Студенчество в Средневековье: занимательные факты о жизни учащихся

Студенчество в Средневековье. | Фото: johnzada.com.
Студенческая жизнь у многих, как правило, ассоциируется с общежитием, зубрежкой, полуголодным существованием и, конечно, весельем. Если обратиться к периоду Средневековья и более поздних эпох, то становится ясно, что все не так уж и изменилось. Вот только за провинности учащихся наказывали плетьми, а обряд посвящения в студенты больше напоминал издевательства.
Учащиеся во время занятий.| Фото: kultursanat.kadikoy.bel.tr.
Считалось, что занятия лучше запоминаются, если студента периодически поколачивать. Сохранилось очень много средневековых пособий, в которых учащихся рекомендовалось пороть, бить плеткой или таскать за уши. Перепадало и некоторым особам королевской крови. Хотя у английских принцев, которые не проявляли большого усердия, рядом всегда находились мальчики для битья, принимавшие на себя весь гнев преподавателей.
Пирушка в «Погребе Ауэрбаха». Иллюстрация к «Фаусту» В. Гете. П.-Й. фон Корнелиус. | Фото: romanbook.ru.
Традиция посвящения в студенты была очень популярна и в Средневековье, и в более поздние эпохи. В пособии для студентов «Manuale Scolarium», датированным концом XV века, приводится описание процедуры посвящения молодого юнца, больше напоминающей издевательства. Его били, стригли ногти тупыми ножницами, заставляли пить мочу. Весело было всем, кроме того, над кем измывались.
На лекциях также имелось место для веселья. Однажды, в XVI веке в Оксфорде, после очередной попойки студент заснул прямо на занятии. Знаменитый поэт Ричард Корбет, который был преподавателем в университете, порезал на лоскуты шелковые чулки спящего.
Урок анатомии. Рембрандт. | Фото: disgustingmen.com.
Очень часто тяга к знаниям приводила к тому, что студенты, не удовлетворившись практикумом по анатомии днем, отправлялись выкапывать трупы ночью, чтобы продолжить изучение человеческого тела. Некоторые крали трупы еще «тепленькими», т. е. прямо с виселицы. В Монпелье (Франция), например, существовала целая сеть информаторов, всегда знавших, когда и где произойдут похороны.
Немецкий писатель Томас Платтер Старший, живший в XVI веке, рассказывал, как будучи студентом, воровал свежезакопанные трупы с кладбища, тем самым приводя в бешенство смотрителей. Доходило до того, что охранники, увидев кого-нибудь возле могил, стреляли из арбалетов без предупреждения.
Танцующие студенты университета Альтдорфа. | Фото: coollib.net.
Пожалуй, во все времена студенты любили повеселиться и выпить. В «Справочнике превосходного студента», датированного 1495 годом, описываются ограничения для учащихся. Запрещалось проводить ночь вне дома, купаться по понедельникам, ходить на базары по средам, говорить глупости и т. д. За провинность студентов снова же пороли.
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