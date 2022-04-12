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Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Фил Коллинз ввел новую моду, поместив свои фотографии, где он запечатлен в нынешнем возрасте, на обложки переизданных старых сольных альбомов. Бывший солист The Genesis, которому сейчас 65 лет, неплохо сохранился с тех пор, как штурмовал вершины хит-парадов 35 лет назад.

Мы задумались о том, как бы выглядели знаменитые исполнители на обложках своих старых альбомов. Популярность их музыки, конечно, прошла испытание временем, но что насчет их внешности?

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов


Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Фил Коллинз.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Blondie.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Боб Дилан.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Игги Поп.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Сэр Пол.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Билли Джоэл.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Брайан Ферри.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Кейт Буш.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Тина Тёрнер.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Culture Club.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Том Джонс.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Simon and Garfunkel.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Джаггер, Ричардс и Билл Уаймен практически не изменились.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Питер Гэбриэл.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

The Who.

Тогда и сейчас: как выглядели бы всемирно известные музыканты на обложках старых альбомов

Донован.

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