6 мест на Земле, где действительно можно увидеть русалок

В течение многих столетий русалки занимали воображение как матросов, так и сухопутных обывателей. Всех интересовало, кто они такие: люди, звери или рыбы. К счастью, на планете еще остались места, где можно увидеть их останки, и кое-где – даже их живых.
Рака с мумией русалки (Фудзиномия, Япония)
Главная святыня японского храма – мумия русалки.
Согласно легенде, в храме японского города Фудзиномия хранятся останки самой древней из известных русалок. Как гласит история, это существо 1400 лет назад явилось к местному князю, утверждая, что когда-то было обычным рыбаком. Он был проклят из-за того, что начал ловить рыбу в заповедных водах. Человек-русалка просил князя построить храм как напоминание о своей ошибке. Там и разместили останки проклятого рыбака, чтобы все его видели.
Водоем возле электростанции Биг Бенд (Аполло Бич, штат Флорида, США)
Плывущего под водой ламантина издалека легко принять за настоящую русалку.
Широко распространено мнение, что мифы о русалках появились, когда моряки впервые увидели ламантинов или морских коров, которые грациозно плавали под волнами. Их сходство с русалками просто поразительное: передние ласты напоминают руки, а задние – рыбий хвост. Эти животные питаются водорослями, которые, развеваясь, создают иллюзию волос на голове. А волнующаяся поверхность воды скрывает все «недостатки» такой русалки, например ее вес. Взрослое животное длиной до 3,5 метров весит от 500 килограмм до полутора тонн.
Ламантинов вблизи проще всего увидеть в теплых сточных водах электростанции в штате Флорида. Теплая вода создает привлекательные условия жизни для этих существ, которых в некотором роде можно считать русалками.
Фиджийская русалка в Музее природы (Графтон, штат Вермонт, США)
Фиджийская русалка в экспозиции музея
Дореволюционная российская открытка с изображением фиджийской русалки.
Фиджийская русалка стала известна, благодаря бурной деятельности Финеаса Барнума – знаменитого шоумена и антрепренёра XIX века. Его русалка представляла собой мумифицированное существо, напоминающее обезьяну, к которой приделали рыбий хвост. Барнум возил ее с выставкой всяких «странностей» по всей стране. По его примеру, «фиджийские русалки» стали появляться и в других местах. Свое название они получили от далеких и таинственных (на тот момент) островов Фиджи в Тихом океане.
Показанная на фотографиях классическая фиджийская русалка хранится в Музее природы в Вермонте. Грубый монстр со страшной гримасой совсем не похож на прекрасную русалку из легенд. Уродливое существо несет на себе все признаки подделки XIX века. На лице у него густые усы, так что, скорее всего, это мужская особь.
Хэнё – женщины моря (о. Чеджудо, Южная Корея)
Ныряльщицы острова Чеджудо.
Эти южнокорейские «русалки» – живые женщины, которые занимаются подводным промыслом. Долгое время их работа была основой экономики острова Чеджудо. В задачу ныряльщиц входит погружение на 3-5 метров и сбор моллюсков и водорослей. «Дары моря» затем поднимают на берег и продают. Их очень ценят азиатские гурманы.
Слово «хэнё» означает «женщина моря». И действительно, каждой из них достаточно гидрокостюма и очков для ныряния. Самые опытные хэнё могут работать на глубине до 20 метров. В самом деле, эти корейские ныряльщицы чем-то напоминают мифических русалок.
Русалки из Уики Уэши (Уики Уэши, штат Флорида, США)
«Город русалок» во Флориде – самый надежный способ увидеть вблизи морскую деву во плоти. С 1947 года здесь, в гигантском аквариуме, красивые девушки показывают захватывающее подводное представление. Ниже уровня воды установлены смотровые окна, через которые можно наблюдать за яркими хвостами грациозно проплывающих русалок. Вода всегда чистая и прозрачная, т. к. поступает из подземного источника.
Статуя Русалочки (Копенгаген, Дания)
Статуя Русалочки – самый узнаваемый символ Копенгагена
Глядя на знаменитую статую в Копенгагене, кажется, будто она появилась из морской пучины, как и русалочка из сказки Ганса Христиана Андерсена. Памятник, созданный в 1913 году, привлекает толпы туристов со всего мира. Это, без сомнений, «эталонная» русалка, которая сразу приходит на ум: красивая девушка сверху с рыбьим хвостом снизу.
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