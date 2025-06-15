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Тако с трюфелями и бургеры в золоте: самые дорогостоящие блюда на планете



Как известно, кулинария развивается семимильными шагами, и не только в плане разнообразия. Сегодня по миру можно найти огромный ассортимент в респектабельных ресторанах, где «играют» ещё и с элитностью своего меню. В итоге появилось множество кулинарных шедевров с очень высоким, а порой и вовсе баснословным ценником, но состоятельным людям и гурманам это, конечно, нравится.
Вашему вниманию 10 позиций из ресторанного меню в разных уголках планеты, чей ценник бьёт все рекорды.

1. Шоколадный пудинг


Так выглядит самое дорогостоящее блюдо в мире на сегодняшний день. /Фото: boombate.com

Так выглядит самое дорогостоящее блюдо в мире на сегодняшний день. /Фото: boombate.com

 

В одном британском ресторане города Уиндермир, ныне продаётся рекордсмен среди блюд на всей Земле по ценнику в меню. И им оказался шоколадный пудинг, который также из-за своей яйцевидной формы, нередко сравнивают с самыми знаменитыми ювелирными шедеврами дома Фаберже. Однако не это делает его обладателем первенства по ценнику: пудинг готовят из нескольких видов бельгийского шоколада, естественно, самых элитных, ещё и покрывают съедобным золотом. В итоге нет ничего удивительного, что при пересчёте на рубли цена одной порции этого десерта, который необходимо предзаказать аж полмесяца, перевалила за отметку в два миллиона.

2. Шоколадный сандей


Дорогущий десерт, до которого добираться приходится неделями. /Фото: trendhunter.com

Дорогущий десерт, до которого добираться приходится неделями. /Фото: trendhunter.com


В элитном нью-йоркском заведении Serendipity III можно отыскать серебряного призёра из сегодняшнего списка. Что интересно, это снова сладкое блюдо, только теперь на основе мороженого, и снова шоколадное. Стоит этот сандей около 25 тысяч долларов. Точную рецептуру блюда знают только повара, которые их готовят, но частично этот секрет, конечно, раскрыли.
Так, среди ингредиентов десерта находятся несколько элитных сортов какао, самый дорогой вид трюфелей, а также 24-каратное золото. Презентация блюда также заслуживает внимания, ведь все элементы посуды и приборов для блюда инкрустированы драгоценными камнями.

3. Гранд Вела Тако


Элитный тако с чёрными трюфелями и другими деликатесами. /Фото: ixbt.com

Элитный тако с чёрными трюфелями и другими деликатесами. /Фото: ixbt.com

 

При одной мексиканской гостинице есть ресторан, а там можно наткнуться на не просто одно из главных национальных кулинарных жемчужин региона, но и на самый дорогой его вариант. Речь идёт о тако, которое готовят с использованием просто кучи ингредиентов, недоступных большинству человечества: чёрного трюфеля, легендарной говядины Кобе, такой же элитной белужьей икры, лепёшки с частичками пищевого золота и т.п. Даже подают этой дорогущий кулинарный шедевр в паре с одним из самых редких видов кофе.

4. Капкейк «Феникс»


Полный вид презентации блюда Phoenix Cupcake. /Фото: pinterest.com

Полный вид презентации блюда Phoenix Cupcake. /Фото: pinterest.com

 

Оказывается, даже капкейки можно сделать баснословно дорогими, если подавать их будут в кафешке города Дубай. На сегодняшний день цена капкейка «Феникс» лишь немного не достигает отметки в 19 тысяч долларов. Как будто по традиции дорогущих блюд, но этот кексик тоже шоколадный, причём готовится из премиального итальянского сорта, а ещё тонкий аромат ему придаёт использование ванильных бобов, выращенных в Уганде, которые также очень недешёвые. Само собой, капкейк украшается золотом и клубничкой, покрытой всё тем же золотом.

5. Самый дорогой английский мясной пирог


В графстве Ланкашир можно отведать самый дорогой мясной пирог. /Фото: visitlancashire.com

В графстве Ланкашир можно отведать самый дорогой мясной пирог. /Фото: visitlancashire.com

 

Одно из главных английских национальных блюд - мясной пирог - также имеет элитную альтернативу. Отыскать его можно в британском графстве Ланкашир. Пирог за 15 тысяч долларов в качестве начинки имеет знаменитое мясо Вагю, одно из наиболее редких на современном рынке, и нескольких других, подобных по статусу ингредиентов, таких как грибы мацутакэ, элитное вино для маринада и уже упоминавшиеся трюфели. И даже здесь не обошлось без неоднократно упоминаемого золота, которое можно есть.

6. Десерт «Рыбак крепости Стилт»


Не блюдо, а настоящая кулинарная инсталляция с элитными ингредиентами и реальными талисманами. /Фото: instagram.com

Не блюдо, а настоящая кулинарная инсталляция с элитными ингредиентами и реальными талисманами. /Фото: instagram.com

 

Ещё один, мягко говоря, недешёвый десерт, это полноценная съедобная инсталляция из Шри-Ланки, чьё название дословно переводится как «Рыбак крепости Стилт». Чтобы оправдать ценник в 14,5 тысяч долларов, его бисквит пропитывают элитным бейлисом, а фигурка рыбака делается из дорогого сорта шоколада. В презентации подаётся ещё соус из премиального шампанского и популярный в тех местах компот с гранатом и манго. Отдельной фишкой десерта является подача настоящего аквамарина, весом в 80 карат - он является известным оберегом для местных рыбаков, которые и вдохновили поваров на создание десерта.

7. Пицца «Людовик XIII»


Пицца-рекордсмен по ценнику, названная в честь французского монарха. /Фото: foodandmood.com.ua

Пицца-рекордсмен по ценнику, названная в честь французского монарха. /Фото: foodandmood.com.ua

 

Одну пиццу, названную, предположительно, в честь члена королевской семьи - Маргариту - можно найти в любой пиццерии. А вот блюдо, которое носит имя французского монарха Людовик XIII удастся попробовать только в итальянском Салерно. Но и стоит она по-королевски, примерно 12 тысяч долларов. Ныне именно эта пицца - самая дорогая на планете, а готовится с использованием нескольких элитных сортов икры и морепродуктов. Что интересно, название пицце дал... коньяк, который так и называется - Louis XIII Remy Martin, ведь именно его льют сверху на блюдо перед подачей.

8. Самая дорогая белужья икра


Икра сама по себе недешёвая, но и лакшери-вариант тоже нашёлся. /Фото: forbes.ru

Икра сама по себе недешёвая, но и лакшери-вариант тоже нашёлся. /Фото: forbes.ru

 

Справедливости ради, этот продукт уже неоднократно упоминался в числе ингредиентов самых дорогих блюд. Однако и сама по себе белужья икра, сорта «Алмас» является суперэлитной. А всё из-за того, что она жутко редкая: по информации редакции novate.ru, откладывает её только белуга-альбинос, а отыскать её можно буквально в двух местах на планете. Так что нет ничего удивительного в том, что в одном-единственном дубайском ресторане порция икорки в 250 граммов обойдётся в 10 тысяч долларов. Что особенно занятно, в подачу почему-то входит такая же дорогущая... сигара, инкрустированная 24-каратным золотом.

9. «Очень дорогой пирог»


Не просто так название этого блюда переводится таким образом. /Фото: dailymail.co.uk

Не просто так название этого блюда переводится таким образом. /Фото: dailymail.co.uk

 

На просторах Зелёного континента есть свой съедобный рекордсмен по ценнику, который продаётся в элитном сиднейском отеле. Речь идёт о блюде под названием «Posh Pie», чья стоимость совсем чуть-чуть не дотягивает до отметки в 9,5 тысяч долларов. Собственно, одно имя этой позиции в меню сразу даёт понять, что кошелёк от него неплохо похудеет - перевод названия звучит как «Очень дорогой пирог». Но и ингредиенты соответствующие элитная вырезка говядины, местные лобстеры с добавлением черных трюфелей. Пикантный и эксклюзивный пирог привлекает к себе внимание всех самых обеспеченных гурманов мира. Говорят, что на вкус это нечто бесподобное!

10. Бургер «Золотой мальчик»


Самый дорогой бургер на планете. /Фото: theceomalaysia.com

Самый дорогой бургер на планете. /Фото: theceomalaysia.com

 

Интересно, что самый дорогостоящий бургер на планете на сегодняшний день неожиданно оказался не в США, где это блюдо так любят, а в Нидерландах. Стоит такой элитный вариант фаст-фуда больше 5 тысяч долларов. К слову, появился он сравнительно недавно - по информации редакции novate.ru, чуть больше трёх лет назад. Но ингредиенты бургера уже неоднократно встречались в других блюдах респектабельного сегмента - там можно найти и мясо вагю, и трюфели, и всё ту же белужью икру. Причём к этому разнообразию умудрились присовокупить ещё и дорогущего краба, а в придачу - дорогой вариант хамона.

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