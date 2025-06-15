Тако с трюфелями и бургеры в золоте: самые дорогостоящие блюда на планете

1. Шоколадный пудинг

Так выглядит самое дорогостоящее блюдо в мире на сегодняшний день. /Фото: boombate.com

2. Шоколадный сандей

Дорогущий десерт, до которого добираться приходится неделями. /Фото: trendhunter.com

3. Гранд Вела Тако

Элитный тако с чёрными трюфелями и другими деликатесами. /Фото: ixbt.com

4. Капкейк «Феникс»

Полный вид презентации блюда Phoenix Cupcake. /Фото: pinterest.com

5. Самый дорогой английский мясной пирог

В графстве Ланкашир можно отведать самый дорогой мясной пирог. /Фото: visitlancashire.com

6. Десерт «Рыбак крепости Стилт»

Не блюдо, а настоящая кулинарная инсталляция с элитными ингредиентами и реальными талисманами. /Фото: instagram.com

7. Пицца «Людовик XIII»

Пицца-рекордсмен по ценнику, названная в честь французского монарха. /Фото: foodandmood.com.ua

8. Самая дорогая белужья икра

Икра сама по себе недешёвая, но и лакшери-вариант тоже нашёлся. /Фото: forbes.ru

9. «Очень дорогой пирог»

Не просто так название этого блюда переводится таким образом. /Фото: dailymail.co.uk

10. Бургер «Золотой мальчик»

Самый дорогой бургер на планете. /Фото: theceomalaysia.com