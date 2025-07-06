Дома на мосту: как в былые времена оптимизировали пространство переправ

1. Старинная мельница Вернона (Франция)

Мельница, стоящая на 2 опорах каменного моста XII века – одинокий свидетель прошлого и колоритная достопримечательность настоящего (Вернон, Франция).

2. Мост Палтни в Бате (Великобритания)

Мост Палтни, протяженностью 300 м при ширине 18 метров, признан архитектурным памятником и охраняется государством (Бат, Великобритания).| Фото: guide.travel.ru.

Мост Палтни в Бате – один из наиболее узнаваемых образцов английской архитектуры (Великобритания). | Фото: guide.travel.ru

3. Бридж-Хаус в Эмблсайде (Великобритания)

Дом-мост в Эмблсайде – ода изобретательности лавочника, который не пожелал платить налоги на землю (Великобритания) .

В домике на мосту был открыт отель, но путешествующие лишь охотно фотографируют местную достопримечательность (Великобритания).

4. Дома на Старом мосту Наэ в Бад-Кройцнахе (Германия)

Дома на Старом мосту Наэ в Бад-Кройцнахе в XVIII веке – захватывающее зрелище, притягивающее внимание туристов (Германия). | Фото: n-dank.livejournal.com.

В 1940-х от моста сталась лишь часть, на которой до сих пор красуются очаровательные домики (Старом мосту Наэ, Германия). | Фото: ic.pics.livejournal.com.

5. Мост Маркшанд в Нарбонне (Франция)

Фрагмент арочного моста, построенного древнеримскими мастерами, в Средние века стал многоквартирным домом для предприимчивых французов (Pont des Marchands, Нарбонн).

Сегодня Pont des Marchands является главной достопримечательностью района, а многоэтажные здания используются для коммерческих целей (Нарбонн, (Франция). | Фото: connexionfrance.com.

6. Мост Понте Веккьо во Флоренции (Италия)

Арочный мост Понте Веккьо, перекинутый через самое узкое место реки Арно, – самый старый действующий мост Италии (Флоренция).

Мост Понте Веккьо, ставший предметом живейшего интереса туристов, является третьей и последней версией переправы, которая смогла выдержать натиск воды (Флоренция, Италия). | Фото: expertitaly.ru.

7. Замок Шенонсо в долине Луары (Франция)

Шато де Шенонсо – один из самых величественных и прекрасных замков Луары (Франция).

Красоту «Дамского замка» создавало шесть светских львиц, к мнению которых прислушивались сливки общества и короли (Château de Chenonceau, Франция).

Галерея потрясающих домов-мостов, которые можно увидеть в разных уголках мира

Пешеходно-торговый мост Дождя и Ветра – это сборная конструкция переправы, созданная без единого гвоздя (Гуанси, Китай ).

Дом на мосту в провинции Хэбэй – один из павильонов храмового комплекса на горе Каньян (Китай). | Фото: tursputnik.com.

Архитектурное трио (Дом палача, Башня палача и Мост палача) – один из самых известных, фотографируемых и впечатляющих ансамблей Нюрнберга (Германия).

Торговый мост Кремербрюке, построенный в 1325 году, является фундаментом для 32 жилых фахверковых домов и различных магазинчиков (Эрфурт, Германия).

Современные вариации строительства частных домов-мостов (Северная Каролина).