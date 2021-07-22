10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

Кто-то читает для развлечения, кто-то для удовольствия, а кто-то ищет книги, которые будут постоянно подталкивать вперёд и стимулировать интеллектуальное развитие. Мы собрали «десятку» книг, которые заставляют думать, развивают личность и будут способствовать повышению повысят ваш IQ.









«Супертренинг для мозга»

«Мозг. Инструкция по применению»

«Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей»

«Головоломки Шерлока Холмса»

«Японская система развития интеллекта и памяти»

«Научи свой мозг работать»

«Супертренажер для мозга»

«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания»

«Твое свободное время»

«Зарядка для мозгов. Повысь свой IQ!»