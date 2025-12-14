Как правильно украсить дом и стол к Новому 2026 году

Нынче мы будем встречать год Огненной Лошади — это символ силы, движения, ясности и красивой амбиции. Это знак, который любит энергию, пространство, свет и красоту без лишней тяжеловесности. Специалист по фэн-шуй Елена Шилова дала пять советов, которые идеально подходят именно для года Огненной Лошади: что сделать, чтобы в дом пришли удача, благополучие, богатство и изобилие.

Убрать лишнее и открыть проходы

Добавить элементы Огня

Использовать природные материалы — дерево усиливает успех

Правильно оформить новогодний стол

Добавить символы удачи

Лошадь не любит тесноту. Чтобы привлечь ее энергию, нужен свободный центр комнаты, удобные проходы и воздух в каждой зоне. «Это не генеральная уборка, а скорее осознанное осмысление пространства: убрать ненужное с пола, освободить столы, раздвинуть мебель хотя бы на пару сантиметров, убрать или хотя бы приглушить визуальный шум. Когда энергия проходит без препятствий, усиливается ощущение ясности и стремления вперед — а это главные качества стихии Огня и Лошади», — говорит эксперт.Красный, терракотовый, вишневый, винный — идеально подойдут для акцентов. Но важно помнить: энергия Огня быстрая, она может накалять страсти, поэтому использовать красные оттенки нужно дозированно и с умом. В идеале — оставить буквально пару ярких вещей: красные свечи, подушки с ритмичным орнаментом, теплая по свету гирлянда. Огонь должен согревать, а не давить.Год Лошади поддерживают живые текстуры: дерево (для стихии Огня это ресурс), ротанг, керамика, хлопок, лен, стекло. «Они создают ощущение стабильной энергии роста. На стол можно поставить деревянные подставки, керамические тарелки, льняные салфетки.В декоре будет очень уместна традиционная елка в форме вытянутого треугольника, лучше если и она сама, и украшения будут натуральными. Это сбалансирует огненную энергетику и ресурсное состояние на весь будущий год», — объясняет специалист по фэн-шуй.Лошадь любит обилие, но не хаос. Стол должен выглядеть щедро, но не тяжело. Выбирайте продуманную композицию: одна центральная деталь (ветка ели, композиция из ягод, свечи), а все остальное — чистый функционал. Важная деталь — динамика: используйте округлые и треугольные формы, текучие линии, ритмичные орнаменты. Они создают ощущение движения, а это главный принцип года Огненной Лошади.Стихия года — Огонь, животное — Лошадь, поэтому в доме хорошо смотрятся образы, связанные с этим прекрасным благородным животным. Это может быть изображение лошади или ее силуэт, подсвечники в форме подков или просто конусовидные, элементы из красного стекла. Если вам нужно больше самовыражения в 2026-м, добавьте керамики в оформление, если хочется денег — возьмите металлические элементы, можно прямо положить на стол монетки, перевязанные красной ленточкой.