7 «газетных» лайфхаков из советского прошлого, которые сейчас кажутся нелепыми

С ростом популярности интернета печатные СМИ стали стремительно терять свою актуальность. А ведь в советские времена они были на только источником информации, но также весьма полезной вещью в быту. Прочитав все интересующие их новости, наши мамы и бабушки не выкидывали газеты, а складывали аккуратными стопками, чтобы впоследствии найти им полезное применение в хозяйстве.
1. Наполнитель кошачьего лотка
Некоторые застилают лоток газетой и сверху насыпают наполнитель. / Фото: allremont59.ru
Получали своеобразную пользу от печатной продукции и коты. Некоторые хозяева, после того, как заканчивали чтение очередного выпуска новостей, отправляли его в кошачий лоток вместо наполнителя. Дно застилалось газетной страницей, остальные рвались на мелкие кусочки и укладывались сверху. Домашние любимцы не возражали против такого, а вот хозяевам приходилось мириться с некоторыми неудобствами – во-первых, запах, который доносился из лотка, был малоприятным, и его не получалось ничем нейтрализовать, а во-вторых, туалет приходилось убирать несколько раз в день. Именно поэтому в наше время практически все хозяева котов предпочитают покупать специальный наполнитель, который отлично впитывает запахи и не нуждается в слишком частых заменах. Да и газет в квартирах практически нет.
2. Средство от ушибов и синяков
Кусочек газеты нужно приложить к ушибу
Современные дети развлекаются, сидя в социальных сетях и снимая видео для Тик Тока. А еще 30 лет назад подобных вариантов досуга и в помине не было, так что каждый ребенок самостоятельно выбирал для себя приключения. И чаще всего они были достаточно травматичными: залезть на соседское дерево, чтобы нарвать яблок, перелезть через забор, попрыгать по крышам гаражей…Понятно, что далеко не все из этих развлечений заканчивались хорошо – дети часто приходили домой с царапинами, синяками, ушибами. Когда бабушки видели своих внуков в таком состоянии, они предлагали приложить к ране…газетку.
Должны сказать, в этом был определенный смысл. В советские времена при печати газет использовали типографскую краску, в составе которой был свинец. А ацетат свинца был одним из самых популярных веществ при ссадинах и ушибах. Вот только приобрести его в аптеке без рецепта было невозможно, фармацевт самостоятельно готовил примочку для каждого покупателя. Поэтому люди предпочитали идти простым путем, тем более, что в прихожей на столе уже ждала своего звездного часа стопка с газетами.
В наши дни этим лайфхаком вряд ли кто-то пользуется. Количество разнообразных гелей и мазей просто зашкаливает, нужно только выбрать самую действенную на ваш взгляд. Кроме того, свинцовая примочка была признана неэффективной, а в некоторых случаях даже опасной для здоровья.
3. Освежитель воздуха в туалете
Газету нужно сжечь и смыть в унитаз пепел
Неожиданно, но факт. В советские времена газету использовали не только вместо туалетной бумаги, которая была в дефиците, но также в качестве своеобразного освежителя воздуха. Последнее применение было скорее от безысходности, чем из-за эффективности. Дело в том, что газеты, в отличие от современной туалетной бумаги, очень плохо растворялись в воде, по причине чего сток быстро забивался, что приводило к засорам и соответствующим запахам. Наши родители выходили из ситуации следующим образом – сжигали газету и смывали пепел в унитаз. «Аромат» жженой бумаги перебивал все остальные.
Сейчас в таком лайфхаке совсем нет необходимости. На полках магазинов можно найти огромное количество освежителей с разнообразными ароматами, осталось только выбрать тот, который придется вам по душе. Самый оптимальный вариант – автоматический, который будет самостоятельно распылять средство в соответствии с тем временным промежутком, который вы установите.
4. Поглотитель запаха в холодильнике
Газета нейтрализует запахи в холодильнике. / Фото: souspark.ru
Неприятный запах в холодильнике – проблема, которая актуальна всегда. И если сейчас многие хозяйки покупают специальные поглотители, то раньше вопрос решался при помощи обычных газет. Страницу мяли, смачивали водой из пульверизатора, клали на тарелку и отправляли в холодильник. Действительно, через определенный промежуток времени от запаха не оставалось и следа, но есть ли смысл пользоваться этим методом сейчас? Конечно, это просто, понятно и бюджетно, но с таким же успехом можно прибегнуть к помощи натуральных абсорбентов, например, рисовых зерен, разрезанного яблока, кусочка ржаного хлеба. Да и очистители-ионизаторы никто не отменял.
5. Подложка под обои
Сначала на стены нужно наклеить газеты, а потом обои. / Фото: pinterest.ru
Судя по всему, у наших родителей действительно был огромный запас печатных СМИ, учитывая тот факт, что использовали они их буквально везде. Даже ремонтные работы и те не обходились без газет. В этой сфере они служили своеобразным выравнивателем стен. Публикации закрывали небольшие изъяны, «фиксировали» штукатурку. Кроме того, приклеить бумажные обои к бумажной основе было намного проще, чем на голый кирпич, да и держались они намного дольше. В некоторых коммунальных квартирах до сих пор «радуют» глаз обои с середины 60-х годов, приклеенные таким способом.
В наше время нет смысла запасаться стопкой газет и клеить их на стены. Проблема неровности легко решается при помощи обычной грунтовки, которая продается в каждом строительном магазине.
6. Защита одежды от моли
Свитер заворачивали в газету, чтобы спасти от моли
Этот домашний вредитель в свое время принес много разочарований, когда женщины плакали над очередной шубой, поеденной молью. Метод борьбы с ней хозяйки выбрали весьма своеобразный – раскладывала на полках шкафов корочки от цитрусовых, выставляли в квартире кашпо с геранью, а также заворачивали вещи, подверженные риску быть съеденными, в газеты. Считалось, что моль не особо любит запах типографской краски. В какой-то степени, это утверждение является верным, однако запах краски должен быть максимально свежим. Если вы не хотите регулярно заворачивать шапки и верхнюю одежду в новую партию печатных изданий, воспользуйтесь помощью вакуумных пакетов. Это намного надежнее, чем каждый день бегать в киоск за газетами.
7. Для блеска окон
Влажные окна вытирали насухо газетой. / Фото: izdoski.com
Этот лайфхак многие хозяйки используют до сих пор, ведь ничто не позволяет добиться такой кристальной чистоты стекол, как несколько страниц газеты «Вести». Скорее всего, наши бабушки взяли на вооружение данный прием из руководства по домоводству 1959 году, в котором было четко написало, что вымытое окно необходимо насухо вытирать мягкой бумагой, лучше газетной.
Однако у этого, казалось бы, беспроигрышного способа есть свои нюансы, которые нельзя игнорировать. Так, типографская краска при намокании оставляет на руках и на поверхностях, с которыми соприкасается, темные следы. Но если этого подводного камня еще можно избежать, надев резиновые перчатки, то микротрещин и царапин, которые остаются на стекле при контакте с газетой, – вряд ли. Сомневаемся, что в ваши планы входит замена стекла. Поэтому рекомендуем отказаться от советского лайфхака и приобрести специальные салфетки из искусственной замши или микрофибры.
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