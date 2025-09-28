Интересные факты о морских звездах

Такой знакомый, но все же потусторонний организм, морская звезда — причудливое создание, населяющее широкий диапазон океанов. Их внешний вид соответствует популярному описанию астрономических звезд, но причудливые тела содержат много неожиданностей. Какое еще существо может не иметь мозга и крови, но иметь при этом уникальные глаза и способность переваривать пищу за пределами своего тела?

Звездообразная форма

Отсутствие крови и мозгов

Присоски морской звезды

Каннибализм

Два желудка

Терновый венец

Причудливая Подушка

Болезни морских звезд

Глаза Морской Звезды

Звезды могут менять пол