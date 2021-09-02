10 замков Европы, которые стоит обязательно посетить хотя бы раз в своей жизни

Величественные и мрачные, древние и не очень, бывшие укрепления, тюрьмы и резиденции – все это замки Европы. На протяжении почти тысячи лет монархи Европы, военно-монашеские ордена и аристократы строили замки. Многие из них сохранились и до наших дней. Каждый из них – истинная достопримечательность, достойная посещения.
1. Нойшванштайн, Германия (Бавария)
Вечно грустный.
Немецкий замок в Баварии, выполненный в неороманском стиле. Построен он был в 1886 году. Буквально название этого места переводится как «Новый лебединый утес». Строительство инициировал король Людвиг II, который приказал специально для возведения Нойшванштайна опустить местное плато на 8 метров при помощи подрыва грунта. При жизни Людвига замок так и не был завершен. В итоге пришедший после него регент был вынужден открыть Нойшванштайн для платного посещения, дабы рассчитаться с кредиторами и закончить строительство. Сегодня это место официально носит статус музея.
2. Эйлен-Донан, Великобритания (Шотландия)
Мрачноватое место.
Замок на скалистом острове во фьорде Лох-Дуйх имеет самую двойственную репутацию в мире. Одни считают это место одним из самых романтичных на всем туманном Альбионе, а другие - одним из самых мрачных замков Европы. Замок часто использовался в качестве съемной площадки. Кстати, именно здесь снимали фильмы «Горец», а также одну из частей бондианы «И целого мира мало». Построен этот замок был еще в 13 столетии.
3. Предъямский замок, Словения
Покруче Хельмовой пади.
Один из старейших замков страны. Находится в 10 км от города Постойна, который сегодня является одним из местных туристических центров. Название замка говорит само за себя, однако Novate.ru хочет пояснить, что слово «Jama» в словенском означает «пещера». Изящное вписывание постройки в скалу и является его главной особенностью. Замок был построен в 1202 году, является одним из символов независимости государства. Постройка выполнена в готическом стиле.
4. Замок Корвинов, Румыния
Тут держали Дракулу.
Родовое гнездо дома Хуньяди. Замок находится на юге Трансильвании. Построен был в середине 15 столетия и является образцом неоготического стиля. Замок также интересен тем, что в нем 7 лет провел сам Влад Цепеш (Граф Дракула) в качестве пленника после своего свержения. Нельзя не отметить, что Корвинов является одним из самых ярких и красивых замов во всей Европе. Несмотря на серию пожаров в последние три столетия, замок смог устоять и сегодня является местом паломничества туристов.
5. Тракайский замок, Литва
Резиденция князей.
В Литве, к сожалению, сохранилось не так много замков. Причина тому очень проста – многочисленные войны, которые прошлись по этой земле. Тем не менее, Тракайский замок устоял. На сегодняшний день он является самым большим из уцелевших. Когда-то в нем располагалась резиденция литовских князей. Именно здесь родился великий князь Витовт. Построен Таракайский замок был в 13 столетии. Изначально строился для защиты от Тевтонского ордена, однако после Грюнвальдской битвы 15 июля 1410 года стремительно утратил свое стратегическое значение.
6. Замок Пьерфон, Франция
Популярная киноплощадка.
Замок-кинозвезда. Даже если вы никогда не были во Франции, то Пьерфон вы видели наверняка. Сложно будет сосчитать фильмы, в которых он служил декорацией. Снимали кино здесь с 1924 года. Фильмы «Железная маска», «Пришельцы», «Горбун» и «Мерлин» - это лишь малая часть тех, что связана с этим местом. Кстати, изначально замок выглядел куда скромнее. Он неоднократно перестраивался. Самый большой «ремонт» ждал постройку при императоре Наполеоне III, который неожиданно для всех решил сделать именно это место своей резиденцией.
7. Драхенбург, Германия
На самом деле дворец.
Строительство замка Драхенбург было завершено в 1884 году. Постройка выполнена в неоготическом стиле. На самом деле это не совсем замок, так как в Драхенбурге прослеживаются элементы виллы и даже дворца. Современники утверждали, что по своей изысканности эта постройка даже превосходит хваленый Нойшванштайн! Кстати, название этого места переводиться, как «Двор дракона». Многие премьер-министры Германии выбирали это место своей резиденцией.
8. Шильонский замок, Швейцария
По большей части был тюрьмой.
Замок, который появился еще в 9 столетии на берегу Женевского озера. Впоследствии он стал целым комплексом хозяйств из 25 разных сооружений. По большей части это мрачноватое место использовалось для содержания разномастных заключенных. Только в конце 19 столетия замок начал постепенно превращаться в музей, хотя на верхних его этажах все еще держали преступников. Сегодня от тюрьмы здесь остались разве что мрачные истории.
9. Де-ла-Пена, Португалия
Красивое место.
Дворец Пена в Синтре. Основателем этого причудливого замка был Фернанду II. Построили комплекс в 1838 году. Замок является представителем романтической архитектуры. Использовался он главным образом в качестве резиденции, в том числе и для проведения разного рода торжественных мероприятий.
10. Выборгский замок, Россия
Он знал много воин.
Замок на небольшом острове в Финском заливе. Является древнейшим местным укреплением. Появился Выборгский замок еще в 13 столетии. Основан он был шведами, во время Третьего крестового похода на карельскую землю. По понятным причинам замок множество раз перестраивался, так как был важным стратегическим объектом. В данный момент носит статус культурного наследия России.
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