7 «газетных» лайфхаков из советского прошлого, которые сейчас кажутся нелепыми

1. Наполнитель кошачьего лотка

Некоторые застилают лоток газетой и сверху насыпают наполнитель. / Фото: allremont59.ru

2. Средство от ушибов и синяков

Кусочек газеты нужно приложить к ушибу







3. Освежитель воздуха в туалете

Газету нужно сжечь и смыть в унитаз пепел

4. Поглотитель запаха в холодильнике

Газета нейтрализует запахи в холодильнике. / Фото: souspark.ru

5. Подложка под обои

Сначала на стены нужно наклеить газеты, а потом обои. / Фото: pinterest.ru

6. Защита одежды от моли

Свитер заворачивали в газету, чтобы спасти от моли

7. Для блеска окон

Влажные окна вытирали насухо газетой. / Фото: izdoski.com