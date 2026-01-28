Ацтекские боги кукурузы и злой инжир: каким продуктам в древности приписывали сакральный смысл

Неожиданное прошлое знакомых продуктов. /Фото: healthygreenkitchen.com, thespruceeats.com
В далёком прошлом люди часто приписывали магические свойства самым разным явлениям. Но если в отношении различных природных феноменов это кажется логичным - тогда наука не могла объяснить их происхождение - то намного неожиданнее, когда сакрализации подвергалась еда.
1. Киноа
Самая главная крупа в культуре и ритуалах мезоамериканцев. /Фото: alternativedish.com
Довольно распространённая ныне крупа ещё полтысячи лет назад считалась у ацтеков чем-то сверхъестественным - они называли её «матерью всех семян». Каша из этого злака часто участвовала с мёдом, а иногда и кровью, в обрядах и жертвоприношениях. Также, по предположениям историков, киноа было важным ингредиентом скрепляющей пасты для щитов, луков и стрел, которые дарили новорожденным мальчикам в качестве оберега и символа их воинского долга. А вот конкистадоры киноа ненавидели, поэтому во время своих завоеваний запретили её среди мезоамериканцев.
2. Артишоки
От античных мифов до средневековых грехов - артишоки во многих культурах оставили свой след. /Фото: veritablevegetable.com
Артишоки, вероятно, привлекли древних людей своим интересным видом, причём до такой степени, что они частенько становились частью чего-то сакрального. Например, именно артишок нашёл олицетворение в античной мифологии - речь идёт о греческом мире об истории.свойств: то ими облысение лечили, то с их помощью сыновей зачать пытались. Позднее его называли афродизиаком, поэтому средневековые женщины не имели права их есть, чтобы не грешить, а вот французская королева Екатерина Медичи тайком съедала их в больших количествах.
3. Огурцы
Огурец - мультифункциональный плод в древнеримской традиции. /Фото: healthygreenkitchen.com
Вот уж какой овощ трудно представить сакрализированным, так это старый добрый огурец. Однако в истории действительно такое было: античные люди во времена Римской империи использовали его, чтобы повысить плодовитость. Были даже правила их использования в процессе рождения детей: по информации редакции novate.ru, женщины привязывали их к поясу, а акушерки носили в своих вещах до конкретных родов, а как только ребёнок рождался, плод выбрасывали. Были и другие традиции использования огурцов в Древнем Риме: с их помощью пытались вылечить плохое зрение, облегчить симптомы от укусов скорпионов и даже отпугивали грызунов.
4. Лук
Внезапный сакральный овощ древних египтян - обычный лук. /Фото: tuasaude.com
Даже в отечественных верованиях луковица частенько имела своё мистическое место. Но рекордсменом по сакрализации овоща, заставляющего плакать, явно был Древний Египет, и изображением лука на стенах пирамид или алтарях ряда богов дело не ограничилось. Его использовали даже при мумификации, потому что считали, что он, согласно одной версии историков, способен вернуть дыхание усопшему, а по другой - пригодятся в загробной жизни.
5. Кукуруза
Кукуруза стала источником вдохновения для сразу двух ацтекских божеств. /Фото: ticketmachupicchu.com
Ещё один продукт, который неожиданно приобрёл мистический статус у ацтеков - это кукуруза. Согласно их верованиям, с кукурузой были связаны как минимум два божества, олицетворяющие кукурузу или молодой маис. Первым является богиня Шилонен, она же Чикомекоатль, Шканиль или «мать молодого маиса» - символизировала ранний урожай лета. У неё был мужской двойник, Синтеотль (также - Центеотль), он же «Бог кукурузы», который покровительствовал землевладельцам и ювелирам.
6. Укроп
Укропу приписывали массу мистических свойств, но почему-то противоположных друг другу. /Фото: allrecipes.com
Укроп — трава популярная, в том числе в религиозных верованиях разных стран. В одной только Европе в древности этой зелени что только не приписывали. Так, немцы и бельгийцы украшали веточками укропа платье или букет невесты, чтобы благословить парк на счастье и любовь в браке. А вот средневековые монахи верили, что укроп является настолько мощным отпугивателем мужчин, ненасытно желавших женщин, что могут привести к бесплодию. В других случаях ему вменяли совершенно противоположные способности: не то снять наложенное заклинания или не дать его наложить, не то - закрепить действие проклятия, когда его используют ведьмы.
7. Инжир
Кто бы мог подумать, что так выглядит дом для злых духов. /Фото: thespruceeats.com
Инжиру нашлось место даже на страницах Библии, и его часто окружает духовный ореол. Вот только не всегда он позитивный - где-то этот плод совсем не любят. Например, в Боливии считалось, что инжирные деревья являются домом для злых духов, поэтому под их кронами даже проходить нельзя - можно было серьёзно заболеть. А жители Папуа-Новой Гвинеи вообще боятся инжира, потому что, мол, его плод является ловушкой для злых духов, поэтому если фрукт раскрыть, то они вырвутся на свободу
