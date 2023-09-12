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150 латинских выражений, которые актуальны как никогда

150 латинских выражений, которые актуальны как никогда

Древние римляне были очень изобретательным народом. Современному миру они подарили дороги, мосты и множество других новшеств. Но главное их богатство — это язык. На латыни говорили многие великие мыслители, поэтому она впитала в себя всю мудрость веков.

Перед вами список выражений, знанием которых вы можете блеснуть в любой компании.

150 латинских выражений, которые актуальны как никогда

 

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