сажать по 2-3 экземпляра на глубину 1 см. Затем увлажнить и накрыть их пленкой. Емкость с будущими томатами нужно каждый день проветривать и убирать образовавшийся кондесат. После всходов тару с молодыми помидорами убирают в светлое место с температурой примерно 16 градусов. Когда на саженцах томатов появится 2 настоящих листка, нужно выбрать пару самых сильных ростков. Остальные всходы помидоров требуется удалить для снижения конкуренции и лучшей урожайности оставшихся растений. Первая подкормка томатов проводится, когда на ростках появилось 3-4 листка.Днем комнатные помидоры нужно содержать при температуре +22-25 градусов, а ночью +17. Полив овощей должен быть редким, но обильным. Емкость с помидорами нужно каждый день разворачивать на 180 градусов. Так зеленая масса томатов будет расти равномерно. Через 2 месяца помидоры нужно пересадить в большие горшки методом перевалки. Во время цветения нужно периодически встряхивать кустик. Так появятся завязи, а потом культура начнет плодоносить. Летом ее можно перемещать на балкон.Зелень свеклы можно легко вырастить на подоконнике. Для этого понадобится емкость с дренажными отверстиями объемом от 200 до 500 мл. Небольшой плод овоща нужно поместить в грунт с песком и наполовину заглубить его. Затем обильно полить. Через неделю после посадки появится первый росток.При выращивании свеклы на подоконнике в помещении не должно быть резких колебаний температуры. Ее показатель должен быть равен 18-20 градусам.Семена капусты нужно предварительно поместить в мешок из ткани и держать их в горячей воде в течение 20 минут. Потом выложить их на тарелку, закрыть салфеткой и отправить в холодильник на 12 часов. Этот овощ сеют сначала в общую емкость, а затем пикируют рассаду в отдельные стаканы. Также можно вырастить этот овощ из кочерыжки.Грунт для комнатной капусты должен состоять из песка и дерновой земли. Его нужно будет полить кипятком для дезинфекции. Затем добавить золу и разрыхлить. Тара для рассады обрабатывается дезинфектором (марганцовкой). На ее дно нужно положить керамзит и сверху насыпать грунт. Затем полить и сделать бороздки глубиной на расстоянии 3-4 см друг от друга. Выложить в них капустные семена, присыпать землей и опрыскать из пульверизатора. Поставить грядку в теплое место.Спустя 5 дней можно увидеть всходы. В этот момент нужно переставить рассаду в место с хорошим освещением и температурой 10 градусов на 7 дней. Потом поднять этот параметр до стандартных значений. Пикировку капусты проводят, когда у саженцев появляется 1 настоящий листок.Морковь можно посадить к луку или другой зелени. Для выращивания рекомендуется выбирать сорт, который плодоносит короткими плодами (рондо, каракас, внучка).В универсальный грунт для моркови желательно внести песок. Он способствует лучшей аэрации. Глубина ящика должна быть 15-20 см. Стенки сосуда должны быть непрозрачными, чтобы созревающие корнеплоды находились в темноте. Так у культуры не будет проблем с плодоношением.При замачивании нужно удалить всплывшие семена. Так удастся повысить урожайность домашнего огорода. Затем семена моркови сеют в бороздки. Расстояние между ними должно быть 4-5 см. После посева нужно увлажнить почву из пульверизатора, накрыть ее пленкой и поставить в утепленное темное место. Когда через 7 дней появятся всходы, из рассады требуется удалить слабые ростки. Потом поставить грядку у окна, выходящего на южную сторону. Почву с растущим кустиком моркови необходимо рыхлить 2 раза в неделю. Так корни овоща будут хорошо снабжаться кислородом и урожай будет лучше расти.Морковь требуется ежедневно поливать малыми порциями воды. Эта культура плохо чувствует себя в слишком влажном грунте. В первое время подкармливать морковь рекомендуется азотными удобрениями. А через 2 месяца нужно перейти на фосфорные питательные элементы. Так она будет давать крупные плоды.Огород на подоконнике имеет не только практическую, но и эстетическую роль. Поэтому важно правильно вписать его в интерьер. Тогда помещение будет напоминать уютный зеленый сад.Варианты оформления домашнего огорода:Рядом с зеленью в горшках или контейнерах можно поставить декоративный забор и поместить за ним различные тематические фигурки.Рядом с окном можно соорудить стеллажи с рассадой или приобрести шкаф-парник для балкона. А если вы предпочитаете настенную живопись, то присмотритесь панно из овощей на стене.Оформленный огород должно быть удобно поливать, подкармливать и выполнять другие необходимые манипуляции. Рядом с грядками не должно быть бытовой техники или мебели. В противном случае на них может попасть вода во время полива. Подоконник с мини-огородом необходимо регулярно очищать от почвы. Не стоит ставить растения слишком высоко, поскольку это затруднит уход за ними и не позволит вовремя заметить болезни или вредителей.Важно! Главное правило домашнего огорода – он должен выглядеть здоровым и ухоженным. Тогда мини-грядка будет красиво выглядеть даже в обычном цветочном горшке.Домашний огород на подоконнике сделает дом зеленым и уютным. Выращенные своими руками культуры будут радовать глаз и снабжать всю семью витаминами. При организации грядок в квартире важно правильно выбирать сорта для разведения и соблюдать условия содержания выращиваемых культур.