Как сын фермеров ввёл моду на вульгарную одежду и стал мегапопулярным кутюрье современности: Симон Ж

Начало: церковь, шпинат и мечты

В коллекциях Жакмюса можно найти отсылки к фермерскому прошлому.

Фото с показа бренда.

«Нельзя больше терять время»

Даже строгие и андрогинные вещи в коллекциях дизайнера выглядят женственно.

Самая маленькая в мире сумка

Самые маленькие сумки в современной моде.

Крошечные сумки-браслеты.

Микросумка и другие аксессуары.

Безумная обувь

Туфли с фигурными каблуками.

Туфли с фигурными каблуками.

Минималистичный трикотаж

Облегающие трикотажные топы и юбки.

Белый - любимый цвет дизайнера.

Но и экстравагантный розовый ему по душе.

Соцсети и общественная деятельность