Как правильно украсить дом и стол к Новому 2026 году

Нынче мы будем встречать год Огненной Лошади — это символ силы, движения, ясности и красивой амбиции. Это знак, который любит энергию, пространство, свет и красоту без лишней тяжеловесности. Специалист по фэн-шуй Елена Шилова дала пять советов, которые идеально подходят именно для года Огненной Лошади: что сделать, чтобы в дом пришли удача, благополучие, богатство и изобилие.
Убрать лишнее и открыть проходы
Лошадь не любит тесноту. Чтобы привлечь ее энергию, нужен свободный центр комнаты, удобные проходы и воздух в каждой зоне. «Это не генеральная уборка, а скорее осознанное осмысление пространства: убрать ненужное с пола, освободить столы, раздвинуть мебель хотя бы на пару сантиметров, убрать или хотя бы приглушить визуальный шум. Когда энергия проходит без препятствий, усиливается ощущение ясности и стремления вперед — а это главные качества стихии Огня и Лошади», — говорит эксперт.
Добавить элементы Огня
Красный, терракотовый, вишневый, винный — идеально подойдут для акцентов. Но важно помнить: энергия Огня быстрая, она может накалять страсти, поэтому использовать красные оттенки нужно дозированно и с умом. В идеале — оставить буквально пару ярких вещей: красные свечи, подушки с ритмичным орнаментом, теплая по свету гирлянда. Огонь должен согревать, а не давить.
Использовать природные материалы — дерево усиливает успех
Год Лошади поддерживают живые текстуры: дерево (для стихии Огня это ресурс), ротанг, керамика, хлопок, лен, стекло. «Они создают ощущение стабильной энергии роста. На стол можно поставить деревянные подставки, керамические тарелки, льняные салфетки.
В декоре будет очень уместна традиционная елка в форме вытянутого треугольника, лучше если и она сама, и украшения будут натуральными. Это сбалансирует огненную энергетику и ресурсное состояние на весь будущий год», — объясняет специалист по фэн-шуй.
Правильно оформить новогодний стол
Лошадь любит обилие, но не хаос. Стол должен выглядеть щедро, но не тяжело. Выбирайте продуманную композицию: одна центральная деталь (ветка ели, композиция из ягод, свечи), а все остальное — чистый функционал. Важная деталь — динамика: используйте округлые и треугольные формы, текучие линии, ритмичные орнаменты. Они создают ощущение движения, а это главный принцип года Огненной Лошади.
Добавить символы удачи
Стихия года — Огонь, животное — Лошадь, поэтому в доме хорошо смотрятся образы, связанные с этим прекрасным благородным животным. Это может быть изображение лошади или ее силуэт, подсвечники в форме подков или просто конусовидные, элементы из красного стекла. Если вам нужно больше самовыражения в 2026-м, добавьте керамики в оформление, если хочется денег — возьмите металлические элементы, можно прямо положить на стол монетки, перевязанные красной ленточкой.
