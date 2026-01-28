Ацтекские боги кукурузы и злой инжир: каким продуктам в древности приписывали сакральный смысл

Неожиданное прошлое знакомых продуктов . /Фото: healthygreenkitchen.com, thespruceeats.com

1. Киноа

Самая главная крупа в культуре и ритуалах мезоамериканцев. /Фото: alternativedish.com

2. Артишоки

От античных мифов до средневековых грехов - артишоки во многих культурах оставили свой след. /Фото: veritablevegetable.com

3. Огурцы

Огурец - мультифункциональный плод в древнеримской традиции. /Фото: healthygreenkitchen.com

4. Лук

Внезапный сакральный овощ древних египтян - обычный лук. /Фото: tuasaude.com

5. Кукуруза

Кукуруза стала источником вдохновения для сразу двух ацтекских божеств. /Фото: ticketmachupicchu.com

6. Укроп

Укропу приписывали массу мистических свойств, но почему-то противоположных друг другу. /Фото: allrecipes.com

7. Инжир

Кто бы мог подумать, что так выглядит дом для злых духов. /Фото: thespruceeats.com