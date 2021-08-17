6 мест на Земле, где действительно можно увидеть русалок

В течение многих столетий русалки занимали воображение как матросов, так и сухопутных обывателей. Всех интересовало, кто они такие: люди, звери или рыбы. К счастью, на планете еще остались места, где можно увидеть их останки, и кое-где – даже их живых.









Рака с мумией русалки (Фудзиномия, Япония)

Водоем возле электростанции Биг Бенд (Аполло Бич, штат Флорида, США)

Фиджийская русалка в Музее природы (Графтон, штат Вермонт, США)

Хэнё – женщины моря (о. Чеджудо, Южная Корея)

Русалки из Уики Уэши (Уики Уэши, штат Флорида, США)

Статуя Русалочки (Копенгаген, Дания)