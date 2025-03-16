Чем занимается младший сын Майкла Джексона, который остался без отца в 7-летнем возрасте

Младший сын Майкла Джексона после смерти отца практически не появлялся на публике и не стремился привлекать к себе внимание журналистов. Он вместе с братом и сестрой воспитывался в доме бабушки и законного опекуна Кэтрин Джексон, которая поддерживала желание внука держаться подальше от любопытных глаз.
Маленький Принц
Майкл Джексон.
Он появился на свет 21 февраля 2002 года при помощи суррогатной матери, имя которой остаётся неизвестным до сих пор. К тому времени у Майкла Джексона уже было двое детей, сын Принц Майкл и дочь Пэрис, которые родились в браке короля эстрады и Дебби Роу. Правда, этот союз носил, скорее, договорной характер, и Майкл Джексон щедро оплатил услуги Роу, согласившейся стать матерью его детей. Впрочем, воспитанием всех троих наследников он занимался сам.
Майкл Джексон с младшим сыном в 2002 году.
Принц-младший невольно стал причиной скандала ещё будучи младенцем, ведь это его отец едва не уронил с балкона. Фотографии и видеозаписи происшествия тогда облетели весь мир, а самого Джексона стали обвинять в жестокости. Кстати, даже на том видео лицо Принца II, сидящего на руках у отца, было прикрыто салфеткой, чтобы никто не мог рассмотреть его лица. Таким образом Майкл Джексон пытался оградить детей от узнавания на улицах, ведь даже старшие его дети обычно появлялись на публике с маской на лице, либо же в огромных тёмных очках и в капюшонах.
Майкл Джексон с младшим сыном.
Кстати, из-за того, что Майкл Джексон скрывал лицо младшего сына, накрыв одеялом, его стали называть Бланкетом (Blanket в переводе с английского – одеяло). Когда Принц вырос, он перестал скрывать лицо под одеялом, но по-прежнему стремился оставаться вне зоны внимания общественности. Он заслужил новое имя – invisible boy (невидимый мальчик). Но парень к тому моменту уже имел полное право голоса и выбрал то имя, которое нравилось ему. С 2015 года он откликается только в том случае, когда его называют Bigi. По словам Принца, это имя помогло ему почувствовать себя увереннее, хотя он до сих пор стесняется в присутствии незнакомых людей.
Дети Майкла Джексона.
Говорили, что после смерти отца в 2009 году Принц II тяжелее всех переживал его уход. Из всех троих наследников Майкла Джексона, именно у него было больше всего проблем с адаптацией в жизни без отца, хоть Кэтрин Джексон старалась помочь внуку и окружала его своей любовью и заботой. Он учился в Buckley School in Sherman Oaks, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, так как был любознательным и старательным учеником. А ещё он увлекался боевыми искусствами и видеоиграми и мечтал в будущем стать режиссёром.
Самостоятельная жизнь
Принс Майкл Джексон II.
До 18 лет Bigi жил с бабушкой и дедушкой, а после совершеннолетия отправился в «свободное плавание». И сам себе сделал шикарный подарок, приобрёл в Калифорнии, неподалёку от дома Джозефа и Кэтрин Джексон, роскошный особняк площадью в 600 квадратных метров стоимостью в два миллиона фунтов стерлингов. В его новом доме шесть спален, семь ванных комнат, а также гараж с местом для трех автомобилей. Деньги на приобретение жилья он, по всей видимости, взял из своего ежегодного пособия, составляющего 5,8 миллиона фунтов стерлингов.
Дети Майкла Джексона.
В день рождения Bigi первой поздравила его сестра Пэрис, написавшая о том, что она помнит ещё то время, когда меняла подгузники младшему брату, а теперь он вырос и стал очень привлекательным, вдумчивым и милым молодым мужчиной, которым она имеет все основания гордиться. Кстати, она же рассказала о том, что Принц II предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому никакие подробности о нём она сообщать не станет.
Принс Майкл Джексон I и Принс Майкл Джексон II.
Хоть младший сын Майкла Джексона и не любил внимания к себе, но в конце октября 2021 года он неожиданно появился в программе «Доброе утро, Британия». В тот день трое детей поп-короля устроили ежегодную вечеринку и просмотр «Триллера», которые проходили на Хэллоуин, чтобы почтить память своего отца в его бывшем доме. Bigi вместе с братом и сестрой, как когда-то Майкл Джексон, озабочены вопросами защиты окружающей сестры. И Принц II решил с телеэкранов обратиться с призывом к мировым лидерам принять меры в связи с изменениями климата.
Принс Майкл Джексон I и Принс Майкл Джексон II.
На вопросы поклонников Майкла Джексона о том, не собирается ли Bigi пойти по стопам своего известного отца и стать музыкантом или певцом, юноша просто отвечает: даже если бы он и захотел покорить музыкальный олимп, у него нет ни единого шанса для этого. Ведь Bigi, по его признанию, не умеет ни петь, ни танцевать. Однако он планирует заниматься тем, что могло бы приносить людям пользу. Поэтому и начал с защиты окружающей среды.
Bigi.
Наследники Майкла Джексона всегда и во всём поддерживают друг друга и заверяют: они всегда будут дорожить той дружбой, которая между ними существует. По мнению Принца I, старшего сына исполнителя, они все очень разные, но это не мешает им оставаться по-настоящему близкими людьми. Bigi самый младший из них, и пока неизвестно, чем он собирается заниматься в дальнейшем, так как мальчик тщательно скрывает свою жизнь вообще и планы на будущее в частности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии