10 увлекательных книг, чтение которых позволит повысить IQ

Кто-то читает для развлечения, кто-то для удовольствия, а кто-то ищет книги, которые будут постоянно подталкивать вперёд и стимулировать интеллектуальное развитие. Мы собрали «десятку» книг, которые заставляют думать, развивают личность и будут способствовать повышению повысят ваш IQ.
«Супертренинг для мозга»
авторы Т. Хорн, С. Вуттон
Эта книга – большой сборник самых разных тестов, заданий, головоломок и задач, которые призваны развивать человека всесторонне, и при этом задания нацелены на очень широкую аудиторию. Помимо этого авторы дают практические советы по поводу правильного образа жизни и питания, которые смогут улучшить вашу жизнь в целом.
«Мозг. Инструкция по применению»
автор Д. Рок
Задумывались ли вы когда-то, как устроен ваш собственный мозг? По каким причинам умные люди с высоким IQ порой ведут себя странно – совершают странные поступки, опрометчиво принимают решения и идут против логического мышления, обо всем этом описано в этой книге. Автор раскрывает читателю все секреты человеческих поступков, которые порой касаются не только психологии, но и устройства самого мозга, и как учитывать эти особенности в работе. Книга нацелена на тех, кто желает повысить эффективность своей работы (чем бы он не занимался) и как можно быстрее достичь успеха на пути к поставленной цели.
«Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей»
автор Р. Сайп
Многие люди мечтают стать лучше, преуспевать в учебе и работе, но им так не хватает усидчивости и логического мышления. Многие при этому ищут «чудо-средство», которое способно будет развить умственные способности за минимальное время, к сожалению, такого средства нет. Но есть эта книга , и в ней представлены полезные советы, которые помогут быстро и легко научиться читать в несколько быстрее, с легкостью запоминать очень много информации, формулировать правильные цели и достигать их, грамотно распоряжаться временем и собственной энергией.
«Головоломки Шерлока Холмса»
автор Ричард В. Галланд
Вы любите Шерлока Холмса? Если ваш ответ «да», то тогда эта книга безусловно понравится вам и вашим детеям. Примите участие в детективном расследовании, решайте загадки разной сложности – от самых легких до тех, над которыми даже Шерлок Холмс сидел несколько дней.
Книга идеально подходит для родителей, которые готовы заниматься с детьми ради их умственного развития.
«Японская система развития интеллекта и памяти»
автор Р. Кавашима
Японский профессор в области нейрологии Рюта Кавашима создал уникальную методику, следуя которой можно сохранить молодой, ясный, прекрасно-функционирующий мозг до самой старости. По этой методике тренируются уже больше 2 миллионов человек, и все они подтверждают эффективность 60-дневного курса, описанного в этой книге.
«Научи свой мозг работать»
автор М. Макдональд
В этой книге автор собрал для читателей последние открытия и разработки в области психологии, нейробиологии, а также науки о питании. В ней вы найдете ответы на самые популярные вопросы, касающиеся человеческого мозга, происходящих в нем процессов и многое другое.
«Супертренажер для мозга»
автор Ч. Филлипс
Часто ли с вами случалось такое, что вы забывали то, что казалось забыть просто нельзя, например, номер телефона самого близкого человека или имя классной руководительницы? Думаю, такое случается с каждым человеком, и случается это в любом возрасте. Такие провалы в памяти сигнализируют о том, что мозгу нужны упражнения, и их вы сможете найти в книге «Супертренажер для мозга», которую написал известный «гуру головоломок» Чарльз Филлипс.
«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания»
автор Дж. Фоер
Автор этой книги Джошуа Фоер потратил целый год, изучая собственную память, все ее особенности, пробовал самые разные способы повышения функции запоминания. Весь процесс и результаты своих исследований он описал в этой книге. Из нее вы узнаете, зачем же нужная хорошая память в повседневной жизни и как ее натренировать.
«Твое свободное время»
автор Виктор Болховитинов
Книга Виктора Болховитинова – это советский сборник математических задач, головоломок, кроссвордов, во время решения которых читатель будет развиваться умственно. Многие задачи из этой книги публиковались в русских и иностранных научных журналах. Ко всем задачам есть ответы, но если хотите добиться хороших результатов, то не заглядывайте на страницу с решениями – находите ответ сами.
«Зарядка для мозгов. Повысь свой IQ!»
автор Джоэл Леви
В этой книге Джоэл Леви представил вниманию читателей несколько интересных тестов, которые покажут уровень вашего IQ и области, которые вам нужно тренировать. Также автор дает практические упражнения, которые развивают аналитические способности, логику и быстроту мышления. Внесите всего несколько простых упражнений в свою жизнь – и показатели вашего IQ значительно повысятся.
Прочтите 10 этих книг и удивите окружающих своими умественными способностями, способностью быстро и легко решать трудные для других задачи, умением принимать правильные решения. Читайте книги – повышайте свой IQ.
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