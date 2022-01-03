Невозможно сдержать улыбку: где обитают самые умилительные детёныши животных в мире

Заряд положительных эмоций, который вы получите от наблюдения за этими умилительными зверьками, определённо стоит того, чтобы отправиться ради этого в самые далёкие и экзотичные уголки Земли.







Детёныш морского котика на острове Южная Георгия. Светлый окрас его шерсти объясняется редким видом мутации – лейкизмом.







Детёныш фенека – миниатюрной лисицы, которая обитает только в пустынях Северной Африки. Большие уши способствуют лучшему охлаждению тела животного в жару.







Оленей разных видов можно встретить практически во все уголках земного шара.







Чтобы увидеть детёнышей кошачьих лемуров в дикой природе, отправляйтесь на Мадагаскар. Если же вы хотите понаблюдать за ними с близкого расстояния, то лучшего места, чем заповедник приматов Monkeyland в ЮАР, вам просто не найти.







Сурикаты обитают в пустынях Ботсваны, Намибии и Южной Африки. Детёныши сурикатов начинают показываться из нор в возрасте двух недель.







Если вы хотите понаблюдать за детёнышами львов в дикой природе, проявите уважение к этим животным и выберите Ботсвану, так как она является единственной африканской страной, запрещающей практику разведения львов для трофейной охоты.







Броненосцы обитают в Центральной и Южной Америке, но этот снимок был сделан в совершенно другой части света – в Эдинбургском зоопарке в Шотландии.

Кенгуру, как известно , является эндемиком Австралии. Детёныш живёт в сумке своей матери до тех пор, пока не станет достаточно самостоятельным.Порода бассет-хаунд была выведена во Франции специально для охоты на зайцев, но этот милый щенок, кажется, и мухи не обидит.Естественным местом обитания снежных барсов, которые находятся под угрозой исчезновения, являются горные массивы Центральной и Южной Азии. Фотография была сделана в зоопарке в Базеле, Швейцария.Этот детёныш ленивца был сфотографирован в Коста-Рике. Ареал обитания ленивцев охватывает Центральную и Южную Америку.Императорские пингвины обитают только на Антарктиде.Австралийская ехидна, единственное яйцекладущее млекопитающее семейства ехидн, обитает в Австралии и Тасмании.Детёныш панды в центре по сохранению и изучению панд Bifengxia Base of China Conservation and Research Centre в городе Яань в провинции Сычуань, Китай.Кошки, в отличие от многих вышеперечисленных животных , не являются редким или экзотическим видом, но они невероятно милы, и встретить их можно в любой подворотне.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)