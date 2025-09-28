Интересные факты о морских звездах

Такой знакомый, но все же потусторонний организм, морская звезда — причудливое создание, населяющее широкий диапазон океанов. Их внешний вид соответствует популярному описанию астрономических звезд, но причудливые тела содержат много неожиданностей. Какое еще существо может не иметь мозга и крови, но иметь при этом уникальные глаза и способность переваривать пищу за пределами своего тела?
Звездообразная форма
Название “морская звезда” непосредственно наталкивает на мысли о традиционной морской звезде с пятью точками, которую мы обычно видим в воде, но формы звезды могут быть очень разнообразными. Существуют также звезды в форме солнца, с округленными телами и многочисленными лучами. Самые большие морские звезды на Тихоокеанском Северо-западе могут достигать 1 метра в диаметре и весить до 5 килограммов, а так же иметь до 20 рук. Солнечные звезды более активны, чем множество других разновидностей и способны к стремительному преследованию добычи. Они достаточно сильны, чтобы разрывать оболочки моллюсков и ракообразных. Такие звезды могут сформировать многочисленные группы в особенно богатых питанием областях.
Отсутствие крови и мозгов
Морские звезды — сложные и странные во многих отношениях создания, но их тела также довольно примитивны. У них прекрасно адаптированная система пищеварения и исключительно продвинутая кожа, но при этом явный недостаток в мозгах и отсутствие какой-либо крови. Испытывая недостаток в кровотоке и жабрах, морская звезда живет, прокачивая морскую воду через свое тело.
Присоски морской звезды
Вы наверняка думали, что у морской звезды есть щупальца, но на самом деле правильно называть их руками. Пристально посмотрите на нижнюю сторону морской звезды, и Вы обнаружите, что на каждой руке может быть до 15,000 крошечных присосок, с помощью которых она может очень эффективно передвигаться. Во время приливов присоски позволяют звезде прижиматься к камням, иначе волны могли бы разбить их вдребезги. Мягкий низ живота звезды обнимет скалу, в то время как верхняя часть звезды покрыта жесткой кожей. Научные исследования постоянно раскрывают новые удивительные факты о морских звездах, и в будущем мы однозначно узнаем тайну их волшебных присосок.
Каннибализм
Большинство из нас думает о морских звездах, как о ярких жемчужинах океана, но на самом деле это скорее жадные хищники. Вы будете удивлены узнать, что каннибализм — хорошо задокументированный факт из жизни этих странных созданий. Это людоедское поведение часто вызывается сокращением нормальных запасов продовольствия. Они очень хорошо оборудованы, чтобы нападать на собственный вид. Определенные морские звезды не против полакомиться маленьким потомством даже своей собственной разновидности.
Два желудка
Морские звезды выглядят привлекательными, но на самом деле это жадные хищники с двумя желудками. Одна из наиболее причудливых особенностей — их возможность извлекать желудок наружу. Используя давление водной сосудистой системы, один из желудков может быть вытолкнут наружу для переваривания моллюсков. После того, как морская звезда открывает оболочку своей добычи, она помещает ее в этот наружный желудок. Он переваривает жертву в своей оболочке и превращает её в жидкий суп. После этого желудок возвращается в морскую звезду для второго этапа переваривания. Это довольно сложный механизм с многочисленными расширениями кишечной системы, распределяющий питательные вещества по всему телу. Весь пищеварительный процесс морской звезды — один из самых невероятных примеров эволюционного прогресса, особенно учитывая, насколько примитивны эти создания в других отношениях.
