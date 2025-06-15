Тако с трюфелями и бургеры в золоте: самые дорогостоящие блюда на планете

Как известно, кулинария развивается семимильными шагами, и не только в плане разнообразия. Сегодня по миру можно найти огромный ассортимент в респектабельных ресторанах, где «играют» ещё и с элитностью своего меню. В итоге появилось множество кулинарных шедевров с очень высоким, а порой и вовсе баснословным ценником, но состоятельным людям и гурманам это, конечно, нравится.
1. Шоколадный пудинг
Так выглядит самое дорогостоящее блюдо в мире на сегодняшний день. /Фото: boombate.com
В одном британском ресторане города Уиндермир, ныне продаётся рекордсмен среди блюд на всей Земле по ценнику в меню. И им оказался шоколадный пудинг, который также из-за своей яйцевидной формы, нередко сравнивают с самыми знаменитыми ювелирными шедеврами дома Фаберже. Однако не это делает его обладателем первенства по ценнику: пудинг готовят из нескольких видов бельгийского шоколада, естественно, самых элитных, ещё и покрывают съедобным золотом. В итоге нет ничего удивительного, что при пересчёте на рубли цена одной порции этого десерта, который необходимо предзаказать аж полмесяца, перевалила за отметку в два миллиона.
2. Шоколадный сандей
Дорогущий десерт, до которого добираться приходится неделями. /Фото: trendhunter.com
В элитном нью-йоркском заведении Serendipity III можно отыскать серебряного призёра из сегодняшнего списка. Что интересно, это снова сладкое блюдо, только теперь на основе мороженого, и снова шоколадное. Стоит этот сандей около 25 тысяч долларов. Точную рецептуру блюда знают только повара, которые их готовят, но частично этот секрет, конечно, раскрыли.
3. Гранд Вела Тако
Элитный тако с чёрными трюфелями и другими деликатесами. /Фото: ixbt.com
При одной мексиканской гостинице есть ресторан, а там можно наткнуться на не просто одно из главных национальных кулинарных жемчужин региона, но и на самый дорогой его вариант. Речь идёт о тако, которое готовят с использованием просто кучи ингредиентов, недоступных большинству человечества: чёрного трюфеля, легендарной говядины Кобе, такой же элитной белужьей икры, лепёшки с частичками пищевого золота и т.п. Даже подают этой дорогущий кулинарный шедевр в паре с одним из самых редких видов кофе.
4. Капкейк «Феникс»
Полный вид презентации блюда Phoenix Cupcake. /Фото: pinterest.com
Оказывается, даже капкейки можно сделать баснословно дорогими, если подавать их будут в кафешке города Дубай. На сегодняшний день цена капкейка «Феникс» лишь немного не достигает отметки в 19 тысяч долларов. Как будто по традиции дорогущих блюд, но этот кексик тоже шоколадный, причём готовится из премиального итальянского сорта, а ещё тонкий аромат ему придаёт использование ванильных бобов, выращенных в Уганде, которые также очень недешёвые. Само собой, капкейк украшается золотом и клубничкой, покрытой всё тем же золотом.
5. Самый дорогой английский мясной пирог
В графстве Ланкашир можно отведать самый дорогой мясной пирог. /Фото: visitlancashire.com
Одно из главных английских национальных блюд - мясной пирог - также имеет элитную альтернативу. Отыскать его можно в британском графстве Ланкашир. Пирог за 15 тысяч долларов в качестве начинки имеет знаменитое мясо Вагю, одно из наиболее редких на современном рынке, и нескольких других, подобных по статусу ингредиентов, таких как грибы мацутакэ, элитное вино для маринада и уже упоминавшиеся трюфели. И даже здесь не обошлось без неоднократно упоминаемого золота, которое можно есть.
6. Десерт «Рыбак крепости Стилт»
Не блюдо, а настоящая кулинарная инсталляция с элитными ингредиентами и реальными талисманами. /Фото: instagram.com
Ещё один, мягко говоря, недешёвый десерт, это полноценная съедобная инсталляция из Шри-Ланки, чьё название дословно переводится как «Рыбак крепости Стилт». Чтобы оправдать ценник в 14,5 тысяч долларов, его бисквит пропитывают элитным бейлисом, а фигурка рыбака делается из дорогого сорта шоколада. В презентации подаётся ещё соус из премиального шампанского и популярный в тех местах компот с гранатом и манго. Отдельной фишкой десерта является подача настоящего аквамарина, весом в 80 карат - он является известным оберегом для местных рыбаков, которые и вдохновили поваров на создание десерта.
7. Пицца «Людовик XIII»
Пицца-рекордсмен по ценнику, названная в честь французского монарха. /Фото: foodandmood.com.ua
Одну пиццу, названную, предположительно, в честь члена королевской семьи - Маргариту - можно найти в любой пиццерии. А вот блюдо, которое носит имя французского монарха Людовик XIII удастся попробовать только в итальянском Салерно. Но и стоит она по-королевски, примерно 12 тысяч долларов. Ныне именно эта пицца - самая дорогая на планете, а готовится с использованием нескольких элитных сортов икры и морепродуктов. Что интересно, название пицце дал... коньяк, который так и называется - Louis XIII Remy Martin, ведь именно его льют сверху на блюдо перед подачей.
8. Самая дорогая белужья икра
Икра сама по себе недешёвая, но и лакшери-вариант тоже нашёлся. /Фото: forbes.ru
Справедливости ради, этот продукт уже неоднократно упоминался в числе ингредиентов самых дорогих блюд. Однако и сама по себе белужья икра, сорта «Алмас» является суперэлитной. А всё из-за того, что она жутко редкая: по информации редакции novate.ru, откладывает её только белуга-альбинос, а отыскать её можно буквально в двух местах на планете. Так что нет ничего удивительного в том, что в одном-единственном дубайском ресторане порция икорки в 250 граммов обойдётся в 10 тысяч долларов. Что особенно занятно, в подачу почему-то входит такая же дорогущая... сигара, инкрустированная 24-каратным золотом.
9. «Очень дорогой пирог»
Не просто так название этого блюда переводится таким образом. /Фото: dailymail.co.uk
На просторах Зелёного континента есть свой съедобный рекордсмен по ценнику, который продаётся в элитном сиднейском отеле. Речь идёт о блюде под названием «Posh Pie», чья стоимость совсем чуть-чуть не дотягивает до отметки в 9,5 тысяч долларов. Собственно, одно имя этой позиции в меню сразу даёт понять, что кошелёк от него неплохо похудеет - перевод названия звучит как «Очень дорогой пирог». Но и ингредиенты соответствующие элитная вырезка говядины, местные лобстеры с добавлением черных трюфелей. Пикантный и эксклюзивный пирог привлекает к себе внимание всех самых обеспеченных гурманов мира. Говорят, что на вкус это нечто бесподобное!
10. Бургер «Золотой мальчик»
Самый дорогой бургер на планете. /Фото: theceomalaysia.com
Интересно, что самый дорогостоящий бургер на планете на сегодняшний день неожиданно оказался не в США, где это блюдо так любят, а в Нидерландах. Стоит такой элитный вариант фаст-фуда больше 5 тысяч долларов. К слову, появился он сравнительно недавно - по информации редакции novate.ru, чуть больше трёх лет назад. Но ингредиенты бургера уже неоднократно встречались в других блюдах респектабельного сегмента - там можно найти и мясо вагю, и трюфели, и всё ту же белужью икру. Причём к этому разнообразию умудрились присовокупить ещё и дорогущего краба, а в придачу - дорогой вариант хамона.
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