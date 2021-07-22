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10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

Кто-то читает для развлечения, кто-то для удовольствия, а кто-то ищет книги, которые будут постоянно подталкивать вперёд и стимулировать интеллектуальное развитие. Мы собрали «десятку» книг, которые заставляют думать, развивают личность и будут способствовать повышению повысят ваш IQ.

10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

«Супертренинг для мозга»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

авторы Т. Хорн, С. Вуттон

Эта книга – большой сборник самых разных тестов, заданий, головоломок и задач, которые призваны развивать человека всесторонне, и при этом задания нацелены на очень широкую аудиторию. Помимо этого авторы дают практические советы по поводу правильного образа жизни и питания, которые смогут улучшить вашу жизнь в целом.

«Мозг. Инструкция по применению»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Д. Рок

Задумывались ли вы когда-то, как устроен ваш собственный мозг? По каким причинам умные люди с высоким IQ порой ведут себя странно – совершают странные поступки, опрометчиво принимают решения и идут против логического мышления, обо всем этом описано в этой книге. Автор раскрывает читателю все секреты человеческих поступков, которые порой касаются не только психологии, но и устройства самого мозга, и как учитывать эти особенности в работе. Книга нацелена на тех, кто желает повысить эффективность своей работы (чем бы он не занимался) и как можно быстрее достичь успеха на пути к поставленной цели.

«Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Р. Сайп

Многие люди мечтают стать лучше, преуспевать в учебе и работе, но им так не хватает усидчивости и логического мышления. Многие при этому ищут «чудо-средство», которое способно будет развить умственные способности за минимальное время, к сожалению, такого средства нет. Но есть эта книга , и в ней представлены полезные советы, которые помогут быстро и легко научиться читать в несколько быстрее, с легкостью запоминать очень много информации, формулировать правильные цели и достигать их, грамотно распоряжаться временем и собственной энергией.

«Головоломки Шерлока Холмса»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Ричард В. Галланд

Вы любите Шерлока Холмса? Если ваш ответ «да», то тогда эта книга безусловно понравится вам и вашим детеям. Примите участие в детективном расследовании, решайте загадки разной сложности – от самых легких до тех, над которыми даже Шерлок Холмс сидел несколько дней.
Книга идеально подходит для родителей, которые готовы заниматься с детьми ради их умственного развития.

«Японская система развития интеллекта и памяти»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Р. Кавашима

Японский профессор в области нейрологии Рюта Кавашима создал уникальную методику, следуя которой можно сохранить молодой, ясный, прекрасно-функционирующий мозг до самой старости. По этой методике тренируются уже больше 2 миллионов человек, и все они подтверждают эффективность 60-дневного курса, описанного в этой книге.

«Научи свой мозг работать»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор М. Макдональд

В этой книге автор собрал для читателей последние открытия и разработки в области психологии, нейробиологии, а также науки о питании. В ней вы найдете ответы на самые популярные вопросы, касающиеся человеческого мозга, происходящих в нем процессов и многое другое.

«Супертренажер для мозга»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Ч. Филлипс

Часто ли с вами случалось такое, что вы забывали то, что казалось забыть просто нельзя, например, номер телефона самого близкого человека или имя классной руководительницы? Думаю, такое случается с каждым человеком, и случается это в любом возрасте. Такие провалы в памяти сигнализируют о том, что мозгу нужны упражнения, и их вы сможете найти в книге «Супертренажер для мозга», которую написал известный «гуру головоломок» Чарльз Филлипс.

«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Дж. Фоер

Автор этой книги Джошуа Фоер потратил целый год, изучая собственную память, все ее особенности, пробовал самые разные способы повышения функции запоминания. Весь процесс и результаты своих исследований он описал в этой книге. Из нее вы узнаете, зачем же нужная хорошая память в повседневной жизни и как ее натренировать.

«Твое свободное время»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Виктор Болховитинов

Книга Виктора Болховитинова – это советский сборник математических задач, головоломок, кроссвордов, во время решения которых читатель будет развиваться умственно. Многие задачи из этой книги публиковались в русских и иностранных научных журналах. Ко всем задачам есть ответы, но если хотите добиться хороших результатов, то не заглядывайте на страницу с решениями – находите ответ сами.

«Зарядка для мозгов. Повысь свой IQ!»


10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

автор Джоэл Леви

В этой книге Джоэл Леви представил вниманию читателей несколько интересных тестов, которые покажут уровень вашего IQ и области, которые вам нужно тренировать. Также автор дает практические упражнения, которые развивают аналитические способности, логику и быстроту мышления. Внесите всего несколько простых упражнений в свою жизнь – и показатели вашего IQ значительно повысятся.

Прочтите 10 этих книг и удивите окружающих своими умественными способностями, способностью быстро и легко решать трудные для других задачи, умением принимать правильные решения. Читайте книги – повышайте свой IQ.

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