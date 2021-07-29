У каких деревьев можно напитаться энергией

Ни для кого не секрет, что деревья — одни из самых сильных и щедрых энергетических сосудов в мире. Каждый имеет возможность восстановить жизненные силы, просто приблизившись на несколько минут к дереву.
Но только тот, кто знает, в какие моменты и с какими именно деревьями стоит взаимодействовать в той или иной ситуации, может получить максимальную пользу от такого общения с природой.
Как энергетика различных деревьев влияет на человека и в тени каких деревьев стоит чаще укрываться от палящего солнца летом? Именно об этом предлагаем тебе узнать сегодня!
ЭНЕРГЕТИКА ДЕРЕВЬЕВ
Липа
Это дерево наделено исключительно мягкой энергетикой. Взаимодействие с липой приносит почти что терапевтический эффект человеку, пребывающему в состоянии глубокой меланхолии.
Стоит провести всего 10 минут у этого дерева, чтобы очистить разум от навязчивых тяжелых мыслей и обрести душевное равновесие на целый день.
Дуб
Энергетика дуба также действует на человека успокаивающе. Но в отличие от липы, дуб помогает не абстрагироваться от мирских забот, а взбодриться и приступить к немедленному решению проблем.
Общение с данным деревом дарует разуму ясность, а также возвращает уверенность в своих силах.
Рябина
Сильные энергетические свойства рябины позволяют человеку восстановить жизненные силы и вернуться в ресурсное состояние после значительной эмоциональной встряски.
Взаимодействие с рябиной также помогает облегчить симптомы болезней и способствует быстрому выздоровлению.
Яблоня
Что касается яблони, то это дерево щедро одаривает каждого желающего мудростью и решимостью. А женщинам, помимо этого, еще и помогает в полной мере раскрыть свою привлекательность и сохранить молодость.
Ракита
К помощи ракиты следует прибегать лишь в том случае, когда ты полностью уверен в готовности ее принять. Это дерево помогает прощать обиды и отпускать прошлое.
Сколь бы сильна ни была связь с тем или иным человеком, объятия с ракитой помогут разорвать ее и смириться с потерей некогда близкого человека. Вот только подходить к подобному решению стоит максимально осознанно. Иначе есть риск получить от общения с данным деревом абсолютно противоположный эффект.
Расскажешь, в помощи какого дерева ты нуждаешься сейчас? А может быть, ты знаешь и другие деревья, обладающие сильной энергетикой? Не стесняйся делиться своими мыслями на этот счет в комментариях! И не забывай заботиться о природе так же, как она заботится о тебе.
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