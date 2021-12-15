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Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

Одному приюту для домашних животных в Аризоне понадобилась помощь, так как сотрудники не справлялись с большим наплывом котят. Руководство приняло необычное решение искать помощи в доме престарелых, обитатели которого страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. Так пациенты, которые сами нуждаются в круглосуточной помощи и присмотре, стали няньками для крохотных котят. И это пошло на пользу обеим сторонам.

Программу придумала директор отделения медицинского обслуживания дома престарелых Ребекка Хэмилтон, которая в свободное от работы время добровольно помогала приюту домашних животных и ухаживала за котятами. Она заметила, что испытывает огромную радость, когда занимается волонтерской работой с животными, и решила поделиться ей с обитателями дома престарелых.

Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

Когда приюту для домашних животных в Аризоне не хватило рабочих рук, они обратились за помощью в дом престарелых.

Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

Может показаться странным отдавать этих маленьких котят в руки людей, которые сами нуждаются в заботе.

Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

«Но есть навыки, эмоции и потребности, которые не покидают человека, даже если у него деменция или болезнь Альцгеймера», — говорит директор центра Шэрон Мерсер.

Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

«Желание дарить и получать любовь остается».

Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

Инициатива оказалась успешной: общее состояние и котят, и пожилых людей значительно улучшилось.



Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

«Котята дали нам возможность облегчить это заболевание, которым страдают все наши обитатели».

Дом престарелых, где заботятся и о пожилых людях, и о брошенных животных

Радость, которую пожилые люди получают, кормя и лаская беспомощных новорожденных котят, огромна. И котята тоже им благодарны.

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