С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Ошибки, которые делают уборку в доме бесполезной

Эти ошибки совершают многие хозяйки.

Ошибки, которые делают уборку в доме бесполезной

Время от времени мы все сталкиваемся с ситуацией, когда уборка дома не приносит желаемого результата. Некоторые распространенные ошибки могут свести на нет все наши усилия. Давайте разберемся, почему.

Моете окна в солнечный день

Многие считают, что солнечный день – лучшее время для мытья окон.
На самом деле это распространенное заблуждение. Под прямыми солнечными лучами вода и моющее средство высыхают слишком быстро, оставляя разводы и пятна. Это делает все ваши старания по очистке окон бесполезными.

Не используете тряпки из микрофибры

Обычные тряпки и губки не всегда справляются с уборкой, оставляя после себя ворсинки и разводы. Микрофибра же эффективно собирает пыль и грязь, не оставляя следов. Пренебрегая этим материалом, вы тратите больше времени и сил, но результат остается неудовлетворительным.

Используете много чистящего средства

Кажется, что больше моющего средства означает чище поверхности. Однако избыток чистящего средства сложно смыть, и на поверхности остаются липкие остатки, которые притягивают пыль и грязь еще быстрее. Таким образом, ваши усилия оказываются напрасными.

Стираете тюль, но не чистите жалюзи

Многие помнят о необходимости стирать тюль, но забывают чистить жалюзи. Пыль и грязь с жалюзи быстро оседают на свежевыстиранных занавесках, делая их снова грязными. Без чистки жалюзи уборка теряет смысл, ведь результат длится совсем недолго.
Ссылка на первоисточник
наверх