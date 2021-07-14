Что генсеки дарили своим друзьям: Самые известные дипломатические подношения друзьям СССР

Внешняя политика СССР была весьма щедрой на подарки своим союзникам и саттелитам. Целые регионы могли перейти дружественному правителю просто по доброй воле советского генсека. Притом что зачастую такие жесты были односторонними, и страна не получала взамен практически ничего. Считать выгоду от дипломатических действий не смог научиться ни один лидер СССР.
«Отступные» Донбасс и Новороссия от Ленина
Ленин отписал Украине Новороссию и Донбасс./Фото: img01.rl0.ru
Внешне скромный Владимир Ильич умел принимать довольно щедрые геополитические решения и преподносить крупные дары. Послереволюционную Украинскую Народную Республику терзали междоусобицы и столкновения с интервентами. Сотрудничество с большевиками новое руководство республики не планировало. В такой ситуации Ленин принял решение дать «отступного» в виде Новороссии и Донбасса для вхождения Украины в Советский Союз.
Так в СССР фактически зародилась новая традиция — дипломатия путем «подарочных территорий». При Ильиче в Стране Советов еще не было официального органа, занимающегося подобного уровня подарками. При МИДе такой отдел появился уже в сталинские времена. Конечно, подобная тактика реализовывалась еще российскими царями, но именно в СССР начало ей положил Ленин.
Сталинские презенты и русский слуга для британского посла
Сталин ценил и уважал Керра (справа от вождя)./Фото: im3.kommersant.ru
Несмотря на привычный авторитаризм Сталин любил делать подарки. В конце 1941-го от имени Иосифа Виссарионовича Уинстону Черчиллю была отправлена первая порция лучшего советского коньяка. Обрадованный презентом британский премьер высказал свое удовлетворение, выразив готовность и впредь принимать подобные подношения. Коньяк Черчиллю отправляли в больших количествах и регулярно. На эти цели шел напиток шустовского и кизлярского винно-коньячных заводов. Но самый оригинальный подарок от Сталина был сделан британскому послу.
За годы Второй мировой войны советско-британские взаимоотношения переживали разные моменты. Но Арчибальд Кларк Керр всегда стремился сглаживать острые углы, за что Сталин относился к нему с уважением и доброжелательностью. В начале 1946 года посол получил очередное назначение за пределами Союза, и по этому случаю была организована его прощальная встреча с советскими руководителями. Отец советских народов лично передал послу все тот же легендарный коньяк, черную икру и свою фотографию с подписью «Другу СССР лорду Керру». Но, как признавался сам дипломат, «самый прекрасный из сталинских подарков был советский молодой гражданин». Перед отъездом Керр попросил для своих британских приближенных четырех русских жен, которым будет позволено выехать за пределы Родины. А лично для себя – юного массажиста, услугами которого он пользовался во время пребывания в Москве. Несмотря на отсутствие подобного опыта в обращении с собственными гражданами, Керру в просьбе не отказали, за что он высказывал благодарность до конца своей жизни.
Территориальные уступки с хрущевским размахом
Хрущев регулярно радовал Запад щедрыми подарками в виде территориальных и правовых уступок./Фото: topwar.ru
Никита Сергеевич известен как человек широкой натуры. Именно под его началом СССР раздавал невозвратные кредиты, раздаривал высокотехнологичное оборудование, оказывал безвозмездную помощь нуждающимся. Лучшие советские специалисты строили современные фабрики, лечили и обучали жителей развивающихся стран, вооружая их армии и защищая их покой силами собственной военной мощи. При этом случалось, что вчерашние «друзья» стреляли в спину советским благотворителям.
Хрущев умудрился удивить «подарочными выходками» даже обитателей бедного района Нью-Йорка. Во время пребывания в США он пожелал произнести с балкона дряхлой многоэтажки пылкую агитационную речь, вручив ключи от нескольких автомобилей Cadillac случайным прохожим «под кайфом». Но эта щедрость не имела серьезных последствий, чего не скажешь о его территориальных уступках Востоку с Западом и безвозмездной финансовой поддержке «за дружбу».
Хрущев предоставлял союзникам льготные кредиты без гарантий возмещения долгов. Еще не имея полной власти, в ходе посещения Китая в 1954-м, он инициировал уступку всех маньчжурских прав в пользу китайцев. Более того, были уничтожены все созданные ранее совместные предприятия, а их активы передали в собственность Китая. Вдобавок Пекину предоставили новые миллионные кредиты, продолжая формировать научно-техническую и индустриальную китайские базы без малейшей выгоды. Такой «подарок» Китаю и Западу существенно ухудшил военно-стратегическое значение Советского Союза в Азиатско-Тихоокеанском районе.
В тот же период Хрущев ослабил балтийские позиции СССР, вернув финляндский полуостров Порккалла-Удд. Не беря во внимание, что остров был законно арендован Москвой сроком на 50 лет в 1944-м, Хрущёв добровольно сдал эту стратегическую территорию безвозмездно и без соответствующих ответных уступок финнов.
Подобным образом в одностороннем порядке Москва вывела войска из Австрии. Позже была инициирована миллиардная помощь Индии, Бирме, Афганистану, Египту, Ираку и др. Порадовал Никита Сергеевич и украинцев широким крымским жестом. Но тут историки объясняют его щедрость прикрытием собственных потенциальных грешков. Заняв место Сталина и активно развенчивая культы с репрессиями, новый лидер государства не мог не помнить, как и сам в прежнем статусе первого секретаря ЦК украинской компартии наследил в множестве карательных дел. Поэтому Крым в определенной мере мог быть попыткой искупления вины перед украинцами и гарантией поддержки украинской элиты.
Брежневская поддержка иностранных режимов и награды за преданность русским
Брежнев во многом продолжил щедрую политику своего предшественника./Фото: img.gazeta.ru
Подобно Никите Сергеевичу разъезжал по миру с дружественными визитами и Брежнев, отдавая предпочтение странам соцблока и третьего мира. В этих поездках генсека сопровождала «подарочная» группа советников. Принимая решения, они взвешивали значение и влияние того или иного государства на мировой политической арене. На выездных встречах партий вручались картины с Лениным и его скульптуры. В капиталистических же странах с общепринятыми ценовыми ограничениями на подарки ограничивались изделиями народных промыслов, тематическими презентами в контексте хобби каждого лидера. На случай форс-мажора имелись «загашники» с сувенирами художников из Хохломы, Гжели, Палеха.
Любил Леонид Ильич раздавать всевозможные награды высокого государственного значения, которые находили своих героев не только внутри Союза, но и в братских странах. Но самые драгоценные подарки от имени СССР получали, как и при Хрущеве, преданные зарубежные руководители. Союз продолжал поддерживать режимы Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Утекавшие к ним финансы автоматически превращались в подарочные. Распаляя огонь дружбы, Брежнев дарил «друзьям» подводные суда, высокотехнологичные авиалайнеры, современные автомобили, продолжая при этом вооружать иностранцев и стоять на защите их безопасности ценой громадных средств, недополученных собственным народом.
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