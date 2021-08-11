Объёмные картины импрессиониста-самоучки, который вдохновляется полотнами Моне и Ван Гога

Современное искусство кардинально расширило рамки своих границ, поэтому и не удивительно, что практически каждый может взять в руки карандаши, кисти, краски и начать творить свой внутренний мир, завоевывая признание зрителей. В качестве яркого примера можно назвать творчество американского повара Джастина Геффри, решившего сменить поварской колпак на холст и краски. Произошло это почти 20 лет назад, и что из этого вышло - посмотрите сами.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Художник-самоучка Джастин Геффри (Justin Gaffrey) вошел в историю искусства Америки, как неординарный живописец, создающий полотна, которые сложно отнести какому-нибудь уже известному жанру живописи. Не имея никакого образования в этой области, Джастин создает картины, которые на сегодняшний день пользуются огромной популярностью. Его творения - это, своего рода, эксперименты с краской как непредсказуемой субстанцией, ее фактурностью и колоритом.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Так уж случилось, что Джастину часть жизни пришлось проработать шеф-поваром в собственном ресторане, пока он однажды не понял - в чем его настоящее призвание. Тяга к живописи была непреодолима до такой степени, что высококлассный кулинар, не задумываясь изменил свой род деятельности, и стал в 2001 году начинающим непрофессиональным художником-самоучкой, о чем, кстати, ни разу не пожалел.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Справедливости ради нужно заметить, что именно профессия повара, содержащая в себе множество творческих элементов: импровизацию, смешение цветов сезонных овощей, спонтанность и многое другое, стала хорошей базой для Джастина как для живописца.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Первые работы самоучки были весьма просты и относились к наивному жанру фолк-арту. Однако целеустремленный мастер со временем вошел во вкус и начал выдавать произведения с явными признаками импрессионизма, в которых прослеживалась и техника Ван Гога и манера Клода Моне.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Но, спустя еще немного времени, Джастин нашел свой собственный стиль и уникальную авторскую манеру. Теперь, задумывая сюжет будущей картины, он обильно наносит на холст акриловые краски. Потом из этого яркого цветного месива живописец постепенно, шаг за шагом, начинает ваять будущую картину с помощью мастихина.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Основной особенностью живописи художника является эффект объемности и невероятного смешения цветовой гаммы. Яркие рельефные и очень живые изображения создают видимость скульптурных композиций. Поэтому каждая работа художника наталкивает на двойственные чувства. С одной стороны - легкая небрежность грубых корпусных мазков в сочетании с простыми сюжетами говорят о примитиве, а с другой - чистые цвета нанесенные на холст дают неповторимое ощущение свежести и правдоподобности. Кажется, что еще секунду - и волны ударятся о скалистый или же порывистый ветер собьет из трав соцветия.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Вдохновленный красотой природы и многообразием жизни художник создает картины, при написании которых совершенно не жалеет красок. Он буквально лепит из них свои образы, давая полную свободу своим фантазиям.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
На сегодняшний день трехмерные работы Джастина покорили не только обычную публику, но ценителей искусства, знающих в этом толк. Особым спросом и популярностью пользуются его картины на родине художника, в Америке.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
Картины-скульптуры от Джастина Геффри.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии