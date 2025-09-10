5 способов приготовить запечённую картошку: блюда, после которых захочется добавки

Вкуснее жареной картошки может быть только запечённая. А если в неё добавить мясо, грибы, сыр или овощи, то вкус получается настолько восхитительным и разным, что всенепременно захочется добавки. Выбирайте любой из понравившихся рецептов и скорее готовить самую вкусную картошечку, перед которой мало кто устоит!
1. С грибами
Картошка, фаршированная грибами. \ Фото: idahoan.com.
Аромат грибов, румяная картошечка, золотистая сырная корочка – это ли не шедевр кулинарного искусства, который с первых же секунд покоряет сердца простотой приготовления и отменным вкусом.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 6-8 шт;
• Грибы (шампиньоны или любые другие) – 400 г;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Сметана средней жирности – 6-8 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая - для подачи и украшения.
Запечённая картошка с грибочками. \ Фото: jamiegeller.com.
Способ приготовления:
• Картошку тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить в мундире до полуготовности;
• Затем разрезать вдоль на две равные части;
• И при помощи чайной ложки сформировать лодочки;
• Картофельную мякоть размять вилкой или подробить ножом;
• Отправить на сковородку;
• Обжарить около минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Лук очистить;
• Измельчить и добавить к картофелю;
• Перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• Грибы вымыть;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в сковородку к остальным ингредиентам;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё пять-семь минут;
• Остудить до комнатной температуры;
• Добавить сметану и часть тёртого сыра;
• Перемешать;
• Получившейся смесью нафаршировать лодочки;
• Сверху посыпать остатками тёртого сыра;
• Выложить на противень, предварительно застелив пергаментом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут;
• При желании перед подачей можно посыпать мелко рубленной свежей петрушкой.
2. Пикантная с чесноком
Картошка с чесноком. \ Фото: blogspot.com.
Просто и со вкусом – всё, что нужно знать о картошечке с чесноком. Пряная, пикантная, румяная и ароматная, так и просится в рот, нашёптывая о том, что вкуснее любых чипсов.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера или мелкая – 1-1,3 кг;
• Масло оливковое – 3-3,5 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 1 головка;
• Петрушка и кинза – 1 микс пучок.
Пикантная чесночная картошка. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку хорошенько вымыть;
• Нарезать дольками или брусками;
• В миске смешать продавленный через пресс чеснок, оливковое масло, соль и смесь перцев;
• Добавить часть измельчённой зелени;
• Хорошенько перемешать;
• В получившейся смеси обвалять кусочки картошки;
• Затем выложить дольки или брусочки в один слой на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на сорок пять-шестьдесят минут;
• Примерно через двадцать минут перевернуть один раз, затем ещё минут через двадцать второй раз;
• Готовить до тех пор, пока картошка не подрумянится со всех сторон;
• Перед подачей посыпать остатками свежей зелени и при необходимости приправить солью.
3. С беконом
Картошка в беконе. \ Фото: pinterest.ch.
Картошка с беконом - ещё один отличный вариант, которым можно заменить чипсы и магазинный фастфуд. Это блюдо прекрасно сочетается с любым соусом, горчицей, зеленью, а также овощами. Так что смело готовьте и скорее подавайте на стол, ведь так вкусно пахнет на весь дом.
Ингредиенты:
• Картофель крупный – 2 шт;
• Бекон – 12 ломтиков;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Паприка сушёная (не копчёная) – по вкусу;
• Томаты вяленые – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Петрушка свежая – для подачи и украшения.
Картофельные дольки в беконе. \ Фото: jessicasglutenfreekitchen.com.
Способ приготовления:
• Картофель хорошенько вымыть;
• Очистить;
• Разрезать каждый клубень на шесть равномерных долек;
• В миске смешать пропущенный через пресс чеснок с тёртым сыром, паприкой, вялеными томатами, солью и смесью перцев;
• В получившейся смеси как следует обвалять картофельные дольки;
• Затем каждую из них обвернуть полоской бекона;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на сорок-сорок пять минут или запекать до тех пор, пока не появится румяная корочка;
• Минут через двадцать необходимо перевернуть картофель на другую сторону;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
4. С ветчиной
Картофельная запеканка с ветчиной. \ Фото: punchfork.com.
А вот и запеканка подоспела, тут, как тут. Да не простая, а картофельная с ветчиной. Сочная, румяная и ароматная, невозможно устоять перед такой.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Ветчина – 350-400 г;
• Масло сливочное – 2 ч.л;
• Лук-шалот – 1 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Сливки 15-20% – 350 мл;
• Тимьян – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Сушёные травы – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Петрушка свежая – несколько веточек.
Запеканка из картофеля с ветчиной. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Картошку хорошенько вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кружками толщиной по три-четыре миллиметра;
• В кастрюле с толстым дном смешать сливки с разрезанным на четыре части луком-шалотом, целыми зубками чеснока и щепоткой тимьяна;
• Довести до кипения;
• Готовить примерно пятнадцать-двадцать минут на среднем огне;
• Затем остудить до комнатной температуры и перебить блендером до однородной массы;
• Получившимся соусом залить дно формы для запекания (толщиной около пяти сантиметров);
• Сверху выложить слой картошки;
• Приправить солью и перцем;
• Сдобрить травами;
• Сверху выложить слой ветчины, нарезанной кубиками;
• Полить соусом, повторить слои и сверху вновь залить соусом;
• Посыпать мелко натёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на сорок пять-пятьдесят;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
5. С крабовыми палочками
Запечённая картошка с крабовыми палочками. \ Фото: cn.dreamstime.com.
Запечённая картошка с крабовыми палочками, сдобренная горчицей и майонезом – прекрасный повод собраться за столом на лёгкий и непринуждённый семейный ужин.
Ингредиенты:
• Картошка крупная – 3-4 шт;
• Крабовые палочки – 1 упаковка (200 г);
• Соль – по вкусу;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Душистый молотый перец – по вкусу;
• Паприка сушёная – по вкусу;
• Майонез – 2 ч.л;
• Горчица – 1 ст.л;
• Масло подсолнечное – 2 ч.л;
• Сыр твёрдый – 50-80 г;
• Петрушка свежая – для подачи.
Румяная и ароматная запечённая картошка. \ Фото: peasandcrayons.com.
Способ приготовления:
• Картошку хорошенько вымыть;
• Отварить в мундире до полуготовности;
• Затем остудить до комнатной температуры;
• Разрезать на две равные части (вдоль);
• Аккуратно удалить мякоть, формируя лодочки;
• Картофель размять вилкой;
• Переложить в миску;
• Крабовые палочки натереть на крупной тёрке или мелко нарезать;
• Высыпать в миску к картошке;
• Приправить солью и душистым перцем, сдобрить щепоткой паприки;
• Аккуратно перемешать и добавить примерно полторы столовые ложки тёртого сыра;
• Вновь перемешать;
• В другой миске смешать подсолнечное масло с солью, красным перцем, майонезом и горчицей;
• Примешать всё однородной массы;
• Получившейся смесью смазать картофельные половинки;
• Нафаршировать начинкой;
• Сверху полить остатками соуса и присыпать тёртым сыром;
• Выложить на противень, предварительно застеленный бумагой для запекания;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на пятнадцать-двадцать минут;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
