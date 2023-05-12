Самые странные религии планеты

Атеистам кажется, что верующие живут в каком-то странном мире: верят в невидимое, разговаривают сами с собой и находят объяснение самым невообразимым вещам. Однако и среди самих верующих есть такие, кто верит во что-то ещё более странное, чем все остальные. С основными религиями мира все понятно, но как быть с теми, кто поклоняется инопланетянам, древнегерманским богиням и даже собственному эго?



Даосизм

Кандомбле

Джедаизм

Фалуньгун

Раэлиты

Бахаи

Сатанизм Ла-Вея

Хезенри

Эканкар

Зороастризм

Строители Адитуме

Мандаизм