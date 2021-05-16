Элементарный способ очистить столовые приборы без натирки, кипячения и специальных средств

Практически все сталкивались с проблемой потемнения столовых приборов и с вопросом устранения этой неприятности. Нельзя сказать, что ситуация не разрешима. Все можно отчистить, отмыть и привести в первоначальный вид. Правда времени на это у хозяек уходит много. Но есть варианты и попроще. Усилий, финансовых затрат и времени уходит минимум.
Для очистки столовых приборов понадобятся сода и соль / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Для проведения процедуры понадобится взять обычную пищевую соду, кухонную соль и фольгу. Все это можно найти на каждой кухне, так как используется нами регулярно. Плюс ко всему потребуется емкость. Подойдет любая глубокая и достаточно большая миска.
Ложки, вилки и ножи заливаются кипятком / Фото: pastel-home.ru
Мероприятие по очистке столовых приборов от темного налета начинается с банального действия – кипячения воды. В горячую воду добавляется сода и соль (по столовой ложке) и размешивается. В этот раствор кладется фольга. Матовая ее сторона должна быть сверху. Поверх фольги выкладываются ложки и вилки. Дальше остается только наблюдать. Приборы приобретают свой первоначальный внешний вид прямо на глазах. Происходит такая вот обычная магия.
После процедуры приборы необходимо ополоснуть под проточной водой / Фото: uk.xxadvice.com
Кстати, чистить этим способом можно, как мельхиоровые, так и серебряные изделия – результат себя ждать не заставит. Несколько минут и операция завершена. Осталось вынуть предметы из емкости с раствором, ополоснуть под проточной водой и высушить. По времени на все действия уходит несколько минут, а эффект просто потрясающий.
Таким способом можно очистить серебряные и мельхиоровые ложки / Фото: chistyulka.ru
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