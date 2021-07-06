Без почвы под ногами: китайские рыбаки живут в огромных плавучих деревнях

Во все времена люди занимались рыболовством. И сегодня производство морепродуктов остается не менее востребованным, чем тысячи лет назад. Особенно в этом преуспевает Китай. Рыбаки по девять месяцев в году проводят в буквальном смысле на воде, не имея земли под ногами. И не потому, что сутками работают на суднах и лодках, а потому, что живут в домах, которые плавают в море.
Огромные города на воде. /Фото: animalworld.com.ua
Аквакультура Китая одна из самых развитых в мире – местные жители активно занимаются рыболовством в дельтах рек и прибрежных зонах, а за последние четверть века оно разрослось до промышленных масштабов. Как стало известно Novate.ru, на долю этой страны приходится около двух третей всего мирового производства морепродуктов.
Интересный факт: ежегодно Китай выращивает и вылавливает более 32 миллионов рыб, крабов, омаров и др.
Морская промышленность очень развита в Китае. /Фото: animalworld.com.ua
На юго-востоке Китая, в провинции Фуцзянь вот уже многие десятилетия в море вырастают целые плавающие города, где живут те, кто занимается разными отраслями производства морепродуктов. Рыбаки строят небольшие ветхие хижины и домики, порой материалом для них становился даже металлолом. В общей сложности, «плавучие плантации» китайской провинции Фуцзянь занимают практически всю территорию близлежащего залива.
Деревня Сандуар в провинции Фуцзянь. /Фото: animalworld.com.ua
Жители плавающих деревень не только строят дома и обзаводятся рыболовецкими суднами, а и устанавливают сетки, клетки для ловли прямо под местами своего обитания. Более того, создаются даже целые морепродуктовые хозяйства, например, фермы по выращиванию водорослей.
Ферма водорослей в Китае. /Фото: animalworld.com.ua
Как оказалось, плавучие города Фуцзянь стали не только крупным пунктом развития промышленного лова морепродуктов Китая. Сооружения на воде своей масштабностью и неординарностью привлекали внимания и местных, и гостей провинции. Китайская марикультура обзавелась собственной туристической индустрией.
Плавучие города стали достопримечательностью. /Фото: animalworld.com.ua
Но у этой, казалось, во всем положительной деятельности китайцев появилась и все больше дает о себе знать другая сторона. Столь активный вылов рыбы в регионе приводит к катастрофическому снижению их популяции. Особенно серьезно деятельность рыбаков сказывается на запасах ценных пород морских обитателей, но и менее дорогие виды также не обходятся без внимания.
Такие хозяйства загрязняют море. /Фото: animalworld.com.ua
Объемы производства все увеличиваются, а запрет на вылов рыбы в Китае действует всего лишь три месяца в году. За это время морские биоресурсы не успевают восполнять потери, а это значит, что рыболовство наносит непоправимый ущерб биоразнообразию морского мира этого региона. И пока, к сожалению, контролировать эту процесс и принять меры по восстановлению популяции рыб просто не кому.
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