Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца

Фотограф и цифровой художник Адриан Самлинг создает сюрреалистичные изображения с фотографиями своего сына.













Проехался на велосипеде, у которого вместо заднего колеса — аттракцион «Лондонский глаз».







Подержал в руках стрелки башни Биг-Бен.







Схватил за шиворот собственного отца.







Воплотил в жизнь игру Angry Birds.







Подружился с тигром.







Попутешествовал вместе с курами.







Заглянул под египетские пирамиды.







Оседлал ковер-самолет.







Бесстрашно пролетел над городом.







Покатался на крыле самолета.







И помешал движению другого воздушного транспорта.







Но не забыл и про обычные детские развлечения.







Кроме сына Адриана, в его коллажах появляются и другие персонажи.



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