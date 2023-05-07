5 оригинальных салатов из клубники, которые стоит приготовить летом

1. Со шпинатом, фетой и клубникой
Салат с клубникой. сыром и шпинатом. \ Фото: facebook.com.
Лёгкий, сочный, яркий и по-настоящему летний салат из клубники в сочетании с сыром фета и шпинатом отлично освежает и тонизирует, заряжая энергией на целый день.
Ингредиенты:
• Листья шпината молодые - 1 пучок (или примерно 300 г);
• Клубника - 400 г;
• Сыр фета - 200 г;
• Орехи (любые на ваш вкус) - 50 г;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Для заправки:
• Масло оливковое - 3 ст.л;
• Уксус бальзамический - 1 ст.л.
Летний салат из клубники. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Клубнику тщательно промыть под холодной проточной водой;
• Обобрать хвостики;
• Хорошо просушить;
• Ягоды нарезать кубиками (ломтиками или брусочками);
• Шпинат вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарезать;
• Сыр нарезать как и клубнику;
• Все ингредиенты смешать между собой;
• Заправить получившимся соусом из уксуса и масла;
• Слегка посолить;
• Поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Перед подачей посыпать орехами.
2. С курицей, шпинатом и клубникой
Салат с курицей и клубникой. \ Фото: local.6qube.com.
Салат из клубники и куриного филе – то, что нужно жарким летним днём. Его запросто можно подать на завтрак, обед или ужин, а также взять с собой на пикник, предварительно положив в специальный термоконтейнер.
Ингредиенты:
• Шпинат - 2 небольших пучка (или один большой);
• Клубника - 200-250 г;
• Куриное филе - 150-200 г;
• Орехи грецкие - 100-150 г;
• Соль и перец - по вкусу.
Для заправки:
• Льняное масло - 2 ст.л;
• Яблочный уксус - 2 ст.л;
• Апельсиновый (или лимонный) сок - 2 ст.л;
• Мёд - 1 ст.л;
• Горчица дижонская - 1 ч.л;
• Цедра апельсина или лимона - 1 ч.л;
• Соль морская - 0,5 ч.л;
• Зелень свежей петрушки - 3-4 веточки;
• Чёрный молотый перец - 1 щепотка.
Вкусный летний салат. \ Фото: bonamoda.ru.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть;
• Просушить;
• Нарезать равномерными ломтиками;
• Клубнику вымыть;
• Просушить;
• Удалить хвосты;
• Мякоть нарезать ломтиками;
• Шпинат вымыть и просушить;
• Нарезать полосками;
• Куриное филе слегка поперчить и посолить;
• Обжарить на сковороде до образования равномерной золотистой корочки со всех сторон;
• Переложить в глубокую миску;
• Сверху выложить нарезанную клубнику и шпинат;
• Орехи подсушить на сковороде примерно 3-5 минут;
• Добавить к куриному филе и клубнике;
• В отдельной миске смешать масло, уксус, мёд, горчицу, сок, цедру;
• Посолить и поперчить;
• Добавить измельчённую петрушку;
• Тщательно перемешать и отправить в холодильник на полчаса;
• Затем заправить салат;
• Перемешать и подавать к столу.
3. Салат с беконом и клубникой
Салат с клубникой и беконом. \ Фото: patee.ru.
Если вы хотите порадовать своё семейство вкусным салатом или устроить лёгкий романтический ужин с любимым, тогда обязательно попробуйте приготовить салат с беконом и клубникой.
Ингредиенты:
• Клубника - 100 г;
• Листья салата - 1 пучок среднего размера;
• Сыр фета - 200 г;
• Бекон - 150 г;
• Листья мяты - 6-10 шт;
• Листья базилика - 6-10 шт;
• Масло оливковое - 1 ст.л;
• Уксус бальзамический - 1 ст.л;
• Лимонный сок - 0,5 ч.л. или 1 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Оригинальный летний салат из клубники и бекона. \ Фото: jp.quora.com.
Способ приготовления:
• Сыр нарезать небольшим кубиком;
• Затем переложить на сковороду, смазанную оливковым маслом;
• И обжарить 1-2 минуты вместе с листочками базилика;
• После на той же сковороде обжарить ломтики мелко нарезанного бекона;
• Переложить сыр и бекон в глубокую миску;
• Клубнику вымыть;
• Высушить;
• Нарезать кубиком;
• Сбрызнуть заправкой из лимонного сока, уксуса и масла;
• Добавить в миску к бекону и сыру;
• Листья салата вымыть, высушить;
• Порезать или порвать руками;
• Отправить к бекону;
• Посолить, поперчить;
• Слегка перемешать;
• Перед подачей украсить листиками мяты.
4. Салат с помидорами и клубникой
Салат из клубники и помидор. \ Фото: pinterest.com.
На первый взгляд простой и ничем непримечательный салат с клубникой и помидорами станет прекрасной альтернативой классическому салату. А мягкий сыр фета и горчично-медовая заправка лишь усилят вкусовые качества, привнеся в блюдо новые интересные нотки.
Ингредиенты:
• Клубника - 300-350 г;
• Помидоры черри - 250-300 г;
• Орехи грецкие - 50 г;
• Сыр фета - 100-150 г;
• Укроп свежий - 3-4 веточки;
• Горчица - 1 ч.л.;
• Мёд - 1 4.л;
• Уксус бальзамический - 2 ст.л;
• Масло оливковое - 4 ст.л;
• Салат микс - 1 пучок среднего размера;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Летний микс. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Клубнику вымыть и просушить;
• Нарезать ломтиками;
• Помидоры вымыть;
• Просушить разрезать на половинки или на четыре части;
• Листья салата вымыть;
• Хорошо просушить;
• Нарвать произвольно в глубокую миску;
• Сверху выложить помидоры и клубнику;
• Слегка посолить и поперчить;
• Орехи подсушить на сковороде примерно 3-5 минут;
• Добавить в миску к овощам;
• Сыр нарезать кубиком и добавить в салат;
• В другой миске смешать горчицу, мёд и уксус;
• Хорошо взбить и дать настояться минут 10-15;
• Получившимся соусом заправить салат;
• Аккуратно перемешать;
• Перед подачей посыпать свежим измельчённым укропом.
5. С тунцом и клубникой
Салат с тунцом и клубникой. \ Фото: google.com.
Салат из тунца и клубники запросто можно подавать, как самостоятельное блюдо, так и в качестве закуски. Оно отлично сочетается с гренками, сухариками, тостами или свежим хлебом. А также для тех, кто хочет провести романтический ужин в компании друг друга, рекомендуется подать с бокалом вина.
Ингредиенты:
• Микс листьев салата - 1 пучок среднего размера;
• Тунец в собственном соку - 1 банка;
• Клубника - 100-150 г;
• Уксус бальзамический или лимонный сок - 1 ст.л;
• Масло оливковое - 2 ст.л;
• Яйца - 1 шт;
• Базилик - 2-3 листочка;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Сытное летнее блюдо. \ Фото: moreprodukt.info.
Способ приготовления:
• Клубнику хорошо вымыть;
• Дать стечь воде;
• Затем нарезать на половинки или на четыре части;
• И переложить в миску;
• Листья салата вымыть и просушить;
• Крупно нарвать или крупно нарезать;
• Отправить в миску к клубнике;
• Тунец размять вилкой;
• Добавить в миску к ягодам клубники;
• Уксус (или лимонный сок) и масло смешать в отдельной миске;
• Влить в салат;
• Посолить, поперчить и аккуратно перемешать;
• Перед подачей на стол украсить кружочками варёного яйца и листочками свежего базилика.
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