6 фактов о йодированной соли, которые помогут применить ее с максимальной пользой

О пользе или вреде соли как таковой рассуждают ученые и медики со всего мира. Не обошла стороной тенденция и особого вида этой специи - йодированной соли. Причем, несмотря на то, что она уже давно находится в свободном доступе на магазинных прилавках, мифов и фактов о ней меньше не становится. Но некоторые из них необходимо знать, чтобы употреблять не только без вреда, но и с пользой для здоровья.
1. Йодированная соль - не выдумка маркетологов
Название полностью соответствует содержанию. /Фото: gtrkoka.ru
Несмотря на то, что йодированная соль уже много лет успешно продается на рынке, находятся те, которые и сегодня уверенно утверждают, что насыщение специи йодом - не больше, чем маркетинговый ход.
В реальности ни сегодня, ни полвека назад не было предпосылок к тому, чтобы усомниться в соответствии названия и содержания этого продукта. Соль действительно насыщают йодом, а польза такой специи давно подтверждена Всемирной Организацией Здравоохранения.
2. Соль - лучший продукт для насыщения йодом
Выбор на соль пал не случайно. /Фото: progoroduhta.ru
Продуктов на свете бесчисленное количество, однако насыщают йодом именно соль. Причем выбор такой сделан, исходя из вполне рациональных расчетов. Ведь с таким же успехом можно было йодировать и сахар, к примеру. Однако последний как раз не подошел.
Все дело в объемах употребления. Тот же сахар многие не добавляют в чай или кофе, а некоторые наоборот, увлекаются газировками или энергетиками, куда его добавляют едва ли не ложками. А вот соль большинство людей употребляют примерно в одинаковом количестве. Более того, ее нельзя переесть, как сахар или другой продукт.
3. Йодированная соль была впервые введена не в СССР
Советский Союз был активным производителем, однако не первопроходцем. /Фото: collectionru.com
Многие до сих пор считают, что именно в СССР придумали йодированную соль и ввели ее в производство. Однако на самом деле первыми, кто стали в обязательном порядке обрабатывать таким образом соль, были швейцарцы - на уровне государства решение было принято в 1922 году. Следующими на очереди стали американцы - 1924 год. А вот в Советском Союзе этот метод обработки соли появился лишь в 1956 году.
Интересный факт: в СССР йодирование соли было обязательным, поэтому соответствующей пометки на упаковке того времени можно не искать - она была там попросту не нужна. А вот после распада страны советов насыщать соль йодом стало делом добровольным для каждого производителя.
4. Йодированная соль не заменит морскую в косметологии
В косметологии все же лучше применять морскую соль. /Фото: blysk.space
О широком применении соли в косметических процедурах знают многие женщины. При этом некоторые считают, что йодированная соль может вполне заменить морскую, которая применяется в сфере красоты намного чаще. В некотором смысле это действительно так: соль, насыщенная йодом, обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Однако все же морскую соль она не заменит, и, чтобы добиться максимального эффекта, применять стоит все же последнюю.
5. Йодированную соль можно использовать в консервации
Применять обработанную йодом соль для закруток можно без опасений. /Фото: ogorod.ru
Консервация - процесс кропотливый и требующий не только соблюдения всех процедур, но и правильного подбора продуктов. Именно по этой причине некоторые хозяйки, особенно старшего возраста, предпочитают не использовать йодированную соль для консервации.
Во многом такие опасения были оправданы несколько десятилетий назад. Дело в том, что поначалу при йодировании использовалась технология обогащения йодом с применением тиосульфата натрия. Это вещество имело свойство изменять внешний вид любых продуктов, предназначенных для длительного хранения: они становились почерневшими и сморщенными. Однако современное производство основано на использовании более щадящих веществ. Поэтому сегодня применение йодированной соли для засолки продуктов, для маринадов и консервации абсолютно безопасно.
6. О сроках годности соли
У всякого продукта есть срок годности, и йодированная соль - не исключение. /Фото: nauka.boltai.com
Соль, которая продается в том числе в килограммовых упаковках, съедается далеко не сразу. Поэтому при покупке продукта важно учитывать и скорость его потребления, и сроки годности. А они, несмотря на предубеждения многих хозяек, есть и у йодированной соли.
Стоит отметить, что со временем долговечность этого продукта изменился. Раньше, в советский период, для йодирования пищевой соли использовался йодид калия. Его срок годности был сравнительно небольшим — всего 6 месяцев. После чего йодид окислялся и терял свои свойства. Современные же технологии предусматривают насыщение соли йодатом калия, срок годности которого - вдвое больше. Поэтому, приобретая йодированную соль, можно закупить сразу годовой объем, не опасаясь порчи продукта.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии