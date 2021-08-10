12 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

Люди сохраняли продукты с помощью снега и льда с давних времен, но первые коммерческие холодильники, появившиеся на рубеже 20-го века, изменили ситуацию. Домашние холодильники впервые позволили сохранять скоропортящиеся продукты свежими. Однако со временем люди стали хранить в холодильнике практически все продукты, независимо от того, должны ли они там быть или нет.



Хотя некоторые продукты обязательно хранить в холодильнике, некоторые лучше оставлять при комнатной температуре.



Бананы

Хлеб

Сливочное масло

Кофе

Дыня

Перец

Помидоры

Картофель

Яблоки и груши

Персики, сливы и черешня

Лук, чеснок

Мед, джем, сироп