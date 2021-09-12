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Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Фотограф и цифровой художник Адриан Самлинг создает сюрреалистичные изображения с фотографиями своего сына.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца


Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Проехался на велосипеде, у которого вместо заднего колеса — аттракцион «Лондонский глаз».

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Подержал в руках стрелки башни Биг-Бен.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

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Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

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Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

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Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

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Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Заглянул под египетские пирамиды.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Оседлал ковер-самолет.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Бесстрашно пролетел над городом.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Покатался на крыле самолета.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

И помешал движению другого воздушного транспорта.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Но не забыл и про обычные детские развлечения.

Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Кроме сына Адриана, в его коллажах появляются и другие персонажи.

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