10 «тёмных» секретов Азии, которые могут шокировать европейца

Индонезийские полицейские.
Азия является самым крупным и самым густонаселенным континентом Земли. Хотя многие азиатские страны начали принимать западные моральные ценности и более либеральный взгляд на жизнь, во многих странах по-прежнему царят свои консервативные законы, обусловленные культурно-религиозными особенностями. Но при этом во многих из этих стран есть свои "тёмные" секреты, которые европейцам могут показаться шокирующими.
10. Продажа девственниц в Камбодже
Девстввенность камбоджийки как выгодный товар.
Учитывая, что в этой стране три четверти населения живет за чертой бедности, Камбоджа является одной из самых бедных стран Азии. Эта печальная ситуация привела к развитию многих форм сексуальной эксплуатации, в том числе глобальной безудержной, но тщательно скрываемой торговле девственницами. Ежегодно тысячи молодых девственниц в возрасте от 13 до 18 лет продают богатым камбоджийцам или иностранным туристам. Почти во всех случаях невинных девочек продают их собственные матери, отцы или родственники. Цена вопроса варьируется от $ 800 до $ 4000 в зависимости от физической привлекательности девушки и бюджета покупателя.
9. Индонезийская политика в отношении девственности
Индонезийские полицейские.
В Индонезии 18-20 летних девушек, которые поступают на службу в полицию и на военную службу, заставляют сдавать тесты на девственность. Причем делают эти тесты... двумя пальцами. Сами же представители вооруженных сил Индонезии заявляют, что причиной этой унизительной проверки на девственность является желание убедиться, что ни одна из женщин, "которая была замечена в плохих привычках, таких как добрачные половые контакты", не станет военнослужащей".
8. Японская охота на дельфинов
Традиции и современные ценности часто конфликтуют. То, что с точки зрения традиций может показаться приемлемым, с точки зрения современных ценностей может считаться варварским и бесчеловечным.
7. Война против колдовства в Саудовской Аравии
Казнь за колдовство.
В Саудовской Аравии есть странная, нездоровая одержимость считать магию преступлением. В 2009 году в этой стране было создано специальное подразделение по борьбе с колдовством, функцией которого является поиск людей, подозреваемых в колдовстве, нейтрализация заклинаний и проклятых объектов, а также информирование общественности об опасности темных искусств. К сожалению, большинством подозреваемых в практике магии, которые были пойманы Управлением по борьбе с колдовством, являются трудовые мигранты из Африки, Индонезии и Шри — Ланки.
В Саудовской Аравии запрещается соблюдение других религий помимо ислама. Гастарбайтеры, которые практикуют эксцентричные народные методы или носят незнакомые предметы религиозного назначения, как правило, считаются людьми, практикующими колдовство и чародейство. Более того, большинство трудовых мигрантов не могут позволить себе адвокатов и даже не владеют арабским языком, поэтому попросту не могут защитить себя.
6. Индийские храмы плотских утех
Индийский храм.
То, что Индия впала в консерватизм, можно объяснить несколькими факторами, такими как влияние собственной браминской жреческой касты, влияние британских колонизаторов и мусульманских династий, которые когда-то правили в регионе. Тем не менее, индийские взгляды на жизнь и сексуальность когда-то не были столь консервативными, как сегодня.
На протяжении сотен лет индийцы воспринимали половые утехи намного более либерально. Это признание и празднование человеческой сексуальности привело к написанию первого в мире любовного трактата, "Камасутры", а также к созданию "секс-храмов", которые шокируют консервативное общество Индии сегодня. Из всех религиозных структур в Индии, изображающих сексуальность, ничто не может сравниться с храмами, найденными в Кхаджурахо, небольшом городке в штате Мадхья-Прадеш. Они были построены между 950 и 1050 годами во время правления династии Чандела.
Из 85 оригинальных конструкций сохранились только 22. В 1986 году этот религиозный комплекс был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храмы Кхаджурахо являются воплощением некогда чрезвычайно либеральных взглядов Индии на сексуальность. Рисунки на стенах изображают шокирующие сцены эротического характера, причем участников далеко не всегда двое, а также присутствуют животные.
5. Бутанский темный секрет счастья
И помни о смерти...
В Бутане, который считается одним из самых счастливых мест на Земле, есть мрачный, но действенный секрет, как достигнуть мира и счастья - думать о смерти каждый день. В бутанской культуре людей призывают думать о смерти пять раз в день. В итоге это привело к тому, что люди ничуть не боятся смерти, верят в реинкарнацию и считают, что получат еще один шанс на жизнь. Таким нехитрым способом, люди проживают всю свою жизнь счастливыми.
4. Филиппинский эскадрон смерти Давао
Филиппинский эскадрон смерти Давао[
Согласно данным исследований, Давао входит в пятерку самых безопасных городов в мире. Это довольно удивительно, потому что город расположен на острове Минданао, в регионе на Филиппинах, изобилующем мусульманскими повстанцами, исламскими террористами и коммунистическими протестующими. Достигается же подобная безопасность благодаря так называемому Эскадрону смерти Давао. Эта организация за последние годы убила более чем 1000 торговцев наркотиками, уличных бродяжек, мелких преступников и других криминогенных элементов.
3. Современные фермы рабов в Южной Корее
Фермы рабов в Южной Корее
Южная Корея является одной из самых богатых стран Азии. Но, несмотря на процветание и непрерывное развитие, эта страна страдает от первобытной проблемы - рабства. Около двух третей морской соли в Южной Корее производится на отдаленных островах Синан Каунти. Именно в этих сельских районах процветает современное рабство. Большинство рабочих (которые в основном являются инвалидами или бездомными) получают копейки или даже просто скудное питание за работу, по крайней мере, в течение 18 часов в день. Эти "рабы" также подвергаются физическому насилию со стороны своих "хозяев". Еще более тревожным и угнетающим является то, почти все жители на этих отдаленных островах знают о подобной практике, а местные сотрудники полиции ничего не предпринимают.
2. Массовая стерилизация женщин в Узбекистане
Массовая стерилизация женщин в Узбекистане.
В попытке контролировать постоянно растущее население, правительство Узбекистана тайно проводит стерилизацию женского населения страны. Каждый год каждому врачу предоставляется определенная квота - в городских районах врачи обязаны стерилизовать по крайней мере, четыре женщины в месяц. В сельской же местности ситуация более тяжелая и гинекологам поручено простерилизовать восемь женщин в неделю. В большинстве стран, стерилизация является личным выбором и многие женщины выбирают подобное по практическим соображениям. Тем не менее, в Узбекистане, замужние женщины не желают подвергаться стерилизации, поскольку рождение многих детей считается знаком личного успеха. Поэтому правительство проводит подобные операции без ведома и согласия женщин, при этом отрицая существование принудительных программ стерилизации.
1. Подростковые бордели Бангладеша
Подростковые бардели - обычная практика в Бангладеш.
Бангладешские мужчины предпочитают девушек с формами. Именно поэтому многие путаны-подростки принимают "оксадерон" — стероид, который используется для откорма коров и лечения аллергии и воспаления в организме человека. Проституция широко распространена в Бангладеше, самой бедной нации в Южной Азии. Снять путану в этой стране можно всего за $ 0,60, а обслуживают несовершеннолетние девочки (большинству путан меньше 12 лет) по 15 человек в день. Еще более удручающим фактом является то, что большинство из этих девушек были проданы в бордели своими собственными семьями в среднем всего за $ 245.
Для того, чтобы привлечь больше клиентов, эти молодые девушки вынуждены принимать оксадерон, который приводит к более быстрому набору ими веса и тому, что девочки выглядят более зрелыми. Этот препарат вызывает сильное привыкание, а его непрерывное потребление может привести к кожной сыпи, высокому кровяному давлению, головным болям, диабету и ослабеванию иммунной системы.
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