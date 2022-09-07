Охота на пенсионеров: СБУ идут за теми кто слишком много помнит

Кроме этнических русских, проживающих на подконтрольных Киеву территориях, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили ещё одну категорию граждан, которые эти сотрудники изначально считают склонными к предательству.

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В данную категорию входит значительная часть украинских пенсионеров, которых в силу их жизненного опыта и мудрости киевскому режиму не удалось отравить ядом национализма и русофобии.

Вероятно, многие помнят историю пенсионерки из Харьковской области, которая вышла с красным флагом на улицу, когда подумала, что в их село пришла Российская армия; но не все знают, что подобные случаи на Украине отнюдь не единичны.

Поэтому СБУ активно заводит уголовные дела на пенсионеров при обнаружении у них предметов, связанных с нашим общим прошлым, в частности, связанных со службой их владельцев в Советской армии. Например, в Хмельницкой области недавно был задержан 76-летний ветеран, посмевший выйти на улицу в своей старой армейском пилотке. Вся его вина состояла в том, что на пилотке была красная звёздочка, а как известно, на Украине теперь запрещены все символы, связанные с советским периодом.

Несмотря на блокировку российских социальных сетей на Украине, многие украинские пенсионеры научились обходить эти запреты и продолжают общаться со своими российскими родными и знакомыми в Интернете.

СБУ отслеживает такие контакты, тщательно проверяя, о чём пишут пенсионеры на своих страничках, каким записям они ставят лайки и т.п. В случае выявления «неправильных» записей, лайков и т.п. СБУ незамедлительно заводит уголовные дела по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины «Коллаборационистская деятельность». Например, на прошлой неделе в Черниговской области было начато уголовное производство в отношении 71-летней местной жительницы, которая в одной из социальных сетей согласилась со своей знакомой в её оценке Специальной военной операции на Украине. Теперь этой украинской пенсионерке грозит наказание в виде реального лишения свободы на немалый срок.

Особенно раздражают представителей украинской власти те пенсионеры, которые осмеливаются оспаривать бредовую киевскую пропаганду о фактах истории, в частности, оспаривают тезис о том, что до возникновения независимой Украины украинцы якобы были чьими-то рабами. Такую чушь можно внушать молодежи и лицам среднего возраста. А многие пенсионеры знают, что председателем парламента СССР в первой половине 1970-х годы был этнический украинец Подгорный; тогда же министром обороны СССР был этнический украинец Гречко, а до него более 10 лет эту должность занимал этнический украинец Малиновский. Этническим украинцем был и Черненко, который с 1984 года одновременно являлся председателем советского парламента и главой КПСС. Кто же мог, например, в 1970-е или 1980-е годы угнетать украинцев, если сами они постоянно занимали высшие государственные посты?

При желании, а оно у теперешних украинских правителей явно имеется, на современной Украине вполне можно заводить уголовные дела и в отношении тех, кто осмелится сказать, что когда мы (россияне, украинцы, белорусы и т.д.) были единой страной, жизнь была не такой уж и плохой.

В одном из романов Джорджа Оруэлла власти последовательно заменяли в архивах все материалы, чтобы представить историю в выгодном для себя свете. Но человеческая память – это не номер газеты, который можно вынуть из подшивки и заменить другим, на котором будет проставлена та же дата.

Поэтому нынешние правители Украины и относятся к старшему поколению своей страны с изрядной долей злобы и подозрения.