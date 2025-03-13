4 блюда болгарской кухни, которые пришлись по вкусу и жителям других стран

Болгарская кухня настолько разнообразна, что практически каждая хозяйка найдёт что-то для себя и своей семьи среди огромного количеств блюд. Мы собрали несколько популярных рецептов, которые пользуются огромной популярностью не только на родине, а и за её пределами по всему миру.
1. Пирог с сыром
Болгарский пирог с сыром и йогуртом.
Тонкое нежное тесто и не менее нежная сырно-йогуртовая начинка – главные составляющие классического болгарского пирога, рецепт которого на протяжении столетий пользуется огромным спросом и популярностью как среди местного населения, так и среди туристов.
Ингредиенты:
• Тесто фило - 12 листов;
• Йогурт натуральный - 300 мл;
• Яйца - 4 шт;
• Сыр фета - 300 г;
• Масло сливочное - 0,5 пачки;
• Желтки куриные - 1 шт;
• Соль и перец молотый - по вкусу.
Баница. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Яйца взбить с йогуртом;
• Затем добавить мелко накрошенный сыр, приправить солью и перцем;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• Масло растопить на водяной бане;
• Пару листов теста смазать маслом;
• Сверху выложить ещё один лист;
• Вновь смазать маслом;
• После выложить небольшой слой начинки;
• И сформировать рулет;
• Выложить в круглую форму для запекания, предварительно застелив пергаментом (из рулета сформировать в форме улитку);
• Остальные листы текста также сформировать в рулеты и выложить друг на друга поверх первого рулета;
• Желток взбить с остатками растопленного сливочного масла;
• Получившейся смесью смазать рулеты;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут;
• Перед подачей нарезать порционно.
2. Омлет с овощами
Омлет с овощами. \ Фото: desmachno.com.ua.
Омлет – блюдо, которое пользуется огромной популярностью практически в каждой семье. А с приходом весны, его можно сделать ещё вкуснее, добавив яркий акцент из помидоров черри и болгарского перца в сочетании с кусочками сыра фета.
Ингредиенты:
• Яйца - 6 шт;
• Помидоры черри - 6-8 шт;
• Перец болгарский красный и жёлтый - 2 шт;
• Лук белый или фиолетовый - 1 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Фета - 400 г;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Зелёный лук - несколько перьев;
• Петрушка свежая - 6-8 веточек.
Миш-маш — болгарский омлет с овощами. \ Фото: femina.hu.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Залить кипятком на 30-40 секунд;
• Затем снять кожицу;
• Мякоть нарезать на четыре части;
• Чеснок мелко нарезать;
• Лук и перцы нарезать мелким кубиком;
• Обжарить на подсолнечном масле 5-7 минут;
• Затем добавить помидоры;
• Готовить 8-10 минут;
• Сыр покрошить и добавить к овощам;
• Аккуратно перемешать;
• Яйца взбить и приправить солью и перцем;
• Залить овощи с сыром яичной смесью;
• Накрыть крышкой и готовить 5-6 минут;
• Затем добавить рубленный зелёный лук и измельчённые листочки петрушки;
• Подавать к столу тёплым.
3. Фаршированные баклажаны
Баклажаны, фаршированные овощами. \ Фото: google.com.ua.
Баклажаны, фаршированные овощами – ещё одно из национальных блюд Болгарии. Его с удовольствием готовят и подают не только в семьях, а и в кафе, и ресторанах. К тому же, это блюдо успело облететь весь земной шар, завоевав сердца хозяек многих стран.
Ингредиенты:
• Баклажаны - 4 шт;
• Лук крупный - 1 шт;
• Чеснок - 2 крупные головки;
• Перец болгарский красный и жёлтый - 2 шт;
• Помидоры крупные - 2 шт;
• Масло оливковое - 1 не полный на 2 пальца стакан;
• Петрушка - 1 пучок среднего размера;
• Сахар - 0,5 ч.л;
• Соль и молотый чёрный перец - по вкусу.
Имам-баялды. \ Фото: arabianheadline8.onrender.com.
Способ приготовления:
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Перец нарезать небольшим кубиком;
• Чеснок очистить и нарезать крупно;
• В глубокую сковороду с толстым дном влить 80 мл. масла;
• После выложить лук, чеснок и перец;
• Готовить около 5-6 минут, постоянно помешивая;
• После добавить нарезанные мелким кубиком помидоры, измельчённую петрушку, сахар, смешанный с солью и перцем;
• Перемешать и готовить ещё 5-6 минут;
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Полосами частично срезать шкурку;
• В другую сковороду налить 60 мл. масла;
• Выложить баклажаны и подрумянить с каждой стороны;
• Хорошенько остудить;
• Затем в каждом баклажане сделать продольные надрезы;
• Мякоть аккуратно придавить пальцами и ложкой, сформировав лодочки;
• Нафаршировать баклажаны овощной начинкой;
• Переложить в форму для запекания, предварительно положив на дно немного тушёных овощей;
• Форму накрыть фольгой;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 45-50 минут;
• Подавать к столу тёплыми или холодными.
4. Холодный суп
Холодный болгарский суп. \ Фото: yandex.ua.
Холодный болгарский суп с огурчиками, грецкими орехами и свежей зеленью – то, что нужно в разгар весны. К тому же, это блюдо прекрасно утоляет чувство голода, освежает и дарит ощущение лёгкости на весь день.
Ингредиенты:
• Огурцы крупные - 2 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Ядра грецких орехов - 0,5 стакана;
• Кефир - 0,5 литра;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Лук зелёный - 5-6 перьев;
• Укроп свежий - 5-6 веточек;
• Петрушка свежая - 5-6 веточек.
Таратор с огурцами. \ Фото: mag.relax.ua.
Способ приготовления:
• Огурцы хорошенько вымыть;
• Натереть на крупной тёрке или нарезать тонкой соломкой;
• Приправить солью и отправить в холодильник на 20-25 минут;
• В это время измельчить чеснок и ядра грецких орехов;
• Добавить к огурцам;
• Приправить перцем и ещё солью по вкусу;
• Разложить по тарелкам;
• Залить кефиром;
• Перед подачей посыпать мелко рубленным зелёным луком, укропом и петрушкой;
• Подавать с гренками, сухариками или свежим хлебом.
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