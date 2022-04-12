Фил Коллинз ввел новую моду, поместив свои фотографии, где он запечатлен в нынешнем возрасте, на обложки переизданных старых сольных альбомов. Бывший солист The Genesis, которому сейчас 65 лет, неплохо сохранился с тех пор, как штурмовал вершины хит-парадов 35 лет назад.
Мы задумались о том, как бы выглядели знаменитые исполнители на обложках своих старых альбомов. Популярность их музыки, конечно, прошла испытание временем, но что насчет их внешности?
Фил Коллинз.
Blondie.
Боб Дилан.
Игги Поп.
Сэр Пол.
Билли Джоэл.
Брайан Ферри.
Кейт Буш.
Тина Тёрнер.
Culture Club.
Том Джонс.
Simon and Garfunkel.
Джаггер, Ричардс и Билл Уаймен практически не изменились.
Питер Гэбриэл.
The Who.
Донован.
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Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов
Фил Коллинз ввел новую моду, поместив свои фотографии, где он запечатлен в нынешнем возрасте, на обложки переизданных старых сольных альбомов. Бывший солист The Genesis, которому сейчас 65 лет, неплохо сохранился с тех пор, как штурмовал вершины хит-парадов 35 лет назад.
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