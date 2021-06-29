Как подобрать одежду в интернет-магазине без примерки

Идеальным вариантом при покупке одежды можно назвать ситуацию, когда есть возможность ее рассмотреть, пощупать, примерить. Но при заказе одежды в интернет-магазинах, примерка осуществляется далеко не всегда. Но это не повод отказываться от ярких и удобных онлайн каталогов. Просто, чтобы не ошибиться с выбором и не попасть в неприятную ситуацию, нужно точно знать свой размер.

Как узнать свой размер одежды

На первый взгляд кажется, что все просто: посмотреть на ярлыки одежды, которая подходит, запомнить буквенное обозначение размера на ней и подбирать одежду, имеющую аналогичный размер. Но не все так просто, ведь таблица размеров от отечественных производителей может существенно отличаться от американских, европейских, азиатских и др. Поэтому для того, чтобы не прогадать с размером, следует знать именно свои мерки, и сопоставлять их со значениями, указанными в такой таблице.

Как правильно снимать мерки

Делать это необходимо без одежды, можно в нижнем белье. Желательно попросить кого-то помочь со снятием мерок, так как самостоятельное измерение может давать погрешности в результатах. Для проведения замеров понадобятся:

сантиметровая лента,

линейка,

мелок,

лист бумаги и ручка/карандаш для записей.

Какие именно мерки нужны для определения размера, который отображает таблица размеров одежды? Чтобы правильно установить размер, потребуется знать свой рост, обхват груди, объем талии, окружность бедер, длину руки от плеча до запястья, и длину ноги от паха до кости на лодыжке. Для некоторых моделей нужны дополнительные параметры: высота стоечки, обхват колена и др.

Как определять размер одежды по меркам

Полученные в результате замеров данные необходимо сопоставить с таблицами размеров, которые присутствуют на сайтах, занимающихся продажей одежды. Такие таблицы можно встретить в каталогах, а иногда на бирках и ярлыках брендовых вещей. Исходя из параметров фигуры, которые были определены при замерах, можно установить, какой размер одежды подходит.

Размеры женской одежды варьируются от XS (самый маленький) до ХХL (самый большой). Иногда можно встретить условные обозначения одежды, предназначенной для людей высокого и низкого роста. Это тоже нужно учитывать при подборе одежды. Одежда для людей высокого роста условно обозначается буквой L, одежда для людей, рост которого ниже среднего – буквой P.

Если вы видите на ярлыке цифровое обозначение, то не пугайтесь - это то же самое. Просто определенная цифра соответствует одному из буквенных обозначений (44-S, 46-48-M, 50-52-L и т.д.).