Терновый венец
Существуют очень опасные виды морских звезд. Распространенная по всему Индо-Тихому-океану, морская звезда тернового венца покрыта ядовитыми позвоночниками. Они опасны не только для водолазов и пловцов, но и для коралловых рифов. Эти создания могут достигать почти половину метра в длину, угрожая океанской экосистеме. Удвоение уровней фитопланктона повлекло за собой 10-кратное увеличение популяции этих животных. Изменение океанской температуры и течений, а также снижение количества естественных хищников также упоминается в качестве потенциальных факторов такого резкого увеличения популяции. Небольшая популяция этой звезды способствует разнообразию рифа, так как питается быстрорастущим кораллом акропоидом. Это дает медленно растущим кораллам шанс укрепиться. С другой стороны, шипы этих иглокожих могут нанести значительный ущерб коралловым рифам. Один из самых серьезных случаев включает повреждение Большого Барьерного рифа. 50-процентное снижение общего кораллового покрытия на рассмотренных рифах за последние 30 лет было тщательно исследовано. Выяснилось, что половина этого снижения может быть приписана чрезмерно быстрому росту популяции ядовитой морской звезды.
Причудливая Подушка
Как группа, морские звезды названы в честь их звездообразной формы, но некоторые разновидности имеют совершенно другую форму. Генетически являясь истинными морскими звездами, звезды подушки (Culcita novaeguinea) на первый взгляд не имеют с морской звездой ничего общего. У них отсутствуют руки, а распухшее тело более похоже на подушку. Часто покрытые крошечными позвонками, эти странные животные могут достигать в длину более 25 сантиметров и иметь широкий диапазон цветов. В то время, как другие морские звезды могут охотиться на моллюсков и открывать их раковины, звезды подушки — намного более нежные создания с менее драматическим образом жизни. Они главным образом питаются водорослями, и иногда кораллами. Звезды подушки также служат своего рода домом для других видов морских животных в странной симбиотической системе отношений. Рыбки могут жить в заполненной водой полости этой звезды, в то время как беспозвоночные на внешней стороне чистят колючие позвонки подушки.
Болезни морских звезд
Недавние новости о катастрофическом вымирании морских звездообразных привлекли внимание к этой проблеме. Изнуряющая болезнь морской звезды, которая приводит к массовым вымираниям и окончательной фрагментации животного, была потенциально причислена к дензовирусам. Это особенно касается вымирания 2014 года вдоль Тихоокеанского Северо-западного побережья. Обнаружилась проблема низкой сопротивляемости популяции к инфекциям, ставящая под угрозу существование некоторых видов звезд. Оказалось, что разные разновидности морских звезд показывают разные уровни чувствительности к болезням. Сейчас ученые пытаются определить экологические последствия снижения популяции морских звезд и их влияние на биоразнообразие морской среды. Они также пытаются выяснить, какие факторы окружающей среды увеличивают распространение инфекции. Среди потенциальных основных причин — загрязнение окружающей среды.
Глаза Морской Звезды
Из-за отсутствия крови и типичной центральной нервной системы было бы естественно предположить, что морские звезды также испытывают недостаток в глазах. Однако у морских звезд действительно есть глаза, и расположены они в довольно странном месте: на кончиках их рук. Эти глаза собирают визуальную информацию, чтобы вести морскую звезду в интересующем направлении. Они подобны по форме и структуре глазам членистоногих, насекомых и ракообразных. Возникает другой вопрос, как они могут видеть без мозга? Недавние исследования показали, как морские звезды используют глаза для удивительно точного перемещения. Расследование Андерса Гарма из Копенгагенского университета показало, как синяя морская звезда перемещается к рифу на расстояние в 2 метра. Визуально обнаруживая риф, как тусклое пятно (звезды являются дальтониками) они мчатся к своей желаемой среде обитания.
Звезды могут менять пол
Часто так бывает, что чем более простое животное, тем больше у него сверхспособностей, вроде регенерации конечностей, или возможности смены пола. Определенные морские звезды могут сменить пол, после чего переключиться обратно. Причины смены разнообразны, и могут включать как необходимость размножения, так реакцию на качество воды, температуру и доступность пищи. Гендерные различия в морских звездах с внешней точки зрения довольно тонкие, хотя самцы меньше самок. Некоторые разновидности имеют органы как мужского, так и женского пола и могут взять на себя любую роль при спаривании. Они переносят своих детенышей на спине, пока те не будут готовы отправиться в свой собственный путь по дну океана.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии