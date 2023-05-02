Нехитрый способ, как в туалете сохранить приятный аромат без освежителя и спецсредств

Нужна лишь туалетная бумага и эфирное масло, то, которое больше всего нравится / Фото: multiurok.ru

Ароматические масла сегодня представлены в широком ассортименте и по доступной цене / Фото: milalink.ru

Несколько капель эфирного масла наносится на втулку (ее внутреннюю часть) туалетной бумаги / Фото: sdezinfekciya.ru

Когда рулон бумаги будет крутиться, аромат будет распространяться, убивая все посторонние запахи / Фото: sotymarket.ru