Как проверить качество воды не выходя из дома

Согласно разным классификациям, самую чистую питьевую воду можно найти в странах Северной Европы. По этому показателю лидерами являются Дания и Финляндия.

В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 2 миллиардов человек на планете используют загрязненную воду и это не всегда жители стран третьего мира. Мы решили выяснить, почему нельзя откладывать проверку качества вашей воды и какие существуют методы для реализации этой процедуры.

Зачем проверять воду?



Люди ежедневно используют воду. При этом организм может получить не только пользу, но и вред. Вода является универсальным растворителем, поэтому ее часто невозможно найти в химически чистой форме. Наряду с бактериями и вирусами она также содержит большое количество различных примесей. Все это влияет на вкус воды, ее запах, прозрачность и цвет.

Загрязненная вода является причиной примерно 70-80 процентов всех известных болезней и ускоряет процесс старения на 30 процентов. Вот почему важно проверять ее качество. Если у вас нет возможности сдать воду в лабораторию для проведения анализа, вы можете провести базовый тест прямо в своем доме.

Депозит



Этот тест позволяет идентифицировать наличие примесей. Налейте воду в чистую прозрачную бутылку, закройте ее крышкой и поместите в темное место.

Кипячение

Если через несколько дней появится хотя бы один тревожный знак (слой на поверхности, осадок), то, соответственно, это означает, что качество воды оставляет желать лучшего: в ней присутствует большое количество солей металлов.



Этот тест позволяет определить наличие металлов в воде. Оставьте воду в кастрюле, пока она не закипит, затем оставьте поставьте ее на средний огонь на 12 или 14 минут. Затем подождите еще 20 минут, пока вода остынет и вылейте ее. Наличие известковых отложений вокруг кастрюли не является хорошим знаком. Если цвет осадка серый, то это означает, что концентрация кальция слишком велика; желто-коричневый цвет указывает на избыток железа.

Тест на основе перманганата калия

Обычный перманганат калия позволяет определить, является ли вода питьевой или нет. Небольшое количество наливают на стекло, после чего жидкость исследуют и оценивают реакцию. Вода должна иметь ярко-розовый цвет. Если вода приобретает желтоватый оттенок, то она плохого качества и не подходит для питья.

Подготовьте чай



Вы должны обратить внимание на прозрачность напитка. В стакан со свежесваренным чаем наливают 40 или 50 миллилитров воды. Если содержимое стекла станет ярче, то качество воды хорошее. Если чай становится непрозрачным, тогда вам не следует пить такую воду, так как могут быть избыточные соли или другие вредные вещества, особенно органические.

Взвешивание

Говорят, что вода хорошего качества легче. С точной кухонной шкалой можно измерить два образца воды. Лучше использовать один и тот же стакан для измерения. Хорошим показателем будет примерно одинаковая масса обоих стаканов или же если разница составляет не более 1 или 2 процентов.

Используйте зеркало





Чтобы определить присутствие странных примесей, налейте небольшое количество капелек воды (1 или 2 миллиметра) на стеклянную поверхность. Для этой цели можно использовать зеркало. Подождите, пока жидкость испарится, а затем оцените результат. Если на поверхности остались следы, это означает, что вода имеет примеси. Вода хорошего качества, после испарения, должна полностью очистить поверхность.

Растворение мыла





Этот метод позволяет проверить воду на уровень жесткости. Добавьте небольшое количество мыла в воду. Если вода мягкая, оно быстро растворится и образуется большое количество пены. При наличии жесткой воды происходит обратное. Жирные кислоты образуют твердое соединение кальция и магния.

На протяжении всей жизни человек потребляет около 35 тонн воды. Вот почему очень важно проверять ее качество.