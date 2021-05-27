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Как можно легко и быстро открыть одноразовую мельницу для специй


Как можно легко и быстро открыть одноразовую мельницу для специй

 

Многие граждане покупают специи прямо в специальной мельнице. Вещь достаточно удобная, однако все-таки не во всех ситуациях. Иногда может понадобиться достать все специи разом или же использовать мельницу повторно. Для этого, конечно же, следует открыть емкость. Вот только как это сделать легко и без применения «варварских» методов? Конструкция и устройство мельницы выглядят достаточно сложными. Впрочем, на самом деле открывается она легко и быстро. Если знаешь, как именно.

Просто так снять не получится. /Фото: youtube.com.

Просто так снять не получится. /Фото: youtube.com.

 

Мельница для специй – вещь достаточно полезная. Многие из нас охотно берут данные приспособления на всевозможных акциях и распродажах в магазинах. Правда, у данного кухонного приспособления есть один серьезный недостаток – производители задумывают данные мельницы, как одноразовое средство хранения. Подразумевается, что после того, как перец (или любая другая специя) внутри емкости с мельницей закончатся, человек просто выбросит ее и купит новую.
Наливаем кипяток. /Фото: youtube.com.

Наливаем кипяток. /Фото: youtube.com.

 

Нужно ли говорить о том, что такой подход никак нельзя назвать серьезным и рациональным? Беда лишь в том, что в конструкции большинства таких мельниц у крышки нет никакой резьбы или спирали.
Все потому, что ручная разборка устройства с последующей обратной сборкой изначально не предусматривалась производителем. Тем не менее, мельницу можно легко и быстро разобрать. Причем без применения «варварских» способов, способных нарушить конструкцию и привести всю систему в негодность.
Окунаем и держим пару минут. /Фото: youtube.com.

Окунаем и держим пару минут. /Фото: youtube.com.

 

Для открытия мельницы нам понадобится полотенце, небольшая чистая емкость, кипяток, а также пара крепких рук. Итак, сначала наливаем кипяток в емкость, после чего сразу же опускаем в него пластиковую мельницу и держим в таком положении пару-тройку минут. После этого извлекаем мельницу, оборачиваем ее полотенцем и уверенным движением двух рук тянем конструкцию в разные стороны. Немного усилия и мельница разобрана! Можно повторно заправить после просушки. Для сборки достаточно поставить крышку-резчик на горлышко банки и хорошенько надавить.
Магия мужских рук. /Фото: youtube.com.

Магия мужских рук. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


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Как можно легко и быстро открыть одноразовую мельницу для специй

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Как можно легко и быстро открыть одноразовую мельницу для специйПодписаться на мой Instagram
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