Как сын фермеров ввёл моду на вульгарную одежду и стал мегапопулярным кутюрье современности: Симон Ж

Кажется, модную индустрию всерьез захватил оверсайз, кроссовки, спортивный стиль, спокойные цвета, одежда, которую можно спокойно позаимствовать у бойфренда или возлюбленной – и выглядеть вполне уместно. Однако сердцами самых модных барышень мира завладел Симон Порт Жакмюс – молодой дизайнер, в чьем репертуаре имеются сумки для помады, трикотажные топы, будто севшие после стирки, и фигурные каблуки. Как ему удалось возвести в культ странную, вульгарную и нефункциональную одежду, с который мы, казалось бы, распрощались еще двадцать лет назад?
Начало: церковь, шпинат и мечты
В коллекциях Жакмюса можно найти отсылки к фермерскому прошлому.
В январе Симону исполнится тридцать два года. В этом возрасте многие дизайнеры только начинают строить более-менее серьезную карьеру после долгих лет обучения, стажировок, практики… Однако он, поклонник белого цвета и восьмидесятых, сегодня – на пике своей карьеры (и на достигнутом останавливаться не планирует). С ранних лет Симон мечтал стать дизайнером, даже писал Готье письмо с просьбой нанять его на работу - не в будущем, а прямо сейчас. Но пока ему приходилось торговать шпинатом и морковкой на обочине дороги – ведь вся его семья занималась фермерством. А по выходным настойчивый мальчик тащил родных в церковь. Пропустить утреннюю службу? Ни за что! Правда, дело было вовсе не в искреннем религиозном рвении – Симон просто обожал рассматривать одежду священнослужителей. Еще он хотел стать военным – тоже ради красивой, по его мнению, формы. Кто бы мог подумать, что прославит его в дальнейшем провокационно женственный трикотаж?
Фото с показа бренда.
Но настоящей музой Жакмюса была, конечно же, его мать. Она выращивала овощи и фрукты, носила рабочие комбинезоны и широкополые шляпы – но весь секрет был в том, с каким шиком и элегантностью она это делала. Еще будучи подростком, Симон начал придумывать и шить для нее вещи. В восемнадцать он отправился в Париж, чтобы стать профессиональным модельером. И… был разочарован, чувствовал себя обманутым – реальность разительно расходилась с его представлениями.
А в 2009 году в автокатастрофе погибла мама.
«Нельзя больше терять время»
Даже строгие и андрогинные вещи в коллекциях дизайнера выглядят женственно.
Смерть матери перевернула жизнь Симона. Он больше не желал тратить ни секунды на выслушивание лекций, стажировки, где его мнение ни во что не ставили, пустые разговоры… Поэтому он бросил учебу и основал бренд, который прославил фамилию его первой музы, его вдохновительницы - Jacquemus. Тот минимализм и простота, которые стали ведущими приемами всего его дальнейшего творчества, появились, в общем-то, от недостатка средств. В 2011 году он смог накопить на производство коллекции из натуральной шерсти. Ее заметила Рей Кавакубо и другие известные дизайнеры, которые дали молодому дарованию несколько ценных советов. Вскоре он устроился на работу в один из магазинов Comme des Garçons и постепенно начал развивать собственный бренд.
В 2012 году Симон Жакмюс принял участие в Парижской неделе моды, став едва ли не самым молодым ее участником, а в последующие несколько лет собрал целую охапку престижных модных наград.
Самая маленькая в мире сумка
Самые маленькие сумки в современной моде.
Современные девушки предпочитают вместительные сумки и рюкзаки, а дизайнеры потворствуют стремлению «все свое носить с собой» (и это правильно). Однако за последние нелегкие и тревожные годы мы все устали быть осознанными и рациональными. И забавная сумочка Le Chiquito стала символом таких покупок – казалось бы, бессмысленных, но радующих сердце и позволяющих хоть ненадолго справиться со стрессом.
Крошечные сумки-браслеты.
Микросумка и другие аксессуары.
Маленькая, яркая, немного утрированной классической формы и, о ужас, с хорошо заметным логотипом бренда, она в считанные дни прославила Жакмюса и обросла армией преданных фанатов (причем не только женского пола). После Симон выпустил «сумочку для помады» и «наручную» версию сумки-малышки – вскоре его идею подхватили и солидные модные дома с вековой историей. Впрочем, огромные плетеные сумки в коллекциях бренда тоже есть – комплект с ними составляют соломенные шляпы впечатляющих размеров.
Безумная обувь
Туфли с фигурными каблуками.
Туфли с фигурными каблуками.
Только все решили, что каблуки – это пережиток прошлого, как Жакмюс представил публике сандалии и туфли с геометрическими каблуками, собранными из призм и сфер, к тому же еще асимметричными. С самого начала бренд делал ставку на броские аксессуары, и невероятные туфли стали логичным продолжением этой генеральной линии.
Минималистичный трикотаж
Облегающие трикотажные топы и юбки.
Минималистичный – в буквальном смысле. Облегающие юбки с провокационными разрезами, узкие кофточки, которые следует носить на голое тело, шерстяные топы, малопригодные для северных широт… Именно благодаря Жакмюсу головокружительные мини вернулись в моду после долгого торжества сдержанной длины до середины икры, а на длинных юбках появились смелые разрезы.
Симон прославляет «француженку, но на парижанку» - безусловно, женственную, немного легкомысленную, любящую флирт, и при этом – самодостаточную и независимую. В лукбуках Jacquemus снимались его подруги юности – провинциальные французские девчонки, не испытывающие никакого пиетета перед «брендовыми» вещами, а «самая красивая женщина Франции» Жанна Дамас в детстве снимала с ним дурацкие видео (и продолжает).
Белый - любимый цвет дизайнера.
Но и экстравагантный розовый ему по душе.
Симон не любит построение лекал на компьютере, предпочитая искать новые формы по старинке – вручную, наедине с манекеном. Когда он приступает к созданию новой коллекции, в его воображении рождаются не только фасоны, но и сценарий показа, декорации, рекламная кампания… С ним работает очень небольшая команда специалистов – что особенно удивительно для бренда, на котором помешаны все звезды инстаграма.
Соцсети и общественная деятельность
Кстати, об инстаграме – Жакмюс активно ведет свои социальные сети и делает это без толпы пиар-менеджеров. Сегодня за его жизнью в инстаграме следят 2,2 миллиона человек – и, признаться, смотреть на создателя «новой женственности» одно удовольствие. Он никогда не стремился быть «закулисным» дизайнером, появляющимся на показах тенью в черном, и активно эксплуатирует свою привлекательность. Осуждать его за это просто невозможно. Симон Порт Жакмюс участвует в различных благотворительных проектах и поддерживает кампании по борьбе со СПИДом.
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