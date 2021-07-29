У каких деревьев можно напитаться энергией

Ни для кого не секрет, что деревья — одни из самых сильных и щедрых энергетических сосудов в мире. Каждый имеет возможность восстановить жизненные силы, просто приблизившись на несколько минут к дереву.

Но только тот, кто знает, в какие моменты и с какими именно деревьями стоит взаимодействовать в той или иной ситуации, может получить максимальную пользу от такого общения с природой.







Как энергетика различных деревьев влияет на человека и в тени каких деревьев стоит чаще укрываться от палящего солнца летом? Именно об этом предлагаем тебе узнать сегодня!



ЭНЕРГЕТИКА ДЕРЕВЬЕВ

Липа

Дуб

Рябина

Яблоня

Ракита

Это дерево наделено исключительно мягкой энергетикой. Взаимодействие с липой приносит почти что терапевтический эффект человеку, пребывающему в состоянии глубокой меланхолии.Стоит провести всего 10 минут у этого дерева, чтобы очистить разум от навязчивых тяжелых мыслей и обрести душевное равновесие на целый день.Энергетика дуба также действует на человека успокаивающе. Но в отличие от липы, дуб помогает не абстрагироваться от мирских забот, а взбодриться и приступить к немедленному решению проблем.Общение с данным деревом дарует разуму ясность, а также возвращает уверенность в своих силах.Сильные энергетические свойства рябины позволяют человеку восстановить жизненные силы и вернуться в ресурсное состояние после значительной эмоциональной встряски.Взаимодействие с рябиной также помогает облегчить симптомы болезней и способствует быстрому выздоровлению.Что касается яблони, то это дерево щедро одаривает каждого желающего мудростью и решимостью. А женщинам, помимо этого, еще и помогает в полной мере раскрыть свою привлекательность и сохранить молодость.К помощи ракиты следует прибегать лишь в том случае, когда ты полностью уверен в готовности ее принять. Это дерево помогает прощать обиды и отпускать прошлое.Сколь бы сильна ни была связь с тем или иным человеком, объятия с ракитой помогут разорвать ее и смириться с потерей некогда близкого человека. Вот только подходить к подобному решению стоит максимально осознанно. Иначе есть риск получить от общения с данным деревом абсолютно противоположный эффект.Расскажешь, в помощи какого дерева ты нуждаешься сейчас? А может быть, ты знаешь и другие деревья, обладающие сильной энергетикой? Не стесняйся делиться своими мыслями на этот счет в комментариях! И не забывай заботиться о природе так же, как она заботится о тебе.