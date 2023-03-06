Как выглядеть на миллион, не имея миллиона

С нами не соскучишься!

Ди Джусто более двадцати лет проработала в отделе управления персоналом до того, как решила стать имидж-консультантом и открыть собственную компанию. Фирма консультирует директоров компаний, стремящихся улучшить свой внешний вид, и профессионалов, заинтересованных в продвижении по-карьерной лестнице.

