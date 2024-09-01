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Постфактум: как сложились судьбы вокалистов группы "ABBA"


Группа ABBA - самая успешная поп-группа

Группа ABBA - самая успешная поп-группа

Популярность современных участников «Евровидения» обычно длится не дольше года, а после — новая звезда зажигается на музыкальном небосклоне. Однако история знает ярчайший пример, когда этот песенный конкурс по-настоящему стал первой ступенью длинного пути. Группа «ABBA» впервые заблистала на сцене «Евровидения» в 1974 году. С тех пор этот проект считается успешнейшим в истории поп-музыки. ..

Группа ABBA - самая успешная поп-группа

Группа ABBA - самая успешная поп-группа

Несмотря на то, что официально группа «ABBA» просуществовала лишь десять лет, ее название до сих пор на слуху, а легендарные хиты не знает только ленивый. Шведский квартет приобрел мировую славу стремительно: уже после первых выступлений их песни взлетели на топовые позиции в чартах, и только ленивый не слышал «Маммы Мии» или «Танцующей королевы». Концерты, дискотеки, квартирники — никакое мероприятие не обходилось без этих зажигательных мелодий.
Группа ABBA - самая успешная поп-группа

Группа ABBA - самая успешная поп-группа

Бенд распался вскоре после того, как выпустил юбилейный альбом. Каждый из участников гурппы занялся сольной карьерой и всеу удалось добиться прекрасных результатов. ТакАгнета Фельтског до сих пор не выпускает микрофон из рук. После выступлений с «ABBA» у нее был период психологической реабилитации, преодолев который Агнета выпустила несколько альбомов с песнями, в том числе и ремиксы старых композиций.
Портрет Агнеты Фельтског

Портрет Агнеты Фельтског

 
Портрет Бьёрна Ульвеуса

Портрет Бьёрна Ульвеуса

Бьёрн Ульвеус стал одним из самых успешных шведских продюссеров. В память о группе своей молодости он создал мюзикл «Мамма Мия», в котором звучат популярные хиты. Продюссированием занимается и Бенни Андерссон, также он пишет музыку к полнометражным фильмам и руководит именным оркестром.
Портрет Бенни Андерссона

Портрет Бенни Андерссона

 
Портрет Анни-Фрид Лингстад

Портрет Анни-Фрид Лингстад

Самым невероятным образом сложилась судьба Анни‑Фрид Лингстад. На ее долю выпали. Пожалуй, самые высокие взлеты, но и немало трагических моментов. Анни вышла замуж за принца из Германии, но, став принцессой, очень скоро стала и вдовой (у мужа диагностировали рак, и побороть недуг не удалось). Так же Анни прошла еще через одно испытание — она пережила собственную дочь, которая погибла в автомобильной аварии. Анни-Фрид в настоящее время посвящает себя благотворительности, ее фамилия значится в списке самых состоятельных людей Швеции.
Легендарная шведская поп-группа

Легендарная шведская поп-группа

 

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