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Как быстро развязать узел на пакете

Ситуации, когда полиэтиленовый пакет невозможно развязать, встречаются достаточно часто. Особенно это неприятно, когда в нем находятся сыпучие продукты, которые необходимо немного отсыпать. А разрывая пакет, есть вероятность, что все окажется на полу.
Да и многие до сих пор несколько раз используют пакеты, стараясь как можно меньше выбрасывать мусор, пытаясь сберечь природу.





Но существует очень простой и легкий способ развязать любой узел на пакете. Для это необходимы следующие действия.

Как развязать узел на пакете простым способом



В левую руку берем сам узелок, а в правую свободный конец полиэтиленового мешка. И начинаем максимально плотно его скручивать, лучше всего движениями к себе. Скручиваем до тех пор, пока не образуется очень твердая часть, похожая на стержень. Не забываем при этом придерживать сам узелок.



И теперь эту жесткую часть можно немного протолкнуть внутрь узла.



А затем потянуть за образовавшийся кончик и вытянуть остаток всего пакета. Или просто уже развязать весь пакет обычным способом.



Способ очень простой, но выручает всегда. Лучше всего получается открывать плотные пакеты, но и с тонкими шуршащими, при должной сноровке, все получится. Теперь у вас никогда не возникнет вопроса, как легко развязать любой узел на пакете.


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