Как приготовить копченое сало дома на кухне без жидкого дыма и прочей «химии»

Копченое сало - вкусная закуска, которую, к сожалению, дома не приготовишь. Зато можно приготовить сало, которое будет по вкусу, как копченое, и при этом не понадобится ни коптильня, ни жидкий дым. Вместо этого нужно будет взять чернослив и еще несколько ингредиентов.
Копченое сало выглядит очень аппетитно.
Сало, приготовленное в луковой шелухе, по вкусовым качествам не уступает копченому. Такую мягкую и пряную закуску можно не только к борщу подать, но и на праздничный стол поставить. Рецепт приготовления сала прост, с ним справятся даже начинающие хозяйки. Для сайта Novate.ru мы выбираем только проверенные рецепты из простых продуктов, которые точно получатся.
Сало нарезано кусочками для варки в луковой шелухе.
Для того, чтобы приготовить сало, нужно выбрать кусочек с прослойками мяса, так будет намного вкуснее. Для начала сало нужно проварить в луковой шелухе точно так же, как перед Пасхой мы красим яйца. Тогда оно приобретет аппетитный цвет и тонкий аромат. На 1 кг сала нужно взять 1 литр воды, добавить к ней 3 горсти луковой шелухи, 6 шт. чернослива (он придаст «копченый» привкус), 200 гр. соли, 2 ст.л. сахара, лаврушку.
Луковая шелуха для варки сала.
Маринад доведите до кипения на огне, затем положите в него нарезанные куски сала, варите полчаса. Теперь кастрюлю нужно остудить и поставить в холодильник на ночь (не менее 12 часов). После - сало можно доставать, оно уже почти готово.
Сало в кастрюле с луковой шелухой.
Оботрите куски бумажным полотенцем, теперь их можно обвалять в специях. На такое количества сала вам понадобится примерно 2-3 ст.л. молотого черного перца или паприки, или сухой аджики. Смешайте это количество с головкой чеснока, пропущенной через чесночницу, и распределите равномерно по кускам сала. Теперь заворачивайте их в пищевую пленку, отправляйте в холодильник еще на несколько часов и после - подавайте к столу. Приятного аппетита!
Натуральное аппетитное сало без химии и коптильни.
Не забудьте, что такое «копченое» сало можно хранить в холодильнике не более двух недель. Правда, оно настолько вкусное, что почти наверняка закончится раньше этого срока.
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