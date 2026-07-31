5 ретро-вещей из бабушкиного шкафа, которые сегодня сделают кошелёк толще





Представим довольно типичную ситуацию: уходит в мир иной ваша бабушка, большая часть жизни которой пришлась на период СССР, и вам достаётся по наследству квартира со всем её содержимым. Если вас не интересует обогащение ни в коем роде и вы просто дитя цветов, то не читайте этот материал и отправляйте все в контейнеры ТБО. Представим довольно типичную ситуацию: уходит в мир иной ваша бабушка, большая часть жизни которой пришлась на период СССР, и вам достаётся по наследству квартира со всем её содержимым. Если вас не интересует обогащение ни в коем роде и вы просто дитя цветов, то не читайте этот материал и отправляйте все в контейнеры ТБО.А если наоборот – материал перечислит самые удачно реализуемые предметы «из бабушкиного шкафа».

1. Ёлочные игрушки



Одна из самых дорогих игрушек. / Фото: pinterest.com Одна из самых дорогих игрушек. / Фото: pinterest.com

Абсолютный рекордсмен среди предметов «из бабушкиного шкафа». Проверено в том числе вашей покорной слугой. Игрушки с ручной росписью, особенно в виде каких-то персонажей, будь то Чиполлино или космонавт, могут подарить вам тысячи, а то и десятки тысяч российских рублей.

2. Статуэтки



Филиппок ЛФЗ. / Фото: violity.com Филиппок ЛФЗ. / Фото: violity.com

Фарфоровые статуэтки ЛФЗ – настоящая приманка для коллекционеров. За того же Филиппка без нюансов охотно дают несколько тысяч российских рублей. Если ближе к сути: любая советская статуэтка, выставленная вами на маркетплейсе частных объявлений, будет куплена в любом случае, даже если и не за очень большие деньги. Она не залежится в нереализованном.

3. Куклы



Рекордстмен по цене. / Фото: vk.com Рекордстмен по цене. / Фото: vk.com

Проверено вашей покорной слугой: если выставить куклу Ромка, то в половине второго ночи в сообщениях маркетплейса выстроится очередь из желающих, и вам будут предлагать больше выставленной цены, чтобы только не купил конкурент. Очень популярны куклы с длинными волосами. А знаете, сколько дают за Нину в скафандре? 120 000 российских рублей минимум.

4. Наручные часы



Cеконда на 27 рубинов - 100 долларов на Ебэй. / Фото: ebay.com Cеконда на 27 рубинов - 100 долларов на Ебэй. / Фото: ebay.com

«Рубин», «Сатурн», «Свет», «Секонда», «Слава», «Спецна», «Спутник». Ценность часов повышает количество рубинов внутри, если таковые имеются. Так что перед выставлением цены будет нелишним открыть заднюю крышку и при помощи лупы пересчитать рубины самостоятельно. Затем прогуглить соответственную цену и выставить на маркетплейсе.

5. Радио- и фототехника



Фанаты купят. / Фото: liveviewer.ru Фанаты купят. / Фото: liveviewer.ru

«Зенит», «Эстония-2», «Дружба», «Кристалл», «Беларусь-57», «Звезда-54», «Фестиваль» – вот карусель брендов, за которые коллекционеры предложат вам хорошие деньги. Чем старше фотоаппарат или радиоприемник на ходу, тем больше денег вам за него дадут. Но даже если не рабочий, он все равно не останется нереализованным – фанаты своего дела заберут на запчасти.