«Налог на яйца», или Как в СССР боролись за повышение рождаемости.
Каждая страна мира борется с решением демографической ситуации собственным путем, применяя определенные стимулирующие средства для увеличения рождаемости. В Советском Союзе с этой проблемой решили бороться путем введения обязательных платежей. Закон был принят в конце 1941 года, получил название «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР» и действовал более полувека.
Цель налога
Все во имя человека, все для блага человека./ Фото: www.madamam.ru
На самом деле целью введения налога на бездетность являлось не столько улучшение демографической ситуации в стране, сколько пополнение бюджета страны бездетными гражданами для целей участия в расходах на содержание детских воспитательных учреждений. Плательщиками являлись все мужчины, не имевшие детей, в возрасте от 20 до 50 лет.
Бездетные женщины, которые состояли в законном браке, в возрасте от 20 до 45 лет, также облагались этим налогом. В народе данный платеж получил название "налог на яйца". Так как женщины, не состоявшие в браке, освобождались от уплаты, многие мужчины утверждали, что данное условие ставит их в неравное положение по сравнению с женщинами.
Ставка налога
Радостная весточка из налоговой./ Фото: mongol.su
Ставка налога на бездетность была дифференцированной и зависела от ежемесячного заработка гражданина: для граждан, чей ежемесячный доход составлял более 91 руб. ставка составляла 6%; ставка снижалась для работающих граждан и получавших доход в диапазоне от 71 до 90 руб. и составляла 5%; полностью освобождались от уплаты налога работающие с доходом менее 70 руб. Интересным фактом является то, что работники творческих профессий уплачивали налог независимо от дохода по самой верхней границе, а именно 6%.
Льготы по уплате налога
Плати или плодись. Радуйся!/ Фото: tubethe.com
Несмотря на широкий круг граждан, подлежащих налогообложению, были и такие, кто налог на бездетность не платил: освобождались граждане, чьи дети погибли, пропали без вести или умерли; молодожены в течение года после вступления в брак (в случае расторжения брака - мужчина должен был сразу сообщать в бухгалтерию предприятия о данном событии и начисление налога возобновлялось); военнослужащие включая офицерский состав, солдатов, мичманов, прапорщиков, курсантов, а также их жены.
Отмена налога
Сбылись мечты народные./ Фото: omsk.com
Налог на бездетность просуществовал вплоть до распада СССР. Начиная с 1990 года планировалось уменьшить ставку налога для людей, чей заработок составлял менее 150 рублей, а также отменить взимание с мужчин, которые состояли в браке, но не имели детей. В планах на 1993 год была полная отмена налога для холостяков, но он перестал существовать еще раньше - 1 января 1992 года в связи с распадом Советского Союза.
Налог на бездетность в России
Сегодня в РФ налога на бездетность не существует./ Фото: gazeta.spb.ru
Сегодня в Российской Федерации официального налога на бездетность не существует. Но действует своеобразный аналог - ежемесячный налоговый вычет на рождение первого (1400 руб.), второго (1400 руб.) и третьего ребенка (3000 руб.). Таким образом гражданин, получающий доход до налогообложения в размере 40 тыс. рублей и имеющий 2-х детей, получит на руки на 364 руб. больше, чем его холостой коллега. Сумма, конечно, не сопоставимая с 6% налогом, но все же.
Другие страны
Древний Рим, Болгария, Италия, Монголия, СССР... / Фото: krasfun.ru
Примеров введения налога на бездетность в других странах можно пересчитать по пальцам. Первопроходцем и новатором была Римская империя, а именно цензор Марк Фурий Камилл первым ввел данный платеж в 351 году до нашей эры для своих граждан. В 1909 году Болгария повторила этот опыт, а позднее в 1926 году Бенито Муссолини, которого беспокоила демографическая ситуации в Италии ввел аналогичный налог.
БОНУС
В принципе, так конечно лучше./ Фото: game-ussr.ru
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