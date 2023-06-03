10 захватывающих фильмов с тонким юмором и интригой о ловких аферах

Почему-то эта кинотематика интересна многим. Возможно, она отражает популярное желание внезапно обрести богатство, а, может, зрителям интересна сама идея человеческой хитрости и ловкости ума. Так или иначе, эти фильмы всегда входят в список одних из самых просматриваемых. А если в сюжете еще и присутствует интрига, разбавленная нотками тонкого юмора и приправленная легкой любовной линией, то, несомненно, такое кино ждет невероятный успех. Ну и отличные актеры - куда же без них!
«Иллюзия обмана», 2013 год
«Иллюзия обмана», 2013 год
Захватывающий сюжет о четверке виртуозных фокусников. Во время их представлений неизменно происходит то ограбление банка, то со счета миллионера списываются баснословные деньги. ФБР сбилось с ног, пытаясь раскрыть эти криминальные истории, однако улик недостаточно. Тогда копы нанимают Тадеуша Бредли (Морган Фримен), который ведет телепрограмму по разоблачению искусства иллюзиона. Он должен любым способом разгадать секрет их трюков и манипуляций, и помочь засадить преступников в тюрьму. Удастся ли ему это сделать - узнаете из фильма.
«Афера Томаса Крауна» , 1999 год
«Афера Томаса Крауна» , 1999 год
Фильм о том, как трудно быть обычным миллиардером. Ежедневная рутина, приличное общество и ни одного намека на безумство. Поэтому успешный и богатый Томас Краун (Пирс Броснан) разрабатывает план дерзкого и элегантного похищения картины. Его любимый художник - Моне, поэтому выбор пал именно на его картину, которую специалисты оценивают в 100 миллионов долларов. Поисками художественного полотна занимается Кэтрин Бэннинг (Рене Руссо), следователь из страхового отдела - чем не повод для развития любовной линии. Если вы ожидаете от этого фильма стандартного детектива - то ошибаетесь. Здесь с самого начала от зрителей не скрывают, кто виновен в пропаже шедевра. Смысл не в том, кто украл, а как именно это сделал и удастся ли Крауну выйти сухим из воды с присущим ему интеллигентным нахальством.
«Лучшее предложение», 2013 год
«Лучшее предложение», 2013 год
«В каждой подделке всегда есть доля оригинала» - так рассуждает успешный аукционист, владелец солидной фирмы Вирджил Олдман. Он ведет весьма уединенный образ жизни, его существование комфортно и размеренно. Каждая сделка с его участием приносит ему доход, причем солидный специалист порой не брезгует откровенными подделками. Благодаря этим махинациям в потайной комнате его особняка скопилось множество картин - женских портретов. Однако в обычной жизни мужчина предпочитает избегать контактов с противоположным полом. Все меняется, когда появляется клиентка, попросившая помощи в оценке полученного ею наследства. Таинственная незнакомка ведет себя порой странно, интригуя и увлекая. Сам того не понимая, Вирджил Олдман становится жертвой. Тонкий триллер со сценами, полными символизма и полунамеков, дополняются потрясающей музыкой композитора Эннио Морриконе.
«11 друзей Оушена», 2001 год
«11 друзей Оушена», 2001 год
Пожалуй, это первый фильм про дерзкое ограбление, который приходит на ум. Создатели не поскупились и пригласили звездный состав. Джордж Клуни, Бред Питт, Джулия Робертс, Мэтт Дэймон, Энди Гарсиа, Кейси Аффлек и другие не менее хорошие актеры разыграли историю об отличных мастерах своего дела, которые объединяют свои способности для эффектного и тонко продуманного ограбления казино. Ну, а несравненная Джулия Робертс, бывшая жена идейного вдохновителя аферы вора Оушена и нынешняя подруга жесткого владельца этих игорных заведений проверяет чувства последнего.
«Западня», 1999 год
«Западня», 1999 год
Авантюрный боевик-триллер-мелодрама с красивым дуэтом Шона Коннери и Кэтрин Зеты-Джонс в главных ролях. Завязка проста - два супер профессионала, он - легендарный вор, специализирующийся на произведениях искусства, она - следователь страховой компании. Эдакие кошки-мышки. Однако с каждой минутой интриг становится все больше, а развязка и вовсе непредсказуема.
«Отпетые мошенники», 2008 год
«Отпетые мошенники», 2008 год
Французский вариант, когда боевик и комедия смешиваются вместе. С изысканным французским юмором рассказывается история об жулике Кэше (Жан Дюжарден), который в качестве мести задумывает хитрую аферу. Но ситуация осложняется тем, что его уже “ведет” полиция, а лейтенант Джулия Молина (Валерия Голино) готова на многое, лишь бы успешно завершить полицейскую операцию и занять кресло начальника. В ее поле зрения появляется еще один жулик высочайшего класса Максим (Жан Рено), который замыслил кражу десятилетия. В результате в одном месте собираются сейф с бриллиантами, два жулика и полиция, причем у каждого из действующих лиц свои интересы.
«Поймай меня, если сможешь», 2002 год
«Поймай меня, если сможешь», 2002 год
Как гласит надпись на афише, это правдивая история о реальном обмане. Фрэнк Абигнейл продал свою историю кинокомпании и помог в написании сценария, а затем даже и снялся в эпизоде ареста, сыграв комиссара полиции. Этот фильм получил две номинации на премию «Оскар», выиграл премию BAFTA и премию Гильдии киноактеров США - чем не лучшая рекомендация, чтоб его посмотреть? Картина поведает вам историю талантливого юноши, мастера перевоплощений - к моменту своего совершеннолетия он успевает по поддельным документам поработать летчиком, учителем и даже хирургом, а также заработать миллионы долларов, проворачивая аферы с банковскими чеками.
И даже когда после нескольких лет поисков он будет пойман и ему присудят 12 лет тюрьмы, ловкий мошенник сможет выйти сухим из воды, согласившись на работу с ФБР.
«Фокус», 2014 год
«Фокус», 2014 год
Легкая комедия с Уилл Смитом и Марго Робби в главных ролях. Начинающая мошенница желает научиться виртуозным трюкам нелегального отъема денег у незадачливых граждан и присоединяется группе воров. Со временем выясняется, что романтические отношения становятся проблемой в этом непростом бизнесе.
«Медвежья охота», 2007 год
«Медвежья охота», 2007 год
Российский ответ американскому «Волку с Уолл-стрит». Брокер по прозвищу «Медведь» задумывает большую игру. Он не просто хочет заработать много денег, но еще и отомстить за смерть отца. Однако он и не представляет, насколько круто изменится его жизнь.
«Как украсть миллион», 1966 год
«Как украсть миллион», 1966 год
Очаровательная девушка (Одри Хепберн), дочь миллионера и коллекционера предметов старины, замышляет кражу. Ею движет любовь к отцу и боязнь разоблачения, ведь их семья уже несколько поколений занимается высококлассными подделками произведений искусства. И вот очередному «шедевру», отданному в качестве экспоната выставки, грозит суперсовременный тест на подлинность. Наследнице приходится объединиться с профессионалом своего дела - вором экстра-класса (Питер О’Тул), чтоб провернуть эту аферу. Смогут ли они украсть помещенную под новейшую охранную сигнализацию ценную статуэтку и чем закончатся отношения главных героев - узнаете из этой милой комедии.
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