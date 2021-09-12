Фотограф и цифровой художник Адриан Самлинг создает сюрреалистичные изображения с фотографиями своего сына.
Проехался на велосипеде, у которого вместо заднего колеса — аттракцион «Лондонский глаз».
Подержал в руках стрелки башни Биг-Бен.
Схватил за шиворот собственного отца.
Воплотил в жизнь игру Angry Birds.
Подружился с тигром.
Попутешествовал вместе с курами.
Заглянул под египетские пирамиды.
Оседлал ковер-самолет.
Бесстрашно пролетел над городом.
Покатался на крыле самолета.
И помешал движению другого воздушного транспорта.
Но не забыл и про обычные детские развлечения.
Кроме сына Адриана, в его коллажах появляются и другие персонажи.
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Экстремальные проделки маленького мальчика в коллажах его отца
Фотограф и цифровой художник Адриан Самлинг создает сюрреалистичные изображения с фотографиями своего сына.
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