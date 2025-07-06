Дома на мосту: как в былые времена оптимизировали пространство переправ

Как известно, в былые времена люди старались селиться как можно ближе к рекам и озерам, при этом поселения были максимально компактными. Чтобы рационально использовать каждый клочок земли, в некоторых городах умудрялись застроить жилыми домами, торговыми лавками и дворцами даже мосты. Правда, к XVII веку с разрастанием населенных пунктов в больших городах запретили такое уплотнение, ведь возросло и количество повозок, которым нужны были надежные и безопасные переправы.
1. Старинная мельница Вернона (Франция)
Мельница, стоящая на 2 опорах каменного моста XII века – одинокий свидетель прошлого и колоритная достопримечательность настоящего (Вернон, Франция).
В живописной коммуне Бургундии, история которой восходит к X веку, сохранилось уникальное сооружение (как для современников конечно, же). В былые же времена подобного рода строения не вызывали никаких восторгов или удивления, поскольку это был единственный способ облегчить себе труд. Речь идет о мельницах, которые устанавливали на реках, их помогали вращать жернова. В коммуне Верон в XVI веке над Сеной был построен целый мукомольный комплекс из 5 мельниц, где мололи зерна кукурузы. Наводнения, военные действия и время сделали свое черное дело, поэтому только одна из них сохранилась до наших дней. И пусть она не имеет особой архитектурной ценности, подвешенная на оставшемся фрагменте еще более древнего моста, она стала символом региона, который можно увидеть на открытках и в путеводителях.
2. Мост Палтни в Бате (Великобритания)
Мост Палтни, протяженностью 300 м при ширине 18 метров, признан архитектурным памятником и охраняется государством (Бат, Великобритания).
В главном городе графства Сомерсет, в Бате имеется впечатляющая достопримечательность, которая стала образцом многофункциональных переправ, полностью застроенных магазинами (подобных структур во всем мире насчитывается всего четыре). Построенный в 1774 году по проекту Роберта Адама, мост Палтни соединят берега реки Эйвон с пользой для дела лишь по той причине, что торговцам оказалось мало места на прилегающей рыночной площади. Владелица деревни, в честь которой и назвали переправу, распорядилась, спроектировать мост уже с учетом того, что с двух сторон полотна будут установлены магазины, но и этого оказалось мало.
Мост Палтни в Бате – один из наиболее узнаваемых образцов английской архитектуры (Великобритания). | Фото: guide.travel.ru
Примечательно: В оригинальном виде мост простоял всего 20 лет. Из-за нехватки торговых мест началось строительство второго яруса, что привело к обрушению северной его стороны. После этих событий переправа подвергалась реконструкциям и последняя из них была проведена в 1950-х гг. На данный момент Мост Палтни является главной достопримечательностью исторической части города, которая с 1936 года охраняется законом. Также стоит отметить, что старинный мост является действующей переправой, на которой отрыто как пешеходное, так и автомобильное движение, хотя планируется превратить ее в туристическую зону, но для этого нужно закрыть проезд транспорта, на что власти пойти пока не могут.
3. Бридж-Хаус в Эмблсайде (Великобритания)
Дом-мост в Эмблсайде – ода изобретательности лавочника, который не пожелал платить налоги на землю (Великобритания).
В домике на мосту был открыт отель, но путешествующие лишь охотно фотографируют местную достопримечательность (Великобритания).
Интересный образец дома-моста сохранился в графстве Камбрия, в колоритном городке Эмблсайд. Очаровательный домик на крошечном арочном мосту, переброшенном в самой узкой части реки Сток-Бек появился лишь потому, что владелец яблочной лавки не пожелал платить земельный налог. По сведениям Novate.ru за всю историю существования причудливого домика в XVII веке в нем жила семья из 8 человек, а в XX столетии его пытались использовать в качестве атмосферного отеля с двумя номерами, рассчитанными на проживание 10 человек. Также поговаривают, что нынешний владелец (Национальный трест) планирует превратить его в ресторанчик, предварительно укрепив конструкцию, поскольку путешествующий народ боится заходить в него большими компаниями.
4. Дома на Старом мосту Наэ в Бад-Кройцнахе (Германия)
Дома на Старом мосту Наэ в Бад-Кройцнахе в XVIII веке – захватывающее зрелище, притягивающее внимание туристов (Германия). | Фото: n-dank.livejournal.com.
В 1940-х от моста сталась лишь часть, на которой до сих пор красуются очаровательные домики (Старом мосту Наэ, Германия). | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Старый мост Наэ – средневековый мост, датируемый примерно 1300 годом, на котором спустя почти 200 лет предприимчивые торговцы и ремесленники построили домики, на нижнем этаже которых открыли лавки и мастерские, а на верхних – жили с семьями. Изначально, это был восьмиарочный мост, охватывающий саму реку Наэ и ее рукав, но во время Второй мировой войны немцы подорвали одну его часть. Разрушенную конструкцию не стали восстанавливать, а построили новый вантовый мост. Уцелевшие же пролеты укрепили и расширили. Сегодня домики на мосту являются магазинами, при этом сохранилась пешеходная часть и 4-метровая полоса для движения автотранспорта.
5. Мост Маркшанд в Нарбонне (Франция)
Фрагмент арочного моста, построенного древнеримскими мастерами, в Средние века стал многоквартирным домом для предприимчивых французов (Pont des Marchands, Нарбонн).
Сегодня Pont des Marchands является главной достопримечательностью района, а многоэтажные здания используются для коммерческих целей (Нарбонн, (Франция). | Фото: connexionfrance.com.
Каменный мост Маркшанд в Нарбонне (Pont des Marchands), построенный еще во времена Римской империи, также стал обитаемой переправой, правда, случилось это гораздо позже. Много столетий уникальный мост обеспечивает связь между старым и новым городами несмотря на то, что от шестиарочной конструкции остался лишь один сегмент (единственная существующая арка помогает определить древнюю ширину Ода). На сегодняшний день жилые помещения преобразованы в торговые площади, которым, кстати, придется закрыться на срочный ремонт, поскольку здания находятся в аварийном состоянии. После проведенных исследований оказалось, что деревянные балки прогнили, а каменная кладка начинает разрушаться. При этом самому мосту, несмотря на то, что был построен в I веке нашей эры – все ни по чем! Власти обещают ускорить процесс восстановления, ведь Pont des Marchands является главным маршрутом через город и туристической достопримечательностью, конечно же.
6. Мост Понте Веккьо во Флоренции (Италия)
Арочный мост Понте Веккьо, перекинутый через самое узкое место реки Арно, – самый старый действующий мост Италии (Флоренция).
Мост Понте Веккьо, ставший предметом живейшего интереса туристов, является третьей и последней версией переправы, которая смогла выдержать натиск воды (Флоренция, Италия). | Фото: expertitaly.ru.
Понте Веккьо можно считать прототипом особенного рода переправ, предусматривающих строительство задний на их полотне. Ponte Vecchio, построенный в 1345 году, является одним из четырех сохранившихся мостов, где в два ряда построены капитальные здания. Их использовали в качества торговых лавок, небольших мастерских и жилищ для владельцев или работников. А вот самый верхний уровень оборудовали для герцога Козимо I, для которого был сделан собственный коридор, чтобы его сиятельство не встречалось с простолюдинами и торговцами, пересекая реку Арно. На данный момент нижний уровень все так же занимают торговые люди, привлекая колоритными безделушками, традиционными изделиями и ювелирными украшениями туристов, на втором уровне, как и прежде, живут люди (хотя имеются и офисные пространства). Ну а коридор Вазари преобразован в картинную галерею.
7. Замок Шенонсо в долине Луары (Франция)
Шато де Шенонсо – один из самых величественных и прекрасных замков Луары (Франция).
Шенонсо является одним из самых элегантных замков Франции, ведь он построен на впечатляющем арочном мосту, переброшенном через реку Шер. Даже современники не могут оставаться равнодушным, глядя на величие и красоту архитектурного шедевра, таящего массу таинственных, а порой и трагичных историй. Несмотря на то, что владельцами замка были высокопоставленные мужчины, его называют «Дамским замком», но на это есть вполне объяснимые причины. Дело в том, что созданием удивительной обстановки занимались влиятельные женщины, сыгравшие не последнюю роль в истории страны несмотря на то, что некоторые из счастливых хозяек были не супругами, а любовницами королей.
Красоту «Дамского замка» создавало шесть светских львиц, к мнению которых прислушивались сливки общества и короли (Château de Chenonceau, Франция).
Каждая из шести главных обладательниц сердец монархов и высоких чинов, привнесла нотку очарования, чудесным образом воплощая элегантность замков эпохи Возрождения, построенных в долине Луары в одном архитектурном ансамбле. В результате последовательных и грамотных преобразований замок Шенонсо по сей день считается самым красивым среди подобных строений (включая главный дворец и роскошную парковую зону), которыми изобилует долина Луары.
Галерея потрясающих домов-мостов, которые можно увидеть в разных уголках мира
Пешеходно-торговый мост Дождя и Ветра – это сборная конструкция переправы, созданная без единого гвоздя (Гуанси, Китай).
Дом на мосту в провинции Хэбэй – один из павильонов храмового комплекса на горе Каньян (Китай). | Фото: tursputnik.com.
Архитектурное трио (Дом палача, Башня палача и Мост палача) – один из самых известных, фотографируемых и впечатляющих ансамблей Нюрнберга (Германия).
Торговый мост Кремербрюке, построенный в 1325 году, является фундаментом для 32 жилых фахверковых домов и различных магазинчиков (Эрфурт, Германия).
Современные вариации строительства частных домов-мостов (Северная Каролина).
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