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16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа

Бесконечно удивительна и прекрасна наша планета!

Мы собрали для вас фотографии, над эффектами на которых потрудилась сама природа.

Место, где пустыня Намиб встречается с морем

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Ледяные водопады в заповеднике Свальбард, Норвегия

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Река Верзаска, Швейцария. Вода в ней настолько чистая, что со дна видно поверхность

16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа

После дождя

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Багряное небо

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Линзовидные облака над горой Демавенд

16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа

Одна молния — это слишком мало. Непогода в штате Южная Дакота

16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа

Круги на воде, расходящиеся от вертолета

16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа

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Она просто… космос! Глубоководная медуза

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То ли небо в окнах, то ли окна в небе. Крайслер-билдинг, Нью-Йорк

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Прекрасное сияние Авроры, Норвегия

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Только скорость, только хардкор! Карусель, снятая при длительной выдержке

16 умопомрачительных фотографий без грамма фотошопа

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