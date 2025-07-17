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Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Черно-белые кадры создают ложное впечатление, что события, отображенные на них, происходили на сотни лет раньше, чем на самом деле. Но стоит добавить снимку цветности, как изображение приобретает совершенно другой вид — кажется, что смотришь на кадр впервые.

Мы предлагаем вам увидеть самые яркие и интересные исторические моменты в цвете.



Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Мэрилин Монро.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Букер Тальяферро Вашингтон, один из ведущих борцов за просвещение афроамериканцев, в своем кабинете Университета Таскиги, 1906 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Любители пикников в Сарасоте, США, 1941 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Вооруженные войска блокируют дорогу вблизи территории взрыва на нефтяном заводе в Техасе, 17 апреля 1947 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Генерал Роберт Э. Ли спустя неделю после капитуляции генерала Улисса С. Гранта, которая положила конец Гражданской войне, 16 апреля 1865 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Променад в луна-парке на Кони-Айленде, Нью-Йорк, 1905 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Луи Армстронг репетирует за кулисами, 1946 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Строительство моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, 1935 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Изготовление агитационных плакатов в период Второй мировой войны, Порт Вашингтон, 1942 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Портрет семьи рядом с Маскоджи, штат Оклахома, во время засухи, август 1939 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Мэдисон-сквер, 1900 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Норман Роквелл входит в студию Стокбридж в Массачусетсе, 1966 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Мужчина собирает бургеры, 1938 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Мариан Андерсон у Мемориала Линкольна, 1939 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Комик и певец Эрни Хейр показывает свое отношение к сухому закону, 1920 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

«Оазис в пустошах», Красный Ястреб из племени оглала-сиу на коне, 1905 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Студенты колледжа проверяют вместимость автомобиля «Фольксваген-жук», 1965 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Университетская бейсбольная команда «Тафтса», студийный снимок, 1890 год.


Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Элвис Пресли и Ричард Никсон (1970 год).

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Джимми Стюарт (30-е годы).

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Пабло Пикассо.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Ли Харви Освальд, убийца Джона Кеннеди, 23 ноября 1963 года. Жить ему тогда оставался один день.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Уинстон Черчилль, 1941 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Альберт Эйнштейн, 1921 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Мальчик, разносящий газеты.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Японские лучники на стрельбище, ок. 1860 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Крушение дирижабля «Гинденбург», 6 мая 1937 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Британские войска отправляются на Западный фронт, Англия, 20 сентября 1939 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Джоан Кроуфорд на съемках фильма «Летти Линтон», 1932 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Сельская лавка Old Gold, 1939 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Марк Твен в саду, ок. 1900 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Альберт Эйнштейн, лето 1939 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Одри Хепбёрн на своей кухне.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Чарльз Дарвин.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

«Пасхальные яйца» от американских солдат Гитлеру, канун Пасхи, 1945 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Чарли Чаплин в возрасте 27 лет, без грима, 1916 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Элизабет Тейлор на съемках фильма «Гигант», 1952 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Блюзовый саксофонист Биг Джей Макнили и его поклонники, Лос-Анджелес, 1953 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Луи Армстронг играет для своей жены Люсиль в Каире, Египет, 1961 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Боксерский поединок между Реем Кэмпбеллом и Диком Хайлендом, май 1913 года.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Уильям Монро, 1924 год. Скупал и продавал краденое.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд, 1960-е годы.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Трое братьев Кеннеди, которые превратились в могущественный политический триумвират (1962): Джон стал президентом, Роберт — министром юстиции, а Эдвард — сенатором.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Клинт Иствуд за работой, 1960 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Парикмахер стрижет пилота РАФ в перерыве между полетами.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Автомобильная авария в Вашингтоне, 1921 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

Президент Линкольн с генерал-майором Макклернандом и Аланом Пинкертоном, 1862 год.

Самые знаковые исторические кадры теперь и в цвете!

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