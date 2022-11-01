«Твои зелёные лосины сведут с ума меня сейчас»: 7 вещей из 90-х, которые вызывают ностальгию

1. Лосины

Лосины обязательно должны были быть яркими. / Фото: yaplakal.com

2. Спортивный костюм

В спортивном костюме было удобно и комфортно

3. Обувь на платформе

На платформе были не только босоножки, но и кроссовки. / Фото: znanio.ru

4. Свитер «Boys»

Свитер стал одним из первых вариантов одежды в стиле унисекс. / Фото: 4allwomen.ru

5. Кожаные вещи

Актуальной была верхняя одежда из кожи







6. Джинсы «мальвины»

Джинсы производила турецкая компания Mawin

7. Футболки

Популярными были футболки с Микки-Маусом и героями «Титаника»