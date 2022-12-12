Нестандартные способы использования фольги

Алюминиевая фольга — вещь, которая есть на каждой кухне. Однако мало кто знает, что фольгу можно использовать не только для приготовления и хранения блюд, но и для того, чтобы поправить здоровье.

Есть несколько способов использования алюминиевой фольги, благодаря которым можно даже избежать необходимости употреблять дорогостоящие лекарства.

Если вас мучают сильные боли в суставах, просто оберните часть тела, которая испытывает дискомфорт, отрезом алюминиевой фольги и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Повторяйте эту простую процедуру один раз в 7 дней.







Дело в том, что алюминиевая фольга, обернутая вокруг больной части тела, помогает проведению микротоков, что способствует уменьшению болевых ощущений.







Помимо уменьшения боли в суставах, алюминиевая фольга, которая обладает противовоспалительным свойством, может помочь и в борьбе с простудой, что особенно актуально в зимний сезон. Для того чтобы быстрее оправиться от простуды, оберните ноги до щиколоток фольгой и оставьте примерно на 1 час. Через 2 часа вновь повторите процедуру обертывания, и вы заметите, как ваше состояние улучшится.







Носочки из фольги можно использовать несколько раз подряд.







Попробуйте использовать фольгу для здоровья, и вы удивитесь, какую пользу может дать этот дешевый материал.