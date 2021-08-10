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12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Люди сохраняли продукты с помощью снега и льда с давних времен, но первые коммерческие холодильники, появившиеся на рубеже 20-го века, изменили ситуацию. Домашние холодильники впервые позволили сохранять скоропортящиеся продукты свежими. Однако со временем люди стали хранить в холодильнике практически все продукты, независимо от того, должны ли они там быть или нет.

Хотя некоторые продукты обязательно хранить в холодильнике, некоторые лучше оставлять при комнатной температуре.

Бананы


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Если вы храните бананы в холодильнике, их кожура быстро темнеет и меняет текстуру банана. Если у вас перезрелые бананы, используйте их в выпечке или добавьте в коктейль.

Хлеб


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Хранение хлеба в холодильнике приводит к тому, что он быстрее черствеет. Холод способствует затвердеванию хлеба быстрее, чем комнатная температура. Если вы хотите дольше сохранить хлеб, лучше всего хранить его в хлебнице или положить в морозилку. Наличие консервантов определит, как долго вы сможете хранить хлеб. Как правило, срок годности хлеба составляет от нескольких дней до нескольких недель.

Сливочное масло


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Все знают, как порой бывает сложно намазать твердый замороженный кусочек сливочного масла на хлеб. На самом деле, сливочное масло можно хранить на полке в масленке, защищающей его от света и воздуха.
Масло в основном состоит из жира, и потому его вполне можно оставлять при комнатной температуре на несколько дней. Для более длительного хранения вам все таки нужно будет хранить его в холодильнике.

Кофе


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Молотый кофе теряет свой вкус, если хранить его в в холодильнике. Лучше всего хранить кофе в сухом, прохладном месте в закрытом контейнере, чтобы избежать попадания влаги. Можно также хранить зерна в морозилке, так как лучший вкус зерен получается, когда вы перемалываете их при низкой температуре.

Дыня


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Не стоит хранить дыню в холодильнике. Холод делает мякоть рыхлой и потому лучше, если дыни и арбузы будут храниться на полке. Как только в разрезали дыню или арбуз, их нужно хранить в холодильнике от трех до пяти дней.

Перец


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

В холодильнике перец размягчается, хотя некоторые специалисты рекомендуют хранить перец в холодильнике, чтобы продлить срок их годности.

Однако лучше всего хранить перец в бумажном пакете на полке. Если вы хотите, чтобы перец быстрее дозрел, положите в бумажный пакет спелый помидор.

Помидоры


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Прохладная температура холодильника делает сочный помидор рыхлым и кашицеобразным. Если у мягкого помидора просачивается жидкость, он начинает портиться.

Картофель


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Картофель нужно хранить в прохладном темном месте. Однако холодильник слишком холоден для этой цели. Низкая температура портит естественный крахмал, что влияет на текстуру и вкус. Лучше всего хранить картофель в бумажном пакете.

Яблоки и груши


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Можно хранить их в холодильнике, но холодный воздух, как правило, портит их хрустящую структуру. Оставьте их на полке, но если вы предпочитаете эти фрукты холодными, положите их в холодильник.

Персики, сливы и черешня


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Плоды с косточками лучше не охлаждать. Храните их на полке и наслаждайтесь ими, когда они созреют.

Лук, чеснок


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Эти продукты с резким запахом могут передать свой запах другим продуктам и со временем размягчить их. Храните их в бумажном пакете.

Мед, джем, сироп


12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Мед кристаллизуется в холодильнике, поэтому его нужно хранить при комнатной температуре вдали от солнечного света. Хотя джемы и варенье можно хранить в холодильнике, вы можете оставлять их при комнатной температуре после того, как открыли.

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