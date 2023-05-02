Нехитрый способ, как в туалете сохранить приятный аромат без освежителя и спецсредств

Неприятный запах в туалете – проблема, известная многим. Освежители воздуха справляются с задачей их устранения далеко не всегда и временно. К тому же, по мере использования часто аромат становится совершенно другим, чем был изначально. Да и более или менее качественный освежитель стоит довольно дорого, а заканчивается быстро. А это накладно с экономической точки зрения. Выйти из положения может помочь один достаточно дешевый, максимально простой и эффективный способ, позволяющий получить нужный результат – приятный аромат, который присутствует в туалете на постоянной основе.
Нужна лишь туалетная бумага и эфирное масло, то, которое больше всего нравится / Фото: multiurok.ru
Суть этого способа элементарна. Нужна лишь туалетная бумага и эфирное масло, то, которое больше всего нравится.
Ароматические масла сегодня представлены в широком ассортименте и по доступной цене / Фото: milalink.ru
Сегодня приобрести ароматическое масло можно на любой вкус. Цена его тоже сравнительно невысокая, а хватит надолго.
Несколько капель эфирного масла наносится на втулку (ее внутреннюю часть) туалетной бумаги / Фото: sdezinfekciya.ru
Способ применения очень прост. Несколько капель эфирного масла наносится на втулку (ее внутреннюю часть) туалетной бумаги. Желательно, чтобы на бумагу средство не попало. У людей, склонных к аллергии, оно может вызвать реакцию. Маловероятно, но лучше перестраховаться.
Когда рулон бумаги будет крутиться, аромат будет распространяться, убивая все посторонние запахи / Фото: sotymarket.ru
Когда рулон бумаги будет крутиться, аромат будет распространяться, убивая все посторонние запахи. Повторное нанесение масла необходимо с периодичностью один-два раза в семь дней.
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