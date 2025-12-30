Аксессуары, которые мгновенно делают квартиру дороже

Создание дорогого интерьера — это не про ценник, а про стиль и внимательность к деталям. Немного хороших текстур, игра с освещением и ваша квартира будет выглядеть не менее роскошно, чем дизайнерская.







В мире дизайна интерьеров есть маленькие секреты, которые позволяют любому интерьеру засиять и обрести лоск.

Давайте пробежимся по аксессуарам, которые превратят даже самую обычную квартиру в элегантное пространство с нотками роскоши.Ни один аксессуар так не задает стиль, как правильно выбранный ковер. Обратите внимание на нейтральные оттенки с геометрическим или восточным орнаментом – они придадут интерьеру текстуру и глубину. Важно помнить о размере: ковер должен заходить под мебель. И забудьте про маленькие коврики – чем больше ковер, тем дороже выглядит пространство. Также обратите внимание на ковры, которые были так популярны в прошлом столетии – они снова в тренде.Искусство не обязательно должно стоить миллионы. Важно правильно подобрать его к цветовой гамме комнаты и не забывать про стильные рамы. Если хотите, чтобы картина смотрелась дорого, используйте крупные или средние полотна, избегая слишком мелких изображений, чтобы не потерять акцент. Добавьте светильник над картиной, и она засияет, как на выставке.Зеркала – это не только способ визуально расширить пространство, но и придать интерьеру роскошь. Круглые или овальные зеркала в тонкой металлической раме – шикарное решение. Размещайте зеркала так, чтобы они отражали свет, это добавит объема и освещения комнате.Просто убедитесь, что вы не отражаете батареи или провода, иначе эффект «люкс» уйдет.Миниатюрные статуэтки или абстрактные скульптуры всегда вносят в интерьер нотку интеллигентности и утонченности. Разместите их на журнальном столике или полке. Важно не переборщить: пусть это будет один стильный акцент, а не кучка случайных фигурок.Текстиль – это то, что часто упускают из виду, а зря. Пара бархатных подушек или плед с мягким ворсом на диване моментально сделают гостиную уютной и стильной. Секрет – выбирать нейтральные и глубокие оттенки: благородный синий, изумрудный или серый. Бархат всегда выглядит роскошно, но без излишеств.Освещение способно сделать квартиру роскошной за одну секунду. Выбирайте торшеры с минималистичными формами и стеклянными или металлическими элементами. Настольные лампы на тумбочках или полках привносят уют, а правильно расставленные световые акценты создают атмосферу пятизвездочного отеля.Живые растения делают пространство живым и уютным. В большие кадки идеально подойдут фикусы, монстера или пальма. Расположите их в углу, чтобы заполнить пространство, и не забудьте подобрать стильное кашпо. Зеленые акценты создают ощущение жизни и добавляют интерьеру глубину